Несмотря на то, что за окном пока еще нет изнуряющей жары, наступил сезон освежающих холодных супов. Окрошка, свекольник и гаспачо — вас ждут новые версии рецептов, а суп с йогуртом, из печеных перцев или томатный, возможно, вы вообще попробуете впервые. Лучшие шеф-повара Москвы делятся с вами рецептами.

Окрошка с креветками на кефире

от ресторана «Балкон»

Вам понадобится:

редис — 10 г

огурец — 22 г

авокадо — 12 г

соль морская — 1 г

креветки — 1 шт.

темпурная мука — 30 г

белое вино — 20 мл

спаржа зеленая морская — 3 г

цедра лайма — 1 г

лимон — 1 слайс

мята (листья) — 1 г

Для заливки:

кефир — 180 мл

вода газированная — 50 г

лимонный фреш — 3 мл

укроп (веточки) — 3-4 г

петрушка — 2 г

базилик красный (листья) — 1 г

мята свежая — 1/3 г

соль морская — по вкусу

Приготовление:

Подготовить кефир с зеленью на окрошку. Мелко порубить всю зелень, добавить соль и залить смесью из кефира, газированной воды и лимонного фреша. Приготовить кляр, смешав темпурную муку и вино. Креветку обвалять в кляре и обжарить во фритюре. Готовую креветку нарезать на пять частей.

Очистить от кожуры огурец и авокадо. Нарезать редис, огурец и авокадо мелкими кубиками. Добавить креветку, посолить. Залить кефиром с зеленью. Украсить блюдо цедрой лайма, морской спаржей, листиками мяты, хвостиком креветки и слайсом лимона.

Гаспачо из свеклы с брынзой

от ресторана «Балкон»

Вам понадобится:

гаспачо из свеклы — 200 г

яйцо перепелиное — 1 шт.

лук зеленый — 3 г

каперсы на ветке — 5 г

помидоры черри — 20 г

брынза — 15 г

соль морская — 3 г

перец черный молотый — 1 г

Ингредиенты для гаспачо из свеклы:

свекла отварная в мундире — 80 г

чеснок — 0,5 г

каперсы — 6 г

бульон овощной — 100 мл

уксус бальзамический — 4 мл

соль — 0,5 г

перец черный молотый — 0,2 г

масло оливковое — 4 мл

хлеб чиабатта (мякиш) — 9 г

Приготовление:

Отварную свеклу очистить. Приготовить гаспачо из свеклы. Пробить в погружном блендере все ингредиенты для гаспачо. Брынзу поломать на мелкие кусочки. Перепелиное яйцо сварить и разрезать на четыре части. Черри разрезать на четыре части.

Все ингредиенты посолить, поперчить. Выложить в центр суповой тарелки и залить гаспачо из свеклы. Украсить каперсами и зеленым луком, разрезанным вдоль.

Холодный суп из печеных перцев

От ресторана «Тарантино»

Вам понадобится:

болгарский перец — 350 г

оливковое масло — 20 г

херес — 50 мл

чеснок — 1 зубчик

минеральная вода — 200 мл

белый хлеб — 50 г

табаско — 1 капля

сметана — 1 ст. ложка

помидоры черри — 1 шт.

редис — 1 шт.

кресс-салат — по вкусу

соль — по вкусу

трюфельное масло — по вкусу

перец — по вкусу

Приготовление :

Заранее замочить белый хлеб в минеральной воде. Полить болгарские перцы оливковым маслом, посолить, поперчить. Запекать в духовом шкафу в течение 15 минут. Снять с перца шкурку. Затем перец вместе с хересом, оливковым маслом, чесноком и минеральной водой пробить в блендере до однородной массы. Добавить табаско, соль и перец по вкусу.

Смешать сметану с трюфельным маслом. Выложить сверху помидоры черри и украсить слайсами редиса и кресс-салатом. Залить суп в тарелку вокруг сметаны.