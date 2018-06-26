8 оригинальных блюд, которые можно приготовить из обычных сосисок

Перед подачей основного блюда, чтобы гости были сытыми и настроение оставалось на высоте, можно порадовать их горячей закуской. На скорую руку можно сделать вкуснейшие горячие конвертики, которые точно всем понравятся.

Время приготовления: 25 мин.

Количество порций: 5 порций.

Вам понадобится:

Сосиски молочные - 4 шт.

Тонкий лаваш – 2 шт.

2 яйца

Сыр российский – 100 грамм.

Помидор – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу

Смесь перцев (молотых) – по вкусу

Подсолнечное масло – 4 ст.л.

Приготовление:

Для начинки: Порезать мелко лук и спассеровать его на сковороде, добавив подсолнечное масло. Яйца добавить на сковороду к луку, перемешать и жарить до готовности яиц. Добавить соль и смесь перцев по вкусу. Отварить сосиски. Порезать сосиски кубиками и добавить в сковороду к яйцам и луку. Сыр натереть на крупной терке. Помидорки порезать полукругом. Все перемешать. Начинка готова.

Для конвертиков: Лаваш разделить на пять равных длинных полосок. Выложить на каждую полоску из лаваша по диагонали и ближе к концу ингредиенты для начинки. Свободным кончиком накрыть полностью начинку, чтобы получить треугольную форму. Сворачивать до тех пор, пока не кончится полоска теста, и оба свободных края кроются лавашем. Таким образом завернуть 10 конвертиков. Обжарить каждый конвертик на подсолнечном масле с двух сторон по 2 минуты на небольшом огне.

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