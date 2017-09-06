Черноморская рыба — продукт особенный. Она вкусная, ее легко приготовить. Три секретных рецепта дарит читательницам Passion.ru бренд-шеф сети грузинских ресторанов «ДжонДжоли» Русико Шаматава.

Бажа с камбалой

Вам понадобится:

  • филе камбалы — 70 г
  • грецкие орехи — 60 г
  • рыбный бульон — 100 мл
  • зеленая аджика — 10 г
  • кинза — 10 г
  • соль — по вкусу
  • ореховое масло — 5 мл

Приготовление:

Отварить филе камбалы. Приготовить соус бажа: положить в чашу блендера грецкие орехи, аджику, кинзу. Влить рыбный бульон, добавить соль. Пробить в блендере. Полить рыбу соусом бажа, сверху добавить орехового масла.

Луфарь, обжаренный в кукурузной муке

Вам понадобится:

  • луфарь — 4-6 шт.
  • соль — по вкусу
  • перец черный молотый — по вкусу
  • кориандр молотый — 2 г
  • кукурузная мука — 40 г
  • растительное масло — 40 мл
  • зеленый лук — 5 г
  • зеленая алыча — 40 г
  • кинза — 3 г
  • чеснок — 3 г
  • зеленая аджика — 5 г

Приготовление:

Рыбу посолить, поперчить, приправить кориандром. Запанировать рыбу в кукурузной муке и обжарить на сковороде с разогретым растительным маслом.

Приготовить соус ткемали: алычу отварить до готовности и протереть через мелкое сито до состояния кашицы. Добавить измельченные кинзу и чеснок, аджику и соль. Подавать блюдо с зеленым луком и соусом ткемали.

Кефаль на углях с картофелем гриль

Вам понадобится:

  • кефаль — 2 шт.
  • растительное масло — 20 мл
  • зеленая аджика — 25 г
  • базилик зеленый — 10 г
  • соль — по вкусу
  • картофель — 75 г
  • сливки — 20 мл
  • лайм — ½ шт.
  • тимьян (листья) — 2-3 г

Приготовление:

Приготовить маринад, смешав растительное масло, 15 г зеленой аджики, измельченный базилик и соль. Кефаль замариновать в приготовленной смеси на пять минут. Обжарить на гриле до готовности и золотистого колера. Картофель нарезать дольками и обжарить на гриле. Приготовить соус, смешав сливки и оставшуюся аджику.

Подавать блюдо с половинкой лайма, соусом на основе сливок и зеленой аджики. Посыпать блюдо листьями тимьяна.

Фото: архив ресторана, shutterstock/vostock