Продукт недели: апельсины
Апельсины – это самый распространенный цитрус в мире, его сортов сегодня насчитывается более 600. Неудивительно, что эти сочные и сладкие плоды распространены на всех континентах – их едят в свежем виде, добавляют в салаты, горячие блюда и выпечку, готовят конфитюр, выжимают из них сок и чего еще только не делают. А знаете ли вы, что употребление апельсинов в пищу защищает от преждевременного старения? А что помогают похудеть? Все подробности – в новом материале от редакции Passion.ru.
5 интересных фактов об апельсинах
- Апельсины выращивали еще в Древнем Китае. А вот в Новый Свет саженцы этого дерева и семена завез Христофор Колумб только в 1493 году. Но на сегодняшний день – это самый распространенный цитрус в мире, который по весу ежегодно собранного урожая занимает первое место, опережая даже бананы. Кстати, любопытно, что после шоколада и ванили запах апельсина один из самых любимых в мире.
- Апельсины действительно помогают похудеть из-за того, что в нем содержится очень мало жиров и большое количество клетчатки. И сохранить молодость этот продукт тоже помогает. Происходит это благодаря тому, что в нем есть ценная биологически активное соединение – наригенин. Кроме того, апельсины богаты витамином С – мощнейшим антиоксидантом, нейтрализующим вредное действие свободных радикалов и других нестабильных молекул в организме человека, приводящих к преждевременному старению.
- Несмотря на то, что апельсины невероятно вкусные (особенно некоторые сорта), в свежем виде съедается только 20% от всех собранных плодов, все остальные идут на производство соков, джемов, экстрактов и консервов.
- В апельсинах содержится большое количество калия и кальция, которые невероятно полезны для сердца – эти микроэлементы благотворно сказываются на частоте сердечных сокращений. Также в этом продукте много витамина А (именно он ответствен за цвет его мякоти), который помогает сохранить остроту зрения. Но полезна не только мякоть апельсина, но и его цедра, в которой много пектина, нормализующего уровень сахара в крови. Кроме того, апельсиновый сок прекрасно помогает справиться с изжогой, потому что, попадая в желудок, он из кислого становится щелочным.
- Забавный факт: в Калифорнии законодательно запрещено есть апельсины, лежа с ванной. А все потому, что смесь кислоты апельсина с наиболее часто добавляемыми в ванну маслами может быть взрывоопасна!
Горячий напиток «Пряный апельсин»
рецепт от бар-менеджера Андрея Кутьянова, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 мл яблочного сока
- 50 г клюквенного морса
- 20 г лайма
- 20 г апельсина
- 20 г грейпфрута
- палочка корицы
- 20 г сахара
Как приготовить:
Все ингредиенты смешать в кастрюле и нагреть, не доводя до кипения.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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