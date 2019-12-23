Продукт недели: апельсины

Апельсины – это самый распространенный цитрус в мире, его сортов сегодня насчитывается более 600. Неудивительно, что эти сочные и сладкие плоды распространены на всех континентах – их едят в свежем виде, добавляют в салаты, горячие блюда и выпечку, готовят конфитюр, выжимают из них сок и чего еще только не делают. А знаете ли вы, что употребление апельсинов в пищу защищает от преждевременного старения? А что помогают похудеть? Все подробности – в новом материале от редакции Passion.ru.