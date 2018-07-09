6 самых лучших веранд Москвы, где вам непременно стоит побывать

Вам понадобится:

Фасоль армянская стручковая - 30 гр.

Опята свежие - 50 гр.

Яйцо куриное - 1 шт.

Томаты бакинские - 50 гр.

Картофельное пюре - 70 гр.

Тунец - 60 гр.

Имбирь свежий - 5 гр.

Орехи микс (грецкий, фундук, фисташка, кедровый) - 10 гр.

Масло сливочное - 10 гр.

Соевый соус - 10 гр.

Микс-салат - 40 гр.

Мёд - 10 гр.

Для соуса:

Говяжья вырезка - 50 гр.

Бульон куриный - 100 гр.

Репчатый лук - 30 гр.

Соль/перец - 5 гр.

Приготовление:

Для соуса понадобится 50 гр. говяжьей вырезки, 30 гр. репчатого лука 100 гр. куриного бульона. Все вместе проварить до готовности, посолить, поперчить и пробить блендером. Приготовить маринад для тунца, смешав имбирь (предварительно порезанный), кинзу, соевый соус и мед. Оставить его в маринаде на 20 мин, затем обжечь горелкой, тунец готов. Иди же быстро припечь на сковороде-гриль. Запечь 1 картофель в мундире, очистить и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло. Опята обжарить на сливочном масле с добавлением соевого соуса. Для бланширования фасоль необходимо опустить в кипяток на 30 секунд, а затем сразу же в ледяную ванну (миску со льдом), так фасоль останется хрустящей. Томаты бакинские произвольно порезать. Куриной яйцо отварить при температуре 65 градусов 30 минут. Очистить. При таком способе приготовления желток останется сырым, но не растечется. Орехи (микс) мелко нарубить ножом.

Сервировка:

на дно тарелки выложить три сформированных кнели картофельного пюре;

затем микс-салат смешать с томатом, жареными опятами, бланшированной фасолью, соусом и выложить на картофельные кнели;

рядом сделать подушку из рубленого ореха и выложить на нее готовое яйцо;

тунец порезать произвольно и разместить на салатных листьях, посыпать рубленым орехом.

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Ресторан «Магадан», бренд-шеф Сергей Носов