Блинчики с гурьевской кашей и телячьими щеками
Пятница — Тещины вечерки. В этот день в гости к зятю с ответным визитом приходит теща. Ресторан «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повар Алексей Гордила помогут вам сделать конец рабочей недели вкусным и разнообразным. Не только пекут блины из разной муки, но и ставят на стол к ним огромный выбор начинок: подойдет все — от обычной кабачковой икры до джема из фейхоа. Паштеты, хумус, форшмак, бекон — придумывайте!
Вам понадобится:
- Блинчики — 120 г
- Телячьи щеки отварные — 50 г
- Гречка — 30 г
- Грибы шампиньоны свежие — 20 г
- Лук репчатый — 10 г
- Масло сливочное — 10 г
- Масло растительное — 40 г
- Соль — 2 г
- Мусс из шампиньонов — 40 г
- Шпинат мини — 1 г
- Сливки 33% — 52 г
- Томатная крошка — 2 г
- Сметана 20% — 30 г
Приготовление:
Мелко рубленный лук, нарезанные шампиньоны, отварные щеки и гречку обжарить на сливочном масле. Добавить соль и перец по вкусу. Залить сливками, 2-3 минуты оставить томиться. Остывшую массу разделить на два блина и завернуть в виде рулетиков. Подать на плоской тарелке, предварительно прогретой и украшенной грибным соусом. Отдельно на тарелке подается копченая сметана, украшается томатной крошкой и листьями шпината.
Фото: архив ресторана
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