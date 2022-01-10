Квашеная капуста и лосось вместо лимона и имбиря: какие продукты снижают риск простуды

Неожиданным блюдом противовирусного стола становится квашеная капуста. В ней при естественной закваске образуется большое количество витаминов – пробиотиков и аскорбиновой кислоты. Рацион должен быть богат и аминокислотами, которые важны для иммунитета. Их легко найти в белковой пище. Не забывайте про разновидность белка – растительный и животный. Постарайтесь употреблять оба. И, конечно, никакая простуда не страшна, если организм полон лактобактерий и пробиотиков. Если последние можно получить из рыбы, о которой мы писали выше, то лактобактерии содержатся в кисломолочных продуктах.

Чем разнообразнее и питательнее ваши приемы пищи, тем сильнее организм и иммунитет.На нагетсах и покупных пельменях защиту от простуды не построить. Не болейте!