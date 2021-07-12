6 потрясающих рецептов блюд, которые были названы в честь великих людей
Мидии в томатно-сливочном соусе на основе бешамель
Рецепт от бренд-шефа Ивана Лучкина, ресторан BRUXX
О происхождении соуса бешамель существует множество таинственных легенд. Одна из них гласит, что соус изобрел маркиз Луи де Бешамель — главный на кухне короля Франции Людовика XIV.
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 1 кг мидий варено-мороженых (предварительно очистить от водорослей и песка)
Для соуса:
- 210 мл сливок 30%
- 290 мл молока
- 30 г сливочного масла
- 40 г пшеничной муки
- 35 мл белого вина
- 50 г рыбного соуса
- 550 г томатов в собственном соку
- 10 г листьев базилика
- 20 г консервированных каперсов
- соль, перец — по вкусу
Для украшения:
- зелень
- тосты из пшеничного хлеба
Как приготовить:
Для приготовления понадобятся: сотейник для соуса, кастрюля для мидий.
Шаг 1. Сначала приготовьте соус бешамель, который послужит основой для томатного соуса. Такой соус требует определенной сноровки и с первого раза может не получиться. Самое главное — чтобы соус был густой, однородной консистенции и без комочков от муки.
Для этого возьмите сливочное масло, аккуратно его растопите и смешайте с мукой. Постоянно помешивая массу, залейте в нее молоко тонкой струйкой, размешайте, чтобы не образовывались комочки, затем добавьте сливки, соль и специи по вкусу. Сливки лучше брать жирные, от 20% — так вкуснее.
Шаг 2. Теперь приготовьте томатный соус. Для этого томаты в собственном соку измельчите в блендере до однородной массы. Затем в кастрюле слегка выпарите белое вино, добавьте измельченные томаты, соус бешамель и рыбный соус. Доведите до кипения.
Шаг 3. Когда соус закипит, добавьте в него размороженные мидии, крупно рубленные листья базилика и каперсы, прогрейте, чтобы вкусы объединились.
Шаг 4. Мидии лучше есть сразу после приготовления. Их отлично дополнит мягкий хлеб с хрустящей корочкой, который можно макать в соус.
Салат «Зеленый цезарь с авокадо»
Рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, ресторан La Fabbrica
Вы удивитесь, но прославленный салат был назван не в честь великого правителя Римской империи Гая Юлия Цезаря, а по имени известного американского шефа итальянского происхождения Цезаря Кардини, который и считается автором этого блюда.
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 35 г бейби романо
- 15 г рукколы
- 160 г авокадо
- 15 г семечек
- 20 г оливкового масла
- 5 г сока лимона
- соль, перец
- 10 г фреш бейби романо
- 5 г кресс-салата
- 10 г миндаля
Как приготовить:
Шаг 1. Авокадо заправьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, сок лимона и нарежьте до консистенции пюре, затем добавьте семечки.
Шаг 2. На блюдо выложите листья бейби романо, рукколу, сверху — пюре из авокадо, полейте фрешем бейби романо, украсьте семечками и кресс-салатом. Миндаль натрите на мелкой терке и посыпьте им салат.
Бефстроганов с картофельным пюре
Рецепт Ильи Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на канале «Кухня ТВ»
Это популярное блюдо, которое готовится из мелко нарезанной говядины с соусом и подается с картофельным или овощным пюре, названо в честь графа Александра Григорьевича Строганова.
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 150 г говяжьей вырезки
- 40 г репчатого лука
- 40 г соленых огурцов
- 160 г сливочного масла
- 30 г свежей зелени
- 1 кг картофеля
- 200 мл молока
- 30 г белых грибов
- 20 г томатной пасты
- 30 г сметаны
- 120 г сливок 33%
- соль и перец
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте говядину толстыми ломтиками, затем — брусочками. Лук нарежьте полукольцами. Белые грибы отварите в течение 15 минут после закипания воды и нарежьте на кусочки. Мелко нарежьте чеснок.
Шаг 2. Разогрейте сковороду, добавьте сливочное масло, каплю растительного, чтобы сливочное не пригорело. Обжарьте лук. Добавьте говядину. Когда она обжарится, добавьте нарезанные белые грибы, чайную ложку томатной пасты и столовую ложку сметаны. Залейте жирными сливками. Посолите и выключите плиту. Дайте блюду протомиться.
Шаг 3. Почистите картошку, порежьте на ровные куски. Залейте холодной водой, соль и перец по вкусу, отварите. Слейте воду и снова поставьте картофель на плиту, чтобы лишняя жидкость испарилась. Разомните картофель ступкой. Разогрейте молоко и сливочное масло в сотейнике и добавьте к картофелю. Перемешайте.
Шаг 4. Выложите на тарелку пюре, к нему бефстроганов. Украсьте блюдо нарезанным соленным огурцом и мелко нарезанной свежей петрушкой.
Говядина Веллингтон
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Вкус праздника» на канале «Кухня ТВ»
Это традиционное блюдо британской кухни названо в честь герцога Веллингтона, который был не только известным полководцем, одержавшим победу при Ватерлоо, а впоследствии ставшим успешным государственным деятелем Соединенного Королевства, но и знатным любителем говядины.
