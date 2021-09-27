Гвинет Пэлтроу и другие звезды-ЗОЖницы, одержимые правильным питанием

Что нужно:

2 твердых томата

50 г вяленой оленины

100 г оленьей вырезки

100 мл сметаны 30%

10 г четверговой соли

50 г вяленых в масле томатов

1 пучок листового шпината

5 г сахарной пудры

100 г растительного масла

5 г каменной соли

Как приготовить:

«Оленина, или как говорят на профессиональной кухне "Алексей", — один из ключевых продуктов кухни Нордик. Кроме "Алексея" потребуется еще помидор. Они готовятся одинаковое количество времени при "адской" температуре — 250 градусов. Замысел блюда таков: Север, то есть оленина, встречается с Югом, то есть с помидором».

Шаг 1. В помидоре сделайте отверстия при помощи вилки и полейте растительным маслом. Оленину также смажьте растительным маслом. Все посолите и поперчите. Оленину выложите на решетку гриля, а помидоры поставьте на гриль в сковороде. Обжарьте до готовности, томаты припустите на сковороде, а затем также выложите на решетку гриля. Готовые мясо и помидоры выложите на доску или поднос.

Совет от шефа: «Помидор должен быть дешевым и "пластиковым", так как при нагреве происходит карамелизация сахаров внутри продукта. Если приготовить сочный помидор, его невозможно будет есть, так как он превратится в варенье. Помидор должен быть своего рода аль денте: снаружи подпеченный, а внутри твердый и еле-еле теплый».

Шаг 2. Сделайте из помидора «булку» для бургера — разрежьте его по горизонтали на три части. Верхняя и нижняя части плода будут закрывать начинку бургера. Посыпьте части помидора сахарной пудрой, чтобы сбалансировать вкус. Обжарьте их при помощи горелки.

Шаг 3. Возьмите вяленые томаты, удалите с них жидкость с помощью бумажной салфетки и выложите на нижнюю часть томатной «булки». Оленину порежьте тонкими слайсами и выложите поверх вяленых томатов. Поверх жареного мяса выложите ломтики вяленой оленины. У вас получится олень с оленем и томат с томатом! На оленину положите пару листьев свежего шпината. Сверху посолите и поперчите.

Стейк из лосося с тартаром из перца и брокколи

Рецепт от шеф-повара Александра Челмакина, ресторан «Гретель»