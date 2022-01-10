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Квашеная капуста и лосось вместо лимона и имбиря: какие продукты снижают риск простуды

Чай с лимоном, сок редьки, протертый имбирь, свежий чеснок, малина и бальзам – стандартный набор продуктов при подозрении простуды. И не важно ехали ли вы в одном вагоне с чихающим соседом, переохладились на улице или вдруг просто запершило горло. Но сегодня терапевты расскажут, какие продукты снизят риск заболеть. И это не привычные вам имбирь, лимон и чеснок.
Квашеная капуста и лосось вместо лимона и имбиря: какие продукты снижают риск простуды
Квашеная капуста и лосось вместо лимона и имбиря: какие продукты снижают риск простуды

Фото: www.pexels.com

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала изданию “РИА Новости”, что употребление некоторых видов рыбы, а также кисломолочных продуктов снижает риск заболевания простудой в холодное время года. В морозы наш организм особенно нуждается в полезной и разнообразной пище. Поэтому добавляем в рацион рыбу, что богата витамином D – лосось, сардина, тунец и нерка.

Квашеная капуста и лосось вместо лимона и имбиря: какие продукты снижают риск простуды

Фото: www.pexels.com

Неожиданным блюдом противовирусного стола становится квашеная капуста. В ней при естественной закваске образуется большое количество витаминов – пробиотиков и аскорбиновой кислоты. Рацион должен быть богат и аминокислотами, которые важны для иммунитета. Их легко найти в белковой пище. Не забывайте про разновидность белка – растительный и животный. Постарайтесь употреблять оба. И, конечно, никакая простуда не страшна, если организм полон лактобактерий и пробиотиков. Если последние можно получить из рыбы, о которой мы писали выше, то лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах.

Чем разнообразнее и питательнее ваши приемы пищи, тем сильнее организм и иммунитет.На нагетсах и покупных пельменях защиту от простуды не построить. Не болейте!

Фото: Pexels

Источник: Ria
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