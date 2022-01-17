Блюдо недели: салат с лососем в гранатовом соке для любителей вкусной и здоровой еды

Как приготовить:

Шаг 1. Сначала замаринуйте лосось. Лосось промойте, обсушите, выньте кости. Поместите в контейнер кожей вниз так, чтобы бортики прилегали к рыбе (не слишком плотно, но и не слишком свободно).

Соль и сахар смешайте, рыбу покройте полностью этой смесью. Оставьте на 8 часов. Далее добавьте цедру апельсина, сок граната и оставьте еще на 6-8 часов. После промойте холодной водой, просушите бумажной салфеткой. Оставьте на 30-40 минут. Опять поместите в контейнер и слегка смажьте растительным маслом. Уберите в холодильник. Перед подачей порежьте на небольшие кусочки. (С закрытой крышкой замаринованный лосось можно хранить 48 часов).

Шаг 2. Приготовьте соус, для чего все ингредиенты поместите в чашу блендера и пробейте.

Шаг 3. Для салата огурцы порежьте овощечисткой тонкими слайсами и сверните в трубочки. Редис — тонкими слайсами.

Шаг 4. Для сервировки салата в салатницу выложите микс салатов, заправьте зелень соусом, далее произвольно выложите трубочки огурцов, слайсы редиса и лосось.