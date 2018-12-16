Продукт недели: майонез

5 интересных фактов
- Оригинальный рецепт майонеза состоит из яичного желтка, уксуса, растительного масла, соли и перца.. Можно добавлять различные ингредиенты для аромата — лимон, горчицу, которая улучшает упругость эмульсии. В Германии и Нидерландах майонез традиционно немного подслащивают.
- Говорят, что майонез вреден для организма. Неправда! На 60% он состоит из растительного масла. Для улучшения пищеварения необходимо употреблять по столовой ложке масла в день. Вы выпьете ее, а вот майонез обеспечит вас необходимой ежедневной дозой.
- У этого соуса есть весьма положительное действие: он способствует хорошему самочувствию и перерабатыванию пищи. Однако это касается только домашнего майонеза.
- Во время поста организм, словно с цепи срывается, ему хочется много чего, но больше всего "молочки". В постном майонезе нет продуктов животного происхождения, по сути это соус из воды, растительного масла и крахмала с различными вкусовыми добавками, максимально приближенный по консистенции, вкусу и цвету к обычному майонезу.
- Постный майонез готовится из разных продуктов и их сочетаний. В последнее время самым вкусны считают этот соус из фасоли.
Как приготовить домашний майонез
Приготовление:
Для приготовления майонеза нужен миксер или блендер и глубокая посуда (миска или стакан от блендера). Яйца для майонеза должны быть свежими, с ярким желтком. Понадобится и желток, и белок. Разбейте яйцо в миску.Включите миксер на среднюю скорость. Взбейте яйцо до однородности. Тонкой струйкой понемногу (очень маленькими порциями) подливайте растительное масло. Следующую порцию масла вливайте после того, как предыдущая будет хорошо взбита. Скорость миксера увеличивайте до максимальной. По мере взбивания масса будет менять цвет, станет густой, однородной. Взбивать майонез нужно пока масса равномерно не загустеет до желаемой консистенции. Если майонез получается жидковатым, влейте еще немного масла и еще взбейте.
Французские кулинары утверждают, что взбивать домашний майонез надо вручную, а миксер портит вкус. Но эта рекомендация — для больших поклонников подлинного вкуса Майонского соуса (это полное «имя» всем известного соуса).
Текст: Ирина Фомина
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