Ингредиенты:
- Хлеб белый для тостов - 8 ломтиков
- Сыр твёрдый (эмменталь, грюйер или похожие на них сорта) - 8 ломтиков
- Ветчина - 4 ломтика
- Индейка копчёная - 4 ломтика
- Горчица сладкая - 8 ч.л.
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 80 мл.
- Масло сливочное - 20 г.
- Сахарная пудра (для посыпки) - 2 ст.л.
- Джем малиновый (для подачи) - 200 г.
Время приготовления: 20 минут
Количество: 4 сэндвича
Начинаем готовить:
1. В небольшой миске взбиваем яйца с молоком.
2. Выкладываем на доску ломтики хлеба, слегка смазываем их сверху сладкой горчицей. 4 ломтика отодвигаем в сторону - ими мы будем накрывать готовый сэндвич. А сейчас работаем с основными четырьмя.
3. На каждый из четырёх ломтиков хлеба кладём 1 ломтик сыра, 1 ломтик индейки, 1 ломтик ветчины и затем ещё один сыра.
4. Сверху накрываем хлебом, зарезервированным во 2-м шаге.
5. На сковороде растапливаем сливочное масло.
6. Полученные сэндвичи опускаем на несколько секунд в яичную массу так, чтобы хлеб немного пропитался, и сразу же выкладываем их на разогретую сковороду.
7. Жарим на среднем огне примерно по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. За это же время должен подплавиться сыр в начинке.
8. Горячие сэндвичи перекладываем со сковороды на тарелку, посыпаем сахарной пудрой и подаём с малиновым джемом. Как мы уже написали выше, именно эта подача делает из обычного горячего бутерброда легендарный "тот самый" Монте-Кристо.
- Чтобы сэндвичи получились ровными и аккуратными, все ингредиенты по площади должны быть максимально одинаковыми, поэтому советуем покупать сыр, ветчину и индейку в тонкой нарезке специально для тостов.
- Для этого рецепта замечательно подходит не только малиновый джем, но и клубничный, брусничный, клюквенный, черносмородиновый и так далее.
- Что же касается горчицы, то она тут опциональна, однако, добавляет очень приятную вкусовую нотку. Ещё раз обратим ваше внимание, что горчица не должна быть ни острой, ни горькой. Прекрасно подойдут мягкие, сладкие сорта, а также их вариации с мёдом, ароматными травами и т.д.
- Если вы хотите ещё больше приблизиться к оригинальной версии из Диснейленда, готовьте сэндвич не на сковороде, а во фритюре.