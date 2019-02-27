Мусака, гювеч и еще 4 оригинальных и сытных рецепта запеканок

Запеканка из форели
Вам понадобится:
- Форель целиком (живая)- 1 шт.,
- Картофель отварной - 7-8 шт.,
- Сливочное масло - 50 г,
- Молоко - 2 л.,
- Зеленый горошек свежезамороженный - 100 г,
- Сливки - 50 мл,
- Мята - 5 г,
- Листья шпината (свежий) - 100 г,
- Соль - по вкусу,
- Перец - по вкусу
Фото: vostock-photo/shutterstock
Приготовление:
Разделать форель на два филе, кожу снять, удалить все кости. Параллельно вскипятить молоко. Филе выложить в форму для запекания. Сверху поперчить и посыпать мускатным орехом. Залить рыбу кипящим молоком и оставить на столе доходить до готовности. К отварному картофелю добавить сливки и размять его. Для гарнира в растительное масло добавить сливочное масло (предварительно его надо растопить), добавить зеленый горошек, мяту и шпинат. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Готовить 2-3 секунды. Разрежьте рыбу на небольшие куски и произвольно выложите их в жаропрочную форму, верхним слоем выложите зеленый гарнир, полейте молоком, в котором «доходила» рыба, слегка потрясите форму. Сверху закройте запеканку картофельным пюре. Сделайте в запеканке дырки с помощью вилки для ростбифа. Смажьте растопленным сливочным маслом. Запекать в духовке до золотистой корочки при температуре 250°C в течение 20 минут. Подавать горячей, украсив зеленью.
Мусака – запеканка из Греции
Мусака – популярнейшее в этой стране блюдо, которое обожают и местные жители, и туристы. Это сытный полноценный обед. По внешнему виду и технологии приготовления она очень напоминает итальянскую лазанью, с той лишь разницей, что вместо макаронных листов греки используют овощи. В классическом варианте мусаки используется не фарш, а мелко нарубленное мясо. Однако с фаршем консистенция получается более нежной.
Вам понадобится:
- Баклажаны – 1 кг,
- Фарш из баранины – 500-700 г,
- Репчатый лук – 2 шт.,
- Помидоры – 3 шт.,
- Масло оливковое – 2 ст. л.,
- Сыр – 100 г.,
- Белое сухое вино – 150 мл,
- Соль - по вкусу,
- Перец - по вкусу,
- Мускатный орех - на кончике ножа
Для приготовления соуса бешамель:
- Молоко – 0,5 л.,
Сливочное масло – 90 г.,
- Яйцо – 2 шт.,
Сыр – 150 г,
- Мука – 2 ст. л. Для придания соусу пикантности можно приправить его щепоткой мускатного ореха и солью.
Приготовление соуса:
В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая венчиком. Смесь должна приобрести светло-золотистый цвет. Медленно влейте в сотейник молоко, продолжая помешивать готовящийся соус. Доведите до кипения и убавьте огонь. Добавьте специи. Продолжайте мешать (при приготовлении этого соуса очень важно не допустить формирование комочков). Готовьте соус в течение 5 минут. Затем снимите с огня и отставьте в сторону. Соус бешамель готов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Приготовление блюда:
Очистить кожицу и нарезать баклажаны (можно вдоль крупными ломтиками, или поперек кругляшками). Очистить от кожуры и нарезать кружками помидоры (перед сборкой слоев томаты немного пассируют на сковороде). Очищенный и мелко нашинкованный репчатый лук выложить на разогретую сковороду. С появлением золотистого цвета к луку добавить фарш, тщательно перемешать и продолжать жарить. Как только мясо начнет пускать сок – приправить специями и залить белым вином и водой. Мясную составляющую оставить тушиться до испарения жидкости. Пока тушится мясо, на отдельной сковороде необходимо прожарить подготовленные ломтики баклажанов (на большом огне, не более 1 минуты для каждой стороны). Подготовленные продукты выкладываем в форму для запекания слоями в следующем порядке: баклажаны (1/2 часть), фарш (1/2), помидоры опять баклажаны, фарш, соус бешамель, натертый сыр. Блюдо поставить в разогретую духовку и 40-50 минут запекать при температуре в 180 градусов. Перед подачей овощная запеканка должна настояться в течение 15-20 минут.
Сырная лазанья с соусом бешамель
Превосходное европейское блюдо. Готовить просто, а получается очень вкусно.
Вам понадобятся:
- Для теста на пасту (на 4 персоны):
- Яйцо - 3 шт,
- Мука семола - 100 г,
- Мука пшеничная - 180 гр,
Для соуса бешамель:
- Молоко - 750 мл
- Масло сливочное - 60 гр
- Мука пшеничная - 60 гр
- Мускатный орех - 2 щепотки
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Для начинки:
- Моцарелла унагранде - 2 шт 250 г,
- Сыр качокавалло унагранде – 260 г,
- Сыр рокфор 100 г,
- Сыр пармезан 120 г,
Для украшения блюда:
- Сыр пармезан - 100 г,
- Базилик свежий 8 веточек
Готовим тесто:
Замесите тесто: смешайте обе муки и выложите горкой на стол. Руками или глубокой тарелкой сделайте углубление так, чтобы края были максимально ровными. В углубление разбейте яйцо, слегка перемешайте. Вилкой постепенно вмешивайте муку с краев в яйца. Когда вся мука намокнет, соберите тесто руками и начните вымешивать. Сначала оно будет липким и не очень гладким. Это нормально. Продолжайте месить тесто в течение 5 минут. Готовое тесто заверните в пленку и отложите в сторону, чтобы оно отдохнуло в течение 30 минут. С помощью машинки для пасты или ручной скалки раскатайте тесто для лазаньи до толщины 1 мм.
