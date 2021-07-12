6 потрясающих рецептов блюд, которые были названы в честь великих людей

Для приготовления понадобятся: сотейник для соуса, кастрюля для мидий.

Шаг 1. Сначала приготовьте соус бешамель, который послужит основой для томатного соуса. Такой соус требует определенной сноровки и с первого раза может не получиться. Самое главное — чтобы соус был густой, однородной консистенции и без комочков от муки.

Для этого возьмите сливочное масло, аккуратно его растопите и смешайте с мукой. Постоянно помешивая массу, залейте в нее молоко тонкой струйкой, размешайте, чтобы не образовывались комочки, затем добавьте сливки, соль и специи по вкусу. Сливки лучше брать жирные, от 20% — так вкуснее.

Шаг 2. Теперь приготовьте томатный соус. Для этого томаты в собственном соку измельчите в блендере до однородной массы. Затем в кастрюле слегка выпарите белое вино, добавьте измельченные томаты, соус бешамель и рыбный соус. Доведите до кипения.

Шаг 3. Когда соус закипит, добавьте в него размороженные мидии, крупно рубленные листья базилика и каперсы, прогрейте, чтобы вкусы объединились.

Шаг 4. Мидии лучше есть сразу после приготовления. Их отлично дополнит мягкий хлеб с хрустящей корочкой, который можно макать в соус.

Салат «Зеленый цезарь с авокадо»

Рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica

Вы удивитесь, но прославленный салат был назван не в честь великого правителя Римской империи Гая Юлия Цезаря, а по имени известного американского шефа итальянского происхождения Цезаря Кардини, который и считается автором этого блюда.