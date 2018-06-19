Вишневый гаспачо

Вам понадобится:

п\ф Гаспачо из вишни – 180 г

Креветки 16\20 очищенные – 40 г

Кресс салат – 2 г

Масло горчичное – 2 г

Для п\ф Гаспачо из вишни

Помидоры бакинские б\кожи – 60 г

Огурцы люкс очищенные – 30 г

Лук зеленый – 8 г

Перец чили – 6 г

Вишня б\кости - 100 г

Масло оливковое Extra Vergin – 5 г

Вода питьевая – 100 г

Томаты очищенные в собственном соку – 25 г

Сироп вишневый – 25 г

Имбирь маринованный – 5 г

Приготовление:

Бакинские томаты и огурцы очистить от кожи, перец чили очистить от семян, к ним добавляем маринованный имбирь, вишню, оливковое масло, питьевую воду. Все ингредиенты поместить в блендер и пробить до однородной массы. Добавить соль, перец, вишневый сироп и процедить через сито. Готовый гаспачо налить в тарелку, добавить отварные креветки и украсить кресс салатом и горчичным маслом.

Фото: архив ресторана