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Блюдо дня: «Мимоза» с копченой форелью для тех, кто устал от оливье

Рецепт любимого с детства салата хозяйке на заметку

Новогоднее застолье — это всегда изобилие всего — от закусок до горячего. И когда праздничная ночь уже позади, оливье уже слегка надоел, а впереди еще много дней каникул и вечеров с друзьями, стоит рассмотреть альтернативные варианты салатов. Один из них – любимая с детства «Мимоза». Записывайте рецепт этого салата от известного московского шефа.