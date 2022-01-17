Блюдо недели: салат с лососем в гранатовом соке для любителей вкусной и здоровой еды

Блюдо недели: салат с лососем в гранатовом соке для любителей вкусной и здоровой едыГотовим по рецептам шеф-поваров
Салат с лососем в гранатовом соке
Рецепт от команды от Saperavi cafe
Что нужно на 5 порций:
- 250 г филе лосося на коже без костей
- 200 г свежих огурцов
- 200 г (одна упаковка) микс салата
- 70 г редиса
Для маринада:
- 200 г соли
- 100 г сахара
- 150 мл сока граната
- 10 г цедры апельсина
Для соуса:
- 100 г растительного масла
- 20 г красного лука
- 5 г чеснока
- 5 мл винного красного уксуса
- 1 ч. л. сахара
- 10 мл сока лимона
- Кориандр и кондари — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Сначала замаринуйте лосось. Лосось промойте, обсушите, выньте кости. Поместите в контейнер кожей вниз так, чтобы бортики прилегали к рыбе (не слишком плотно, но и не слишком свободно).
Соль и сахар смешайте, рыбу покройте полностью этой смесью. Оставьте на 8 часов. Далее добавьте цедру апельсина, сок граната и оставьте еще на 6-8 часов. После промойте холодной водой, просушите бумажной салфеткой. Оставьте на 30-40 минут. Опять поместите в контейнер и слегка смажьте растительным маслом. Уберите в холодильник. Перед подачей порежьте на небольшие кусочки. (С закрытой крышкой замаринованный лосось можно хранить 48 часов).
Шаг 2. Приготовьте соус, для чего все ингредиенты поместите в чашу блендера и пробейте.
Шаг 3. Для салата огурцы порежьте овощечисткой тонкими слайсами и сверните в трубочки. Редис — тонкими слайсами.
Шаг 4. Для сервировки салата в салатницу выложите микс салатов, заправьте зелень соусом, далее произвольно выложите трубочки огурцов, слайсы редиса и лосось.
Фото: архив пресс-служб