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8 оригинальных блюд, которые можно приготовить из обычных сосисок

Для многих сосиски — это вполне самостоятельное блюдо. Их можно отварить, обжарить или употреблять как дополнение к гарниру. Однако заботливые хозяйки пытаются разнообразить эту самодостаточную еду. Очень много вкусных блюд можно приготовить с добавлением сосисок: закуски, супы и даже выпечка. Рецептов с использованием сосисок полно. Делимся!
Марина Сухарева,
старший продакт-менеджер «Ремит»

Вкусные конвертики из лаваша с сосисками

Перед подачей основного блюда, чтобы гости были сытыми и настроение оставалось на высоте, можно порадовать их горячей закуской. На скорую руку можно сделать вкуснейшие горячие конвертики, которые точно всем понравятся.

Время приготовления: 25 мин.

Количество порций: 5 порций.

Вам понадобится:

  • Сосиски молочные - 4 шт.
  • Тонкий лаваш – 2 шт.
  • 2 яйца
  • Сыр российский – 100 грамм.
  • Помидор – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Смесь перцев (молотых) – по вкусу
  • Подсолнечное масло – 4 ст.л.

Приготовление:

Для начинки: Порезать мелко лук и спассеровать его на сковороде, добавив подсолнечное масло. Яйца добавить на сковороду к луку, перемешать и жарить до готовности яиц. Добавить соль и смесь перцев по вкусу. Отварить сосиски. Порезать сосиски кубиками и добавить в сковороду к яйцам и луку. Сыр натереть на крупной терке. Помидорки порезать полукругом. Все перемешать. Начинка готова.

Для конвертиков: Лаваш разделить на пять равных длинных полосок. Выложить на каждую полоску из лаваша по диагонали и ближе к концу ингредиенты для начинки. Свободным кончиком накрыть полностью начинку, чтобы получить треугольную форму. Сворачивать до тех пор, пока не кончится полоска теста, и оба свободных края кроются лавашем. Таким образом завернуть 10 конвертиков. Обжарить каждый конвертик на подсолнечном масле с двух сторон по 2 минуты на небольшом огне.

Теплый картофельный салат с колбасками для жарки и гриля

История теплых салатов насчитывает не одну сотню лет. Сегодня редкий модный ресторан в своем меню обойдет вниманием такой рецепт. И правильно! Потому что микс теплых продуктов и холодных овощей восхитителен!

Время приготовления: 25 мин.

Количество порций: 2 порции.

Вам понадобится:

  • Колбасками для жарки и гриля – 4-5 шт.
  • Нарезка Грудинка сырокопченая свиная – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1шт.
  • Картофель вареный – 250 гр.
  • Огурцы маринованные – 3 шт.
  • Для заправки: винный уксус – 100 мл.
  • Петрушка – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – по вкусу

Приготовление:

Измельчите петрушку. Смешайте винный уксус, зелень петрушки, сахар. Мелко нарежьте маринованные огурцы. Нарежьте грудинку полосками, репчатый кубиками отварной картофель и лук. Обжарьте грудинку до золотистой корочки. Обжарьте колбаски и лук. Нагрейте на сковороде уксус с сахаром и зеленью петрушки. Посолите. Добавьте в нее зелени картофель и подогрейте. Нарежьте колбаски ломтиками и смешайте все ингредиенты.

Оригинальный салат из сосисок

Лето – лучшее время отдыха на природе. Вкусный и оригинальный салат легко приготовить как на отдыхе, так и в домашних условиях. Ваши близкие будут в восторге от салатика с пикантной заправкой. Время приготовления: 20 мин.

Количество порций: 2 порции.

Вам понадобится:

  • Сосиски – 2-4 шт.
  • Маринованный жемчужный лук – 100 г.
  • Яйцо, сваренное вкрутую – 2 шт.
  • Редис – 3-4 шт.
  • Красная луковица – 1-2 шт.
  • Зеленый лук – 3-5 шт.
  • Яблочный уксус – 2 ст.л.
  • Горчица 1 ч.л.
  • Подсолнечное масло – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу
  • Белый свежемолотый перец – по вкусу

Приготовление:

Обжарьте сосиски на гриле или сковороде с двух сторон 3-4 минуты. Нарежьте жемчужный лук на половинки, сваренное вкрутую яйцо на мелкие кубики. Звтем Нарежьте редис тонкими слайсами и красный лук кольцами, колбаски - кружочками.

Соус:

Смешать яблочный уксус и подсолнечное масло. Добавить пару чайных ложек маринада от жемчужного лука. Добавить горчицу, соль и перец. Нашинковать зеленый лук и добавить в соус. Все ингредиенты тщательно перемешать и заправить приготовленным соусом. Приятного аппетита!

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