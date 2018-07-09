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6 самых лучших веранд Москвы, где вам непременно стоит побывать

Почти все рестораны Москвы распахнули двери своих веранд — маленькие оазисы в центре каменных джунглей. Мы совершили небольшой рейд — и вот какие заведения советуем посетить (и попробовать там необычные блюда).

Салат с тунцом, опятами и мармеладным яйцом

Ресторан «Облака», шеф-повар Антон Магдюк

Вам понадобится:

  • Фасоль армянская стручковая - 30 гр.
  • Опята свежие - 50 гр.
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Томаты бакинские - 50 гр.
  • Картофельное пюре - 70 гр.
  • Тунец - 60 гр.
  • Имбирь свежий - 5 гр.
  • Орехи микс (грецкий, фундук, фисташка, кедровый) - 10 гр.
  • Масло сливочное - 10 гр.
  • Соевый соус - 10 гр.
  • Микс-салат - 40 гр.
  • Мёд - 10 гр.

Для соуса:

  • Говяжья вырезка - 50 гр.
  • Бульон куриный - 100 гр.
  • Репчатый лук - 30 гр.
  • Соль/перец - 5 гр.

Приготовление:

Для соуса понадобится 50 гр. говяжьей вырезки, 30 гр. репчатого лука 100 гр. куриного бульона. Все вместе проварить до готовности, посолить, поперчить и пробить блендером. Приготовить маринад для тунца, смешав имбирь (предварительно порезанный), кинзу, соевый соус и мед. Оставить его в маринаде на 20 мин, затем обжечь горелкой, тунец готов. Иди же быстро припечь на сковороде-гриль. Запечь 1 картофель в мундире, очистить и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло. Опята обжарить на сливочном масле с добавлением соевого соуса. Для бланширования фасоль необходимо опустить в кипяток на 30 секунд, а затем сразу же в ледяную ванну (миску со льдом), так фасоль останется хрустящей. Томаты бакинские произвольно порезать. Куриной яйцо отварить при температуре 65 градусов 30 минут. Очистить. При таком способе приготовления желток останется сырым, но не растечется. Орехи (микс) мелко нарубить ножом.

Сервировка:

  • на дно тарелки выложить три сформированных кнели картофельного пюре;
  • затем микс-салат смешать с томатом, жареными опятами, бланшированной фасолью, соусом и выложить на картофельные кнели;
  • рядом сделать подушку из рубленого ореха и выложить на нее готовое яйцо;
  • тунец порезать произвольно и разместить на салатных листьях, посыпать рубленым орехом.

Окрошка на квасе с крабом и креветками

Ресторан «Магадан», бренд-шеф Сергей Носов

Вам понадобится:

  • Огурец очищенный – 20 г
  • Картофель – 20 г
  • Яйцо – 20 г
  • Редис – 20 г
  • Краб – 40 г
  • Креветка фирменная (вареная в имбирном бульоне в с травами и лимоном) - 15 г
  • Квас – 300 мл
  • Горчица - 15 г
  • Хрен – 10 г
  • Лук зеленый – 2 г
  • Укроп - 1 г
  • Сметана – 20 г
  • Соль, перец

Приготовление:

Яйцо, картофель, краба отварить. Редис, огурец потереть на терке. Лук зеленый мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в тарелке. Добавить очищенные целые магаданские креветки. Залить квасом. Добавить хрен и горчицу. Перемешать. Украсить укропом. Подавать со сметной (отдельно).

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