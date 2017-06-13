Окрошка с креветками на кефире

от ресторана «Балкон»

Вам понадобится:

  • редис — 10 г
  • огурец — 22 г
  • авокадо — 12 г
  • соль морская — 1 г
  • креветки — 1 шт.
  • темпурная мука — 30 г
  • белое вино — 20 мл
  • спаржа зеленая морская — 3 г
  • цедра лайма — 1 г
  • лимон — 1 слайс
  • мята (листья) — 1 г

Для заливки:

  • кефир — 180 мл
  • вода газированная — 50 г
  • лимонный фреш — 3 мл
  • укроп (веточки) — 3-4 г
  • петрушка — 2 г
  • базилик красный (листья) — 1 г
  • мята свежая — 1/3 г
  • соль морская — по вкусу

Приготовление:

Подготовить кефир с зеленью на окрошку. Мелко порубить всю зелень, добавить соль и залить смесью из кефира, газированной воды и лимонного фреша. Приготовить кляр, смешав темпурную муку и вино. Креветку обвалять в кляре и обжарить во фритюре. Готовую креветку нарезать на пять частей.

Очистить от кожуры огурец и авокадо. Нарезать редис, огурец и авокадо мелкими кубиками. Добавить креветку, посолить. Залить кефиром с зеленью. Украсить блюдо цедрой лайма, морской спаржей, листиками мяты, хвостиком креветки и слайсом лимона.

Гаспачо из свеклы с брынзой

от ресторана «Балкон»

Вам понадобится:

  • гаспачо из свеклы — 200 г
  • яйцо перепелиное — 1 шт.
  • лук зеленый — 3 г
  • каперсы на ветке — 5 г
  • помидоры черри — 20 г
  • брынза — 15 г
  • соль морская — 3 г
  • перец черный молотый — 1 г

Ингредиенты для гаспачо из свеклы:

  • свекла отварная в мундире — 80 г
  • чеснок — 0,5 г
  • каперсы — 6 г
  • бульон овощной — 100 мл
  • уксус бальзамический — 4 мл
  • соль — 0,5 г
  • перец черный молотый — 0,2 г
  • масло оливковое — 4 мл
  • хлеб чиабатта (мякиш) — 9 г

Приготовление:

Отварную свеклу очистить. Приготовить гаспачо из свеклы. Пробить в погружном блендере все ингредиенты для гаспачо. Брынзу поломать на мелкие кусочки. Перепелиное яйцо сварить и разрезать на четыре части. Черри разрезать на четыре части.

Все ингредиенты посолить, поперчить. Выложить в центр суповой тарелки и залить гаспачо из свеклы. Украсить каперсами и зеленым луком, разрезанным вдоль.

Холодный суп из печеных перцев

От ресторана «Тарантино»

Вам понадобится:

  • болгарский перец — 350 г
  • оливковое масло — 20 г
  • херес — 50 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • минеральная вода — 200 мл
  • белый хлеб — 50 г
  • табаско — 1 капля
  • сметана — 1 ст. ложка
  • помидоры черри — 1 шт.
  • редис — 1 шт.
  • кресс-салат — по вкусу
  • соль — по вкусу
  • трюфельное масло — по вкусу
  • перец — по вкусу

Приготовление :

Заранее замочить белый хлеб в минеральной воде. Полить болгарские перцы оливковым маслом, посолить, поперчить. Запекать в духовом шкафу в течение 15 минут. Снять с перца шкурку. Затем перец вместе с хересом, оливковым маслом, чесноком и минеральной водой пробить в блендере до однородной массы. Добавить табаско, соль и перец по вкусу.

Смешать сметану с трюфельным маслом. Выложить сверху помидоры черри и украсить слайсами редиса и кресс-салатом. Залить суп в тарелку вокруг сметаны.