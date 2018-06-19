Вишневый гаспачо

Вам понадобится:
- п\ф Гаспачо из вишни – 180 г
- Креветки 16\20 очищенные – 40 г
- Кресс салат – 2 г
- Масло горчичное – 2 г
Для п\ф Гаспачо из вишни
- Помидоры бакинские б\кожи – 60 г
- Огурцы люкс очищенные – 30 г
- Лук зеленый – 8 г
- Перец чили – 6 г
- Вишня б\кости - 100 г
- Масло оливковое Extra Vergin – 5 г
- Вода питьевая – 100 г
- Томаты очищенные в собственном соку – 25 г
- Сироп вишневый – 25 г
- Имбирь маринованный – 5 г
Приготовление:
Бакинские томаты и огурцы очистить от кожи, перец чили очистить от семян, к ним добавляем маринованный имбирь, вишню, оливковое масло, питьевую воду. Все ингредиенты поместить в блендер и пробить до однородной массы. Добавить соль, перец, вишневый сироп и процедить через сито. Готовый гаспачо налить в тарелку, добавить отварные креветки и украсить кресс салатом и горчичным маслом.
Фото: архив ресторана