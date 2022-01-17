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Блюдо недели: салат с лососем в гранатовом соке для любителей вкусной и здоровой еды

Готовим по рецептам шеф-поваров
Праздники окончательно подошли к концу. Значит, самое время скорректировать свое питание в пользу более здорового и сбалансированного. Забываем (или хотя бы сильно сокращаем) количество потребляемого оливье, откладываем в сторону майонез и вспоминаем, что, помимо свинины по-французски, есть еще и рыба, говядина и овощи. При этом никто не заставляет вас питаться исключительно петрушкой и отварной куриной грудкой. ЗОЖ тоже может быть вкусным, поверьте. И один из примеров тому — наше блюдо недели салат с лососем в гранатовом соке.
Блюдо недели: салат с лососем в гранатовом соке для любителей вкусной и здоровой еды

Салат с лососем в гранатовом соке

Рецепт от команды от Saperavi cafe

Что нужно на 5 порций:

  • 250 г филе лосося на коже без костей
  • 200 г свежих огурцов
  • 200 г (одна упаковка) микс салата
  • 70 г редиса

Для маринада:

  • 200 г соли
  • 100 г сахара
  • 150 мл сока граната
  • 10 г цедры апельсина

Для соуса:

  • 100 г растительного масла
  • 20 г красного лука
  • 5 г чеснока
  • 5 мл винного красного уксуса
  • 1 ч. л. сахара
  • 10 мл сока лимона
  • Кориандр и кондари — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Сначала замаринуйте лосось. Лосось промойте, обсушите, выньте кости. Поместите в контейнер кожей вниз так, чтобы бортики прилегали к рыбе (не слишком плотно, но и не слишком свободно).

Соль и сахар смешайте, рыбу покройте полностью этой смесью. Оставьте на 8 часов. Далее добавьте цедру апельсина, сок граната и оставьте еще на 6-8 часов. После промойте холодной водой, просушите бумажной салфеткой. Оставьте на 30-40 минут. Опять поместите в контейнер и слегка смажьте растительным маслом. Уберите в холодильник. Перед подачей порежьте на небольшие кусочки. (С закрытой крышкой замаринованный лосось можно хранить 48 часов).

Шаг 2. Приготовьте соус, для чего все ингредиенты поместите в чашу блендера и пробейте.

Шаг 3. Для салата огурцы порежьте овощечисткой тонкими слайсами и сверните в трубочки. Редис — тонкими слайсами.

Шаг 4. Для сервировки салата в салатницу выложите микс салатов, заправьте зелень соусом, далее произвольно выложите трубочки огурцов, слайсы редиса и лосось.

Фото: архив пресс-служб

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