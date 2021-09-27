Гвинет Пэлтроу и другие звезды-ЗОЖницы, одержимые правильным питанием

Гвинет Пэлтроу и другие звезды-ЗОЖницы, одержимые правильным питаниемВ качестве бонуса — 3 рецепта вкусных и полезных блюд.
Елена Князева
Российская певица и актриса. Исполнительница хитов «Ключицы», «Лезвие», «Наказана», «Больше, чем голая» и альбома «Пьяное Piano», а также ролей в фильмах «Здрасьте, я ваш папа!», «День выборов» и других. @belkarussia
Джессика Альба
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Американской актрисе в этом году исполнилось 40 лет, но в это трудно поверить, смотря на ее кожу и стройную фигуру. После первых родов, чтобы похудеть, Джессика сидела на диете, которую разработала для себя сама. Актриса тщательно следит за своим питанием, ведет здоровый образ жизни и дотошно выбирает продукты. Мясо и овощи рассматриваются буквально под микроскопом. Джессика не употребляет продукты, которые содержат ГМО, не готовит в микроволновой печи и предпочитает органические товары.
Гвинет Пэлтроу
Фото: GettyImages
В течение 10 лет Гвинет проповедует правильное питание. В своем блоге она делится рецептами, а на ее сайте можно найти всевозможные рекомендации по здоровому образу жизни. Актриса утверждает, что своим внешним видом она обязана правильному питанию и детокс-диете. Из рациона звезда исключила потребление сахара, мучного, красного мяса и алкоголя и утверждает, что чтобы снизить нагрузку на организм из 4 приемов пищи, 2 из них должны быть жидкими: сок, смузи или суп. Звучит интересно и грамотно с точки зрения диетологии, да и результат радует.
Шарлиз Терон
Фото: GettyImages
Шарлиз Терон считает себя полувегетарианкой, так как отказалась от продуктов животного происхождения, но иногда ест молочные продукты и курицу. Актриса ест 6 раз в день маленькими порциями, и главные продукты у нее — злаки и семена чиа. Такой рацион позволяет ей в 46 выглядеть на 30. Главное в сохранении фигуры Шарлиз считает уменьшение калорийности пищи и физические нагрузки, но оставляет для себя один день в неделю, когда она может позволить себе, что хочет, чтобы ограничения не сказывались на психическом состоянии.
Вера Брежнева
Фото: архив пресс-служб
Вера уже очень давно придерживается правильного питания и в свои 39 прекрасно выглядит. Главное правило стройности Веры — это уменьшение размера порции и количества блюд. Главное у Веры не калории, а сбалансированное питание, где есть белки, жиры и углеводы. В обед Вера позволяет себе съесть салат и основное блюдо. Важно — не растянуть желудок и не закидывать туда все подряд, если хочется десерт, то съесть его можно только в обед.
Нюша
Фото: GettyImages
Певица после рождения дочери поправилась и похудеть ей помогла диета, основанная на правильном питании, и которая не навредит ребенку при кормлении грудью. Исполнительница отказалась полностью от молочных продуктов, заменила сахар на мед и составила рацион из свежих и печеных овощей. Помогли прийти в форму дыхательная гимнастика и пилатес.
Ольга Шелест
Фото: starface
Ольга Шелест с 25 лет не ест мясо и 8 лет практиковала веганство, только рождение дочери внесло изменение в питании. Главное правило, по мнению телеведущей, это образ жизни. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна и содержать минимум калорий и быть без углеводов, следует есть только натуральные продукты и заниматься спортом.
Пелагея
Фото: архив пресс-служб
Певица для поддержания фигуры и перезагрузки периодически устраивает детокс-курс, в котором каждый день ест только один продукт, например, яблоко, кефир. Пелагея питается пять раз в день, предпочитая по утрам блюда с углеводами, например, гречку с овощами или кускус, не ест мучное, сладкое, жареное и выпивает более 1,5 литра воды. Исключила соль и отказалась от газированных напитков. Кроме правильного питания занимается спортом.
