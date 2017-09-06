Черноморская рыба — продукт особенный. Она вкусная, ее легко приготовить. Три секретных рецепта дарит читательницам Passion.ru бренд-шеф сети грузинских ресторанов «ДжонДжоли» Русико Шаматава.

Приготовить соус ткемали: алычу отварить до готовности и протереть через мелкое сито до состояния кашицы. Добавить измельченные кинзу и чеснок, аджику и соль. Подавать блюдо с зеленым луком и соусом ткемали.

Рыбу посолить, поперчить, приправить кориандром. Запанировать рыбу в кукурузной муке и обжарить на сковороде с разогретым растительным маслом.

Кефаль на углях с картофелем гриль

Вам понадобится:

кефаль — 2 шт.

растительное масло — 20 мл

зеленая аджика — 25 г

базилик зеленый — 10 г

соль — по вкусу

картофель — 75 г

сливки — 20 мл

лайм — ½ шт.

тимьян (листья) — 2-3 г

Приготовление:

Приготовить маринад, смешав растительное масло, 15 г зеленой аджики, измельченный базилик и соль. Кефаль замариновать в приготовленной смеси на пять минут. Обжарить на гриле до готовности и золотистого колера. Картофель нарезать дольками и обжарить на гриле. Приготовить соус, смешав сливки и оставшуюся аджику.

Подавать блюдо с половинкой лайма, соусом на основе сливок и зеленой аджики. Посыпать блюдо листьями тимьяна.