Готовим начинку:
Мелкими кубиками порезать сыры.
Соус бешамель готовим так же, как в предыдущем рецепте.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Приготовление блюда:
Возьмем формочку для запекания примерно на 25 см. Намажьте небольшое количество соуса бешамель на дно формочки, сверху выкладываем слой теста, далее соус бешамель, далее 1/3 начинки из сыра, затем снова тесто, далее соус бешамель, затем слой начинки, далее слой тесто, соус бешамель и в конце сыр. Лазанья готова к запеканию.
Секрет для запекания.
Чтобы лазанья не поднималась, нужно ножом проткнуть ее в разных местах. Запекаем при температуре 180 градусов 25-30 минут. Вытаскиваем, охладить 15-20 минут, затем режем на порции. Украшаем пармезаном и базиликом.
Гювеч - популярное в Румынии и Молдавии блюдо.
Это слово одновременно обозначает и глиняный горшок с крышкой, и блюда, которые в нем готовятся. Слово «гювеч» имеет в болгарском языке и переносный смысл — "халява".
Вам понадобится:
200 г говяжьего фарша,
1 луковица,
- 1 морковь,
небольшой кусок корня сельдерея,
- растительное масло,
200 г стручков фасоли,
1 баклажан,
200 г болгарского перца,
200 г зеленого горошка,
400 г картофеля,
150 г спелых бамии (этот овощ называют гомбо, окра и дамские пальчики, плоды имеют 5-7 граней, внутри которых располагается большое количество мелких семян)
- немного паприки,
250 мл молока,
3 яйца,
- немного петрушки и укропа.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Приготовление:
Режим лук небольшими кусочками, морковь и сельдерей режим соломкой. Затем, нужно поджарить их на растительном масле. Добавить нарезанный кубиками баклажан, фасоль, перец, зеленый горошек, немного паприки. К овощам добавить картофель, нарезанный кубиками. Бамию очистить от плодоножек и подержать в де с уксусом для удаления слизи, затем нарезать и добавить к овощам. В смесь добавить заранее обжаренный мясной фарш. Переложить смесь в глиняный горшок или глубокий противень, добавить немного воды и поставить в духовку. Через некоторое время поместить в горшок нарезанные кубиками помидоры, а еще через некоторое время залить все смесью из молока и яиц и запекать минут 10. Готовое блюдо посыпать мелко порубленной зеленью.
Калалаатикко – добро пожаловать в Финляндию!
Финны разделяют нашу любовь к нерушимому сочетанию картофеля и сельди. Правда, обычно готовят из них запеканку.
Вам понадобится:
- сельдь – 300 г,,
- картофель - 8 шт.,
- морковь – 1шт.,
- растительное масло - 2 ст. л.,
- пучок зеленого лука,
- укропа - несколько веточек,
- яйца – 2 шт.,
- Молоко - 125 мл,
- соль.
Как приготовить:
На смазанный сливочным маслом противень или большую сковороду для духовки в несколько рядов выложить картофель, нарезанный кружочками. Рыбу нарезать и разложить поверх картофеля. Морковь натереть на терке, выложить на селедку, посыпать мелко нарезанным луком и укропом. Сбрызнуть растительным маслом и поставить в духовку (180-200 градусов) на 25 минут. Смешать венчиком яйца и молоко, полученной смесью залить запеканку и снова отправить в духовку на 20-25 минут.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Запеканка из макарон и сосисок
Порадуйте своих близких новым блюдом из любимых макарон с сосисками! Запеченные в соусе под сырной корочкой, они станут еще вкуснее и ароматнее. Всемирное блюда, которое обожают дети.
Вам понадобится:
- Сыр твердый - 250 г,
- Макароны - 130 г,
- Масло сливочное - 30 г,
- Лук репчатый - 2 шт,
- Соль - по вкусу,
- Перец черный молотый,
- Зелень - по вкусу,
- Сосиски молочные - 3 шт.,
- Томатная паста - 3 ст. л.,
- Помидоры – 2 шт.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Приготовление:
Отварить до готовности макароны. Твердый сыр натереть на крупной терке. Приготовить соус. Репчатый лук мелко нарезать, обжарить до золотистого цвета на сливочном масле. Уменьшить огонь до слабого, добавить разведенную с тремя столовыми ложками воды томатную пасту и томить 5 минут. Сварить сосиски и мелко их нарезать. Добавить в сковородку к луку с пастой. Тушить 10 минут. Поперчить и посолить. Смазать сливочным маслом форму для запекания. Дно посыпать панировочными сухарями. В форму выложить слоями: вареные макароны, соус с сосисками, тертый сыр, макароны, соус, сыр и т.д. пока все не закончится. В конце обязательно равномерно посыпать хорошим слоем тертого сыра и порезанные пополам помидоры. Запекать в разогретой до 180° градусов, духовке 15 минут. Подавать, украсив зеленью.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock-photo/shutterstock
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