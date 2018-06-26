8 оригинальных блюд, которые можно приготовить из обычных сосисок

Вкусные конвертики из лаваша с сосисками
Перед подачей основного блюда, чтобы гости были сытыми и настроение оставалось на высоте, можно порадовать их горячей закуской. На скорую руку можно сделать вкуснейшие горячие конвертики, которые точно всем понравятся.
Время приготовления: 25 мин.
Количество порций: 5 порций.
Вам понадобится:
- Сосиски молочные - 4 шт.
- Тонкий лаваш – 2 шт.
- 2 яйца
- Сыр российский – 100 грамм.
- Помидор – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Смесь перцев (молотых) – по вкусу
- Подсолнечное масло – 4 ст.л.
Приготовление:
Для начинки: Порезать мелко лук и спассеровать его на сковороде, добавив подсолнечное масло. Яйца добавить на сковороду к луку, перемешать и жарить до готовности яиц. Добавить соль и смесь перцев по вкусу. Отварить сосиски. Порезать сосиски кубиками и добавить в сковороду к яйцам и луку. Сыр натереть на крупной терке. Помидорки порезать полукругом. Все перемешать. Начинка готова.
Для конвертиков: Лаваш разделить на пять равных длинных полосок. Выложить на каждую полоску из лаваша по диагонали и ближе к концу ингредиенты для начинки. Свободным кончиком накрыть полностью начинку, чтобы получить треугольную форму. Сворачивать до тех пор, пока не кончится полоска теста, и оба свободных края кроются лавашем. Таким образом завернуть 10 конвертиков. Обжарить каждый конвертик на подсолнечном масле с двух сторон по 2 минуты на небольшом огне.
Теплый картофельный салат с колбасками для жарки и гриля
История теплых салатов насчитывает не одну сотню лет. Сегодня редкий модный ресторан в своем меню обойдет вниманием такой рецепт. И правильно! Потому что микс теплых продуктов и холодных овощей восхитителен!
Время приготовления: 25 мин.
Количество порций: 2 порции.
Вам понадобится:
- Колбасками для жарки и гриля – 4-5 шт.
- Нарезка Грудинка сырокопченая свиная – 100 гр.
- Лук репчатый – 1шт.
- Картофель вареный – 250 гр.
- Огурцы маринованные – 3 шт.
- Для заправки: винный уксус – 100 мл.
- Петрушка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
Приготовление:
Измельчите петрушку. Смешайте винный уксус, зелень петрушки, сахар. Мелко нарежьте маринованные огурцы. Нарежьте грудинку полосками, репчатый кубиками отварной картофель и лук. Обжарьте грудинку до золотистой корочки. Обжарьте колбаски и лук. Нагрейте на сковороде уксус с сахаром и зеленью петрушки. Посолите. Добавьте в нее зелени картофель и подогрейте. Нарежьте колбаски ломтиками и смешайте все ингредиенты.
Оригинальный салат из сосисок
Лето – лучшее время отдыха на природе. Вкусный и оригинальный салат легко приготовить как на отдыхе, так и в домашних условиях. Ваши близкие будут в восторге от салатика с пикантной заправкой. Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 2 порции.
Вам понадобится:
- Сосиски – 2-4 шт.
- Маринованный жемчужный лук – 100 г.
- Яйцо, сваренное вкрутую – 2 шт.
- Редис – 3-4 шт.
- Красная луковица – 1-2 шт.
- Зеленый лук – 3-5 шт.
- Яблочный уксус – 2 ст.л.
- Горчица 1 ч.л.
- Подсолнечное масло – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Белый свежемолотый перец – по вкусу
Приготовление:
Обжарьте сосиски на гриле или сковороде с двух сторон 3-4 минуты. Нарежьте жемчужный лук на половинки, сваренное вкрутую яйцо на мелкие кубики. Звтем Нарежьте редис тонкими слайсами и красный лук кольцами, колбаски - кружочками.
Соус:
Смешать яблочный уксус и подсолнечное масло. Добавить пару чайных ложек маринада от жемчужного лука. Добавить горчицу, соль и перец. Нашинковать зеленый лук и добавить в соус. Все ингредиенты тщательно перемешать и заправить приготовленным соусом. Приятного аппетита!