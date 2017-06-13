Окрошка с креветками на кефире
от ресторана «Балкон»
Вам понадобится:
- редис — 10 г
- огурец — 22 г
- авокадо — 12 г
- соль морская — 1 г
- креветки — 1 шт.
- темпурная мука — 30 г
- белое вино — 20 мл
- спаржа зеленая морская — 3 г
- цедра лайма — 1 г
- лимон — 1 слайс
- мята (листья) — 1 г
Для заливки:
- кефир — 180 мл
- вода газированная — 50 г
- лимонный фреш — 3 мл
- укроп (веточки) — 3-4 г
- петрушка — 2 г
- базилик красный (листья) — 1 г
- мята свежая — 1/3 г
- соль морская — по вкусу
Приготовление:
Подготовить кефир с зеленью на окрошку. Мелко порубить всю зелень, добавить соль и залить смесью из кефира, газированной воды и лимонного фреша. Приготовить кляр, смешав темпурную муку и вино. Креветку обвалять в кляре и обжарить во фритюре. Готовую креветку нарезать на пять частей.
Очистить от кожуры огурец и авокадо. Нарезать редис, огурец и авокадо мелкими кубиками. Добавить креветку, посолить. Залить кефиром с зеленью. Украсить блюдо цедрой лайма, морской спаржей, листиками мяты, хвостиком креветки и слайсом лимона.
Гаспачо из свеклы с брынзой
от ресторана «Балкон»
Вам понадобится:
- гаспачо из свеклы — 200 г
- яйцо перепелиное — 1 шт.
- лук зеленый — 3 г
- каперсы на ветке — 5 г
- помидоры черри — 20 г
- брынза — 15 г
- соль морская — 3 г
- перец черный молотый — 1 г
Ингредиенты для гаспачо из свеклы:
- свекла отварная в мундире — 80 г
- чеснок — 0,5 г
- каперсы — 6 г
- бульон овощной — 100 мл
- уксус бальзамический — 4 мл
- соль — 0,5 г
- перец черный молотый — 0,2 г
- масло оливковое — 4 мл
- хлеб чиабатта (мякиш) — 9 г
Приготовление:
Отварную свеклу очистить. Приготовить гаспачо из свеклы. Пробить в погружном блендере все ингредиенты для гаспачо. Брынзу поломать на мелкие кусочки. Перепелиное яйцо сварить и разрезать на четыре части. Черри разрезать на четыре части.
Все ингредиенты посолить, поперчить. Выложить в центр суповой тарелки и залить гаспачо из свеклы. Украсить каперсами и зеленым луком, разрезанным вдоль.
Холодный суп из печеных перцев
От ресторана «Тарантино»
Вам понадобится:
- болгарский перец — 350 г
- оливковое масло — 20 г
- херес — 50 мл
- чеснок — 1 зубчик
- минеральная вода — 200 мл
- белый хлеб — 50 г
- табаско — 1 капля
- сметана — 1 ст. ложка
- помидоры черри — 1 шт.
- редис — 1 шт.
- кресс-салат — по вкусу
- соль — по вкусу
- трюфельное масло — по вкусу
- перец — по вкусу
Приготовление :
Заранее замочить белый хлеб в минеральной воде. Полить болгарские перцы оливковым маслом, посолить, поперчить. Запекать в духовом шкафу в течение 15 минут. Снять с перца шкурку. Затем перец вместе с хересом, оливковым маслом, чесноком и минеральной водой пробить в блендере до однородной массы. Добавить табаско, соль и перец по вкусу.
Смешать сметану с трюфельным маслом. Выложить сверху помидоры черри и украсить слайсами редиса и кресс-салатом. Залить суп в тарелку вокруг сметаны.