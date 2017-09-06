Три оригинальных рецепта из черноморской рыбы
Бажа с камбалой
Вам понадобится:
- филе камбалы — 70 г
- грецкие орехи — 60 г
- рыбный бульон — 100 мл
- зеленая аджика — 10 г
- кинза — 10 г
- соль — по вкусу
- ореховое масло — 5 мл
Приготовление:
Отварить филе камбалы. Приготовить соус бажа: положить в чашу блендера грецкие орехи, аджику, кинзу. Влить рыбный бульон, добавить соль. Пробить в блендере. Полить рыбу соусом бажа, сверху добавить орехового масла.
Луфарь, обжаренный в кукурузной муке
Вам понадобится:
- луфарь — 4-6 шт.
- соль — по вкусу
- перец черный молотый — по вкусу
- кориандр молотый — 2 г
- кукурузная мука — 40 г
- растительное масло — 40 мл
- зеленый лук — 5 г
- зеленая алыча — 40 г
- кинза — 3 г
- чеснок — 3 г
- зеленая аджика — 5 г
Приготовление:
Рыбу посолить, поперчить, приправить кориандром. Запанировать рыбу в кукурузной муке и обжарить на сковороде с разогретым растительным маслом.
Приготовить соус ткемали: алычу отварить до готовности и протереть через мелкое сито до состояния кашицы. Добавить измельченные кинзу и чеснок, аджику и соль. Подавать блюдо с зеленым луком и соусом ткемали.
Кефаль на углях с картофелем гриль
Вам понадобится:
- кефаль — 2 шт.
- растительное масло — 20 мл
- зеленая аджика — 25 г
- базилик зеленый — 10 г
- соль — по вкусу
- картофель — 75 г
- сливки — 20 мл
- лайм — ½ шт.
- тимьян (листья) — 2-3 г
Приготовление:
Приготовить маринад, смешав растительное масло, 15 г зеленой аджики, измельченный базилик и соль. Кефаль замариновать в приготовленной смеси на пять минут. Обжарить на гриле до готовности и золотистого колера. Картофель нарезать дольками и обжарить на гриле. Приготовить соус, смешав сливки и оставшуюся аджику.
Подавать блюдо с половинкой лайма, соусом на основе сливок и зеленой аджики. Посыпать блюдо листьями тимьяна.
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