Ингредиенты:

Хлеб белый для тостов - 8 ломтиков

Сыр твёрдый (эмменталь, грюйер или похожие на них сорта) - 8 ломтиков

Ветчина - 4 ломтика

Индейка копчёная - 4 ломтика

Горчица сладкая - 8 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Молоко - 80 мл.

Масло сливочное - 20 г.

Сахарная пудра (для посыпки) - 2 ст.л.

Джем малиновый (для подачи) - 200 г.

Время приготовления: 20 минут

Количество: 4 сэндвича

Начинаем готовить:

1. В небольшой миске взбиваем яйца с молоком.

2. Выкладываем на доску ломтики хлеба, слегка смазываем их сверху сладкой горчицей. 4 ломтика отодвигаем в сторону - ими мы будем накрывать готовый сэндвич. А сейчас работаем с основными четырьмя.

3. На каждый из четырёх ломтиков хлеба кладём 1 ломтик сыра, 1 ломтик индейки, 1 ломтик ветчины и затем ещё один сыра.

4. Сверху накрываем хлебом, зарезервированным во 2-м шаге.

5. На сковороде растапливаем сливочное масло.

6. Полученные сэндвичи опускаем на несколько секунд в яичную массу так, чтобы хлеб немного пропитался, и сразу же выкладываем их на разогретую сковороду.

7. Жарим на среднем огне примерно по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. За это же время должен подплавиться сыр в начинке.

8. Горячие сэндвичи перекладываем со сковороды на тарелку, посыпаем сахарной пудрой и подаём с малиновым джемом. Как мы уже написали выше, именно эта подача делает из обычного горячего бутерброда легендарный "тот самый" Монте-Кристо.