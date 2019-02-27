Мусака, гювеч и еще 4 оригинальных и сытных рецепта запеканок

Приготовление блюда:

Очистить кожицу и нарезать баклажаны (можно вдоль крупными ломтиками, или поперек кругляшками). Очистить от кожуры и нарезать кружками помидоры (перед сборкой слоев томаты немного пассируют на сковороде). Очищенный и мелко нашинкованный репчатый лук выложить на разогретую сковороду. С появлением золотистого цвета к луку добавить фарш, тщательно перемешать и продолжать жарить. Как только мясо начнет пускать сок – приправить специями и залить белым вином и водой. Мясную составляющую оставить тушиться до испарения жидкости. Пока тушится мясо, на отдельной сковороде необходимо прожарить подготовленные ломтики баклажанов (на большом огне, не более 1 минуты для каждой стороны). Подготовленные продукты выкладываем в форму для запекания слоями в следующем порядке: баклажаны (1/2 часть), фарш (1/2), помидоры опять баклажаны, фарш, соус бешамель, натертый сыр. Блюдо поставить в разогретую духовку и 40-50 минут запекать при температуре в 180 градусов. Перед подачей овощная запеканка должна настояться в течение 15-20 минут.

Сырная лазанья с соусом бешамель

Превосходное европейское блюдо. Готовить просто, а получается очень вкусно.

Вам понадобятся:

Для теста на пасту (на 4 персоны):

Яйцо - 3 шт,

Мука семола - 100 г,

Мука пшеничная - 180 гр,

Для соуса бешамель:

Молоко - 750 мл

Масло сливочное - 60 гр

Мука пшеничная - 60 гр

Мускатный орех - 2 щепотки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для начинки:

Моцарелла унагранде - 2 шт 250 г,

Сыр качокавалло унагранде – 260 г,

Сыр рокфор 100 г,

Сыр пармезан 120 г,

Для украшения блюда:

Сыр пармезан - 100 г,

Базилик свежий 8 веточек

Готовим тесто:

Замесите тесто: смешайте обе муки и выложите горкой на стол. Руками или глубокой тарелкой сделайте углубление так, чтобы края были максимально ровными. В углубление разбейте яйцо, слегка перемешайте. Вилкой постепенно вмешивайте муку с краев в яйца. Когда вся мука намокнет, соберите тесто руками и начните вымешивать. Сначала оно будет липким и не очень гладким. Это нормально. Продолжайте месить тесто в течение 5 минут. Готовое тесто заверните в пленку и отложите в сторону, чтобы оно отдохнуло в течение 30 минут. С помощью машинки для пасты или ручной скалки раскатайте тесто для лазаньи до толщины 1 мм.

Готовим начинку:

Мелкими кубиками порезать сыры.

Соус бешамель готовим так же, как в предыдущем рецепте.