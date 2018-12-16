Продукт недели: майонез

Приготовление:

Для приготовления майонеза нужен миксер или блендер и глубокая посуда (миска или стакан от блендера). Яйца для майонеза должны быть свежими, с ярким желтком. Понадобится и желток, и белок. Разбейте яйцо в миску.Включите миксер на среднюю скорость. Взбейте яйцо до однородности. Тонкой струйкой понемногу (очень маленькими порциями) подливайте растительное масло. Следующую порцию масла вливайте после того, как предыдущая будет хорошо взбита. Скорость миксера увеличивайте до максимальной. По мере взбивания масса будет менять цвет, станет густой, однородной. Взбивать майонез нужно пока масса равномерно не загустеет до желаемой консистенции. Если майонез получается жидковатым, влейте еще немного масла и еще взбейте.