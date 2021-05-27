Гвинет Пэлтроу потеряла 1,09 млн фунтов стерлингов из-за пандемии

Как и многие предприниматели, Гвинет понесла убытки во время пандемии коронавируса. Так, ее лондонские магазины Goop, открытые в 2018-м, принесли убытки на крупную сумму с шестью нулями: Пэлтроу потеряла 1,09 миллиона фунтов стерлингов. И теперь актриса не планирует открывать бутики вновь, сообщает The Sun.

Актриса основала компанию Goop, чистая стоимость которой оценивается в 191 миллионов фунтов стерлингов, в 2008 году. И хотя большая часть компании находится в США, в то время когда Пэлтроу была замужем за Крисом Мартином из Coldplay, она управляла своим многомиллионным капиталом из Великобритании.

Goop выпускает также еженедельный журнал, где можно найти советы по образу жизни, в том числе любимые рецепты артистки, рекомендации в качестве еженедельного информационного бюллетеня, предлагая поклонникам план занятий спортом.

Ранее один из поклонников Гвинет Пэлтроу подал на нее в суд с требованием возместить ему 5 миллионов долларов морального вреда за то, что у него в доме якобы взорвалась свеча, пахнущая частями тела актрисы.