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кг говяжьей вырезки (центральная часть)
- 50 г растительного масла
- 20 г тимьяна
- 1 головка чеснока
- 400 г шампиньонов
- 2 пачки бекона
- 3 ст. л. дижонской горчицы
- 1 пачка слоеного теста
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Говядину зачистите от лишней пленки. Хорошо посолите мясо со всех сторон.
Шаг 2. В разогретую с растительным маслом сковороду отправьте нарезанный ломтиками чеснок. Добавьте несколько веточек тимьяна. Как только чеснок покроется корочкой, удалите его со сковороды.
Шаг 3. В сковороду с оставшимся ароматным маслом и тимьяном выложите вырезку. Обжаривайте со всех сторон до золотистой корочки. Затем снимите мясо с огня и дайте ему немного «отдохнуть», смазав горчицей.
Шаг 4. Шампиньоны нарежьте, а три зубчика чеснока очистите и натрите на мелкой терке. Обжарьте ингредиенты в сухой сковороде. Добавьте соль и перец и оставьте шампиньоны с чесноком на огне, пока из сковороды не выпарится влага (примерно на 10 минут).
Шаг 5. Полоски бекона разложите крест-накрест на развернутой пищевой пленке, формируя плотную сетку. Поверх бекона выложите со сковороды шампиньоны ровным слоем. На край пленки с беконом выложите вырезку и заверните ее в плотный рулет из полосок бекона с грибами. Полученный рулет в пищевой пленке оставьте «отдохнуть» в холодильнике примерно на 30 минут.
Шаг 6. Слоеное тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Достаньте вырезку в беконе и положите ее на край пласта, плотно заверните в тесто так, чтобы шов остался внизу.
Шаг 7. Выложите Веллингтон на пергамент для запекания, смажьте яичным желтком. Переместите на противень и отправьте в разогретую до 180-200 градусов духовку на 25-30 минут.
Грудинка по рецепту Мао
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Вкус праздника» на канале «Кухня ТВ»
Красная свинина по-китайски, как гласит история, была любимым блюдом китайского революционера и создателя КНР Мао Цзэдуна, который был знатным гурманом.
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 500 г свиной грудинки
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 2 ст. л. сахара
- 50 мл рисового вина
- 3 ст. л. соевого соуса
- 50 г корня имбиря
- 2 звездочки бадьяна
- 2 сушеных перца чили
- 1 палочка корицы
- соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Грудинку обварите в кипящей подсоленной воде в течение 7-8 минут. Отварную грудинку нарежьте на бруски примерно 2,5 см толщиной.
Шаг 2. В сковороде расплавьте сахар до консистенции карамели. Выложите грудинку и обжаривайте ее на сильном огне, добавив немного кунжутного масла. Затем влейте рисовое вино, соевый соус, добавьте палочку корицы, пару звездочек бадьяна, острый перец и несколько кусочков свежего имбиря. Совет: чтобы придать блюду еще более праздничный вкус, ко всем остальным специям можно добавить несколько кусочков цедры апельсина.
Шаг 3. Снимите сковороду с огня, влейте воду. Поставьте вариться на среднем огне примерно на 40 минут. В конце приготовления увеличьте огонь и уварите соус до густой консистенции.
Шаг 4. Подавайте в глубокой миске, украсив палочкой корицы и зеленью.
Пожарские котлеты
Рецепт Ники Ганич, ведущей программы «Вкус праздника» на канале «Кухня ТВ»
Пожарские котлеты придумал вовсе не зачинщик Московского восстания Дмитрий Пожарский (и не его ближайший соратник Кузьма Минин), а трактирщик из города Торжок Евдоким Пожарский, который угощал постояльцев своим фирменным блюдом.
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 400 г филе куриной грудки
- 125 г белого хлеба
- 100 мл сливок 20%
- 70 г сливочного масла (замороженного)
- 250 г панировочных сухарей
- 150 г топленого масла
- 1 ч. л. соли
- зелень, помидоры черри для декора
Как приготовить:
Шаг 1. Филе нарежьте на мелкие кусочки, посолите.
Шаг 2. Срежьте корку с белого хлеба, нарежьте его ломтиками, выложите в глубокую емкость и залейте сливками.
Шаг 3. Вмешайте размоченный хлеб в куриное мясо, посолите.
Шаг 4. В несколько приемов натрите на крупной терке замороженное сливочное масло прямо в фарш. При каждом добавлении перемешивайте масло в фарше вилкой.
Шаг 5. Мокрыми руками сформируйте из фарша котлеты, затем обваляйте их в панировочных сухарях.
Шаг 6. В сковороде разогрейте топленое масло. Выложите котлеты и обжаривайте до золотистой корочки по 2-3 минуты с каждой стороны.
Шаг 7. Обжаренные котлеты выложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 10-15 минут.
Шаг 8. Готовые котлеты выложите на тарелку для подачи, украсьте зеленью и половинками черри.
Фото: freepik, архив пресс-служб
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