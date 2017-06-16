Как получить удовольствие от воскресного завтрака в кругу семьи? Как сделать самое обычное утреннее блюдо достойным звания haute cuisine? И главное, как полезные продукты превратить в яркие и вкусные гастрономические шедевры? Шеф-повар ресторана Brasserie Мост Жан-Люк Молль специально для Passion.ru подготовил рецепты полезных и вкусных завтраков.

Полба со спаржей и гранатом Вам понадобится: Для основного блюда: овощной бульон — 80 г

масло оливковое — 10 г

лук белый — 10 г

сок из спаржи — 30 г

крупа из полбы —20 г Для диска из спаржи: спаржа — 20 г

желатин — 20 г Остальные ингредиенты: овощной бульон — 40 г

соль — 2 г

перец черный горошек — 1 г

соль цветочная — 2 г

петрушка (листья) — 1 г

гранат очищенный — 20 г

масло оливковое — 2 г

кресс-салат — 1 г

яблоки свежие — 40 г Приготовление: Лук белый нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле. Добавить крупу и бульон. Варить на медленном огне до готовности. В конце добавить сок спаржи. Спаржу очистить и нарезать слайсами вдоль. Выложить лесенкой, посолить, смазать растопленным желатином. Убрать в холодильник. Как желатин застынет, вырезать формой диметром 10 см круг. Ризотто довести до готовности. В конце добавить спаржу, нарезанную соломкой. Верхушки оставить на украшение. В центр тарелки выложить готовую полбу через круглую форму. Сверху поместить половину диска из спаржи, три верхушки спаржи, шарики из яблока, посыпать зернами граната, украсить кресс-салатом, листиками петрушки. Ризотто из гречки с грибами

Вам понадобится: Для основного блюда: Ризотто из гречневой крупы крупа гречневая — 100 г

лук-шалот — 10 г

бульон грибной — 250 мл

шампиньоны — 130 г

масло оливковое — 20 г

соль — 5 г Для тоста с грибами: тост злаковый — 40 г

шампиньоны — 10 г

хлеб для тоста — 40 г

яйцо — 5 г

грибная пенка капучино — 20 г

попкорн из гречки — 5 г

грибы шампиньоны — 10 г

грибы шимеджи — 10 г

соль — 2 г

кресс-салат — 1 г Приготовление: Лук-шалот и шампиньоны обжарить на оливковом масле, добавить гречневую крупу, грибной бульон, соль, довести до готовности. Тост разрезать вдоль пополам, раскатать скалкой, выложить шампиньоны, смазать белком, обжарить на сковороде. Обжаривать гречневую крупу, пока она не раскроется. На тарелку выложить ризотто из гречневой крупы. Сверху тост с грибами. На него — грибы шимеджи и шампиньоны, попкорн из гречки, вокруг расположить грибную пенку, украсить кресс-салатом. Чечевица с лососем и красной икрой

Вам понадобится: Для основного блюда: Ризотто из чечевицы чечевица — 100 г

овощной бульон — 500 г

морковь — 50 г

чеснок — 5 г

микс зелени (петрушка, кинза, укроп) — 2 г

перец молотый эспелет — 1 г

соль — 1 г

херес — 5 г

желатин — 3 г

масло оливковое — 10 г Для рулета из лосося: лосось холодного копчения — 80 г

лук-порей — 30 г

йогуртовая начинка — 80 г

йогурт натуральный — 150 г

лук-сибулет — 2 г

укроп — 2 г

сок лимона — 4 г

соль — 2 г

желатин — 4 г

микс салатов — 10 г

икра красная — 5 г

грецкий орех очищенный — 10 г

масло грецкого ореха — 5 г Приготовление: Чечевицу варить около 30 минут, постепенно добавляя овощной бульон. В готовую чечевицу добавить обжаренные морковь и чеснок, нарезанные соломкой. Далее добавить микс зелени, желатин (предварительно замоченный), перец, соль, херес. Выложить в форму. Завернуть в пленку и поместить в холодильник. Желатин замочить в воде со льдом. Все ингредиенты соединить и убрать в холодильник. Лук-порей бланшировать. На лук выложить рыбу, потом йогуртовую начинку. Через пленку завернуть в рулет. Убрать в холодильник. Готовое ризотто из чечевицы выложить на круглую тарелку. Сверху — рулет из лосося с йогуртовой начинкой, нарезанный кружочками, на кружочки выложить красную икру. Вокруг — микс салатов, полить ореховым маслом. Посыпать рубленым грецким орехом.