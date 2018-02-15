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Пятница — Тещины вечерки. В этот день в гости к зятю с ответным визитом приходит теща. Ресторан «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повар Алексей Гордила помогут вам сделать конец рабочей недели вкусным и разнообразным. Не только пекут блины из разной муки, но и ставят на стол к ним огромный выбор начинок: подойдет все — от обычной кабачковой икры до джема из фейхоа. Паштеты, хумус, форшмак, бекон — придумывайте!

Вам понадобится:

  • Блинчики — 120 г
  • Телячьи щеки отварные — 50 г
  • Гречка — 30 г
  • Грибы шампиньоны свежие — 20 г
  • Лук репчатый — 10 г
  • Масло сливочное — 10 г
  • Масло растительное — 40 г
  • Соль — 2 г
  • Мусс из шампиньонов — 40 г
  • Шпинат мини — 1 г
  • Сливки 33% — 52 г
  • Томатная крошка — 2 г
  • Сметана 20% — 30 г

Приготовление:

Мелко рубленный лук, нарезанные шампиньоны, отварные щеки и гречку обжарить на сливочном масле. Добавить соль и перец по вкусу. Залить сливками, 2-3 минуты оставить томиться. Остывшую массу разделить на два блина и завернуть в виде рулетиков. Подать на плоской тарелке, предварительно прогретой и украшенной грибным соусом. Отдельно на тарелке подается копченая сметана, украшается томатной крошкой и листьями шпината.

Фото: архив ресторана

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