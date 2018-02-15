Пятница — Тещины вечерки. В этот день в гости к зятю с ответным визитом приходит теща. Ресторан «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повар Алексей Гордила помогут вам сделать конец рабочей недели вкусным и разнообразным. Не только пекут блины из разной муки, но и ставят на стол к ним огромный выбор начинок: подойдет все — от обычной кабачковой икры до джема из фейхоа. Паштеты, хумус, форшмак, бекон — придумывайте!