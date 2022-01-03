Блюдо дня: «Мимоза» с копченой форелью для тех, кто устал от оливье

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Блюдо дня: «Мимоза» с копченой форелью для тех, кто устал от оливьеРецепт любимого с детства салата хозяйке на заметку
Новогоднее застолье — это всегда изобилие всего — от закусок до горячего. И когда праздничная ночь уже позади, оливье уже слегка надоел, а впереди еще много дней каникул и вечеров с друзьями, стоит рассмотреть альтернативные варианты салатов. Один из них – любимая с детства «Мимоза». Записывайте рецепт этого салата от известного московского шефа.
Салат «Мимоза» с копченой форелью
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, рестораны «Черетто море»
Что нужно на 4 порции:
- 300 г копченой форели
- 4 картофелины
- 3 куриных яйца
- 2 моркови
- 1 репчатый лук
- 100 г майонеза
20 г укропа
Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Яйца и овощи, кроме лука, отварите, остудите, почистите. Картофель, морковь, желтки и белки (отдельно) натрите на мелкой терке. Лук мелко нарубите, ошпарьте кипятком, воду слейте.
Шаг 2. Мясо форели выложите в салатницу, разомните вилкой. Сверху — тертые белки. Поверхность смажьте майонезом. Далее выложите слой картофеля, присолите, смажьте майонезом. Следующий слой — лук, и снова смажьте майонезом. Далее — морковь, снова майонез. В финале салат посыпьте тертыми желтками и украсьте укропом.
Шаг 3. Дайте салату настояться в холодильнике 3-4 часа. Подавайте к столу.
Фото: архив пресс-служб