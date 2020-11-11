10 потрясающих рецептов выпечки и десертов, которые сделают вашу осень уютной

Что нужно на две порции:

По одному корнеплоду среднего размера:

Свекла

Пастернак

Морковь

Корень сельдерея

5 веточек тимьяна (по одной для каждого корнеплода)

Для заправки:

40 г оливкового масла

20 г меда

20 г фреша лайма

70 г любимого творога Для приготовления вам понадобится фольга.

Как приготовить:

Шаг 1. Тщательно вымойте свеклу, заверните ее в фольгу с небольшим количеством масла, соли, тимьяна и поставьте запекаться. Время готовки свеклы – примерно 1.5-2 часа при 180 градусах.

Шаг 2. Приготовленную свеклу остудите, очистите и нарежьте на дольки. Затем пару часов подсушите ее в духовке с открытой дверцей или конвектомате в режиме открытой заслонки на 60 градусах. Благодаря запеканию вкус свеклы сконцентрируется, а подвяливание усилит этот эффект. Далее слегка обжарьте свеклу на гриле.

Шаг 3. Шаг 1 и шаг 2 проделайте с остальными корнеплодами!

Шаг 4. Готовим заправку: соедините оливковое масло с медом и соком лайма. Лайфхак: так как корнеплоды сладкие, то сделайте заправку кисло-сладкую, чтобы сбалансировать вкус. Сверху к маслу добавьте творог.

Шаг 5. Выложите корнеплоды на две тарелки и заправьте приготовленным соусом.

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