3 ЗОЖ-рецепта, которые не оставят вас равнодушными
Салат из цукини со слабосоленым лососем
Рецепт Сергея Кузнецова, ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 80 г цукини
- 80 г огурца
- 1 яйцо пашот
- 2 ст. л. малинового уксуса
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 1 ст. л. черного кунжута
- 1 г тимьяна
Для лосося:
- 200 г филе
- 1 ст. л. оливкового масла
- по 1 г шалфея, розмарина и кориандра
- 10 г бурбона
- 1 ст. л. сладкого винного уксуса
- 10 г морской соли
- 7 г сахара
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления слабосоленого лосося смешайте все жидкие компоненты вместе. Все сухие ингредиенты перетрите в ступе, чтобы получилась однородная специя. Натрите филе лосося получившейся специей и сдобрите бурбоном с маслом. Заверните рыбу в пищевую пленку на 15 минут. Затем слегка промойте ее для удаления лишней соли и нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 2. Цукини и огурец нарежьте лапшой и положите в воду со льдом. Смешайте уксус, масло, тимьян и кунжут. Сдобрите соусом овощи. Выложите их горкой на тарелку, сверху положив яйцо пашот и рядом слайсы слабосоленой рыбы.
Бургер из томатов с олениной
Рецепт шеф-повара Станислава Песоцкого, гостя программы «Шефы и их тайны» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 2 твердых томата
- 50 г вяленой оленины
- 100 г оленьей вырезки
- 100 мл сметаны 30%
- 10 г четверговой соли
- 50 г вяленых в масле томатов
- 1 пучок листового шпината
- 5 г сахарной пудры
- 100 г растительного масла
- 5 г каменной соли
Как приготовить:
«Оленина, или как говорят на профессиональной кухне "Алексей", — один из ключевых продуктов кухни Нордик. Кроме "Алексея" потребуется еще помидор. Они готовятся одинаковое количество времени при "адской" температуре — 250 градусов. Замысел блюда таков: Север, то есть оленина, встречается с Югом, то есть с помидором».
Шаг 1. В помидоре сделайте отверстия при помощи вилки и полейте растительным маслом. Оленину также смажьте растительным маслом. Все посолите и поперчите. Оленину выложите на решетку гриля, а помидоры поставьте на гриль в сковороде. Обжарьте до готовности, томаты припустите на сковороде, а затем также выложите на решетку гриля. Готовые мясо и помидоры выложите на доску или поднос.
Совет от шефа: «Помидор должен быть дешевым и "пластиковым", так как при нагреве происходит карамелизация сахаров внутри продукта. Если приготовить сочный помидор, его невозможно будет есть, так как он превратится в варенье. Помидор должен быть своего рода аль денте: снаружи подпеченный, а внутри твердый и еле-еле теплый».
Шаг 2. Сделайте из помидора «булку» для бургера — разрежьте его по горизонтали на три части. Верхняя и нижняя части плода будут закрывать начинку бургера. Посыпьте части помидора сахарной пудрой, чтобы сбалансировать вкус. Обжарьте их при помощи горелки.
Шаг 3. Возьмите вяленые томаты, удалите с них жидкость с помощью бумажной салфетки и выложите на нижнюю часть томатной «булки». Оленину порежьте тонкими слайсами и выложите поверх вяленых томатов. Поверх жареного мяса выложите ломтики вяленой оленины. У вас получится олень с оленем и томат с томатом! На оленину положите пару листьев свежего шпината. Сверху посолите и поперчите.
Стейк из лосося с тартаром из перца и брокколи
Рецепт от шеф-повара Александра Челмакина, ресторан «Гретель»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 100 г лосося
- 2 болгарских перца
- 60 г брокколи
- 2 г кресс-салата
- 20 г сливочного масла
- 30 мл растительного масла
- 10 г петрушки
- 40 г орехов кешью
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Замаринуйте лосось в соли и перце. Обжарьте его на сковороде с маслом до полного приготовления.
Шаг 2. Запеките 1 болгарский перец в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. После запекания очистите от кожи, семян и ножки. Нарежьте произвольно и положите в блендер. Добавьте жареный орех кешью, петрушку, соль, перец и сливочное масло.
Шаг 3. Пробейте соус «Ромеско» до однородной массы.
Шаг 4. Нарежьте второй перец и брокколи мелким кубиком. После на разогретую сковороду выложите перец. Обжаривайте 1 минуту, помешивая. Затем добавьте брокколи и готовьте в течение 1-2 минуты. Посолите и поперчите, затем добавьте сливочное масло.
Шаг 5. При подаче выложите на тарелку соус, на него — стейк из лосося, сверху тартар из овощей и украсьте кресс-салатом.
Фото: архив пресс-службы, GettyImages, Starface