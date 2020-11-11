10 потрясающих рецептов выпечки и десертов, которые сделают вашу осень уютной
Печеные корнеплоды с творогом
Рецепт от концепт-шефа Ивана Лучкина, ресторан BRUXX
Фото: архив ресторана
Что нужно на две порции:
По одному корнеплоду среднего размера:
- Свекла
- Пастернак
- Морковь
- Корень сельдерея
- 5 веточек тимьяна (по одной для каждого корнеплода)
Для заправки:
- 40 г оливкового масла
- 20 г меда
- 20 г фреша лайма
- 70 г любимого творога Для приготовления вам понадобится фольга.
Как приготовить:
Шаг 1. Тщательно вымойте свеклу, заверните ее в фольгу с небольшим количеством масла, соли, тимьяна и поставьте запекаться. Время готовки свеклы – примерно 1.5-2 часа при 180 градусах.
Шаг 2. Приготовленную свеклу остудите, очистите и нарежьте на дольки. Затем пару часов подсушите ее в духовке с открытой дверцей или конвектомате в режиме открытой заслонки на 60 градусах. Благодаря запеканию вкус свеклы сконцентрируется, а подвяливание усилит этот эффект. Далее слегка обжарьте свеклу на гриле.
Шаг 3. Шаг 1 и шаг 2 проделайте с остальными корнеплодами!
Шаг 4. Готовим заправку: соедините оливковое масло с медом и соком лайма. Лайфхак: так как корнеплоды сладкие, то сделайте заправку кисло-сладкую, чтобы сбалансировать вкус. Сверху к маслу добавьте творог.
Шаг 5. Выложите корнеплоды на две тарелки и заправьте приготовленным соусом.
Картофельный пирог с бараниной и фермерской сметаной
Рецепт от шеф-повара Руслана Федотова, ресторан «Репин»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 200 г картофельного пюре
- 200 г лопатки баранины
- 2 г тимьяна
- 20 г чеснока
- 20 г соли
- 20 г растительного масла
- 100 г соуса демиглас
- 120 г сметаны
- 40 г пармезана
- 10 г зелени
Как приготовить:
Шаг 1. Баранью лопатку посолите, поперчите, добавьте чеснок, тимьян и соус демиглас.
Шаг 2. Баранью лопатку запеките в фольге до готовности, пока не будет разваливаться на волокна. Для того, чтобы лопатка получилась более нежной, добавьте немного воды.
Шаг 3. Возьмите форму, выложите запеченную баранину на дно, предварительно разобрав на волокна.
Шаг 4. Добавьте немного сока, который получился при запекании.
Шаг 5. Картофель очистите, мелко нарежьте, отварите в кипящей воде до готовности добавьте молоко и, не жалея сливочного масла, перемешайте толкучкой. Добавьте шафран – он дает красивый желтоватый цвет и аромат пряности.
Шаг 6. Картофельное пюре смешайте с половиной сметаны и тертым пармезаном для того, чтобы пюре тянулось. Выложите пюре на баранину, посыпьте пармезаном и запекайте, пока не будет красивый колер. Подавайте со сметаной и мелко рубленой зеленью.
Блинчики с мясом и творогом
Рецепт от Романа Бурнасова, ведущего программы «Обед в 4 руки» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для теста:
- 1 л молока
- 100 мл газированной воды
- 5 яиц
- 120 г сахара
- 350 г муки
- соль по вкусу
Для мясной начинки:
- 500 г телятины
- 100 г репчатого лука
- 100 г моркови
- 10 г чеснока
Для творожной начинки:
- 500 г творога
- 70 г сахарной пудры
- 70 г сливок
Как приготовить:
Шаг 1. Начните с мясной начинки. Морковь, лук и чеснок нарежьте мелко, телятину – небольшими кусочками. Отправьте ингредиенты тушиться на сковороде. Добавьте свежемолотый перец, соль, воду. Когда бульон выпарится, добавьте большую порцию сливочного масла и перемешайте до полного растворения масла. Пропустите мясное рагу через мясорубку – получится сочный мясной фарш.
Шаг 2. Приготовьте творожную начинку: смешайте творог, сливки и сахарную пудру.
Шаг 3. Приготовьте тесто. Смешайте молоко и яйца, сахар до однородной консистенции, добавьте столовую ложку растительного масла и шесть столовых ложек муки. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков, и добавьте газированную воду.
Шаг 4. Сковородку – на средний огонь. Добавьте каплю растительного масла. Когда нагреется, сделайте блины.
Шаг 5. В одни блины заверните мясную начинку, в другие – творожную. Обжарьте завёрнутые блины на сливочном масле и выложите их на тарелку. К мясным блинам добавьте сметану и зелень, к творожным – черничное варенье.
Ромовая баба
Рецепт от шеф-повара Александра Медникова, ресторан Moon
Фото: архив ресторана
Что нужно:
Для теста:
- 100 мл молока
- 220 г муки
- 10 г сухих дрожжей
- 20 г сахара
- 2 г морской соли
- 5 куриных яиц
- 60 г сливочного масла
- 4 г цедры лимона
Для сиропа:
- 200 г сахара
- ¼ палочки ванили
- 5 г цедры лимона
- 30 мл сока апельсина
- 1 л воды
- 30 мл белого рома
- 10 г желатина
Для крема:
- 60 г сахара
- 150 мл молока
- 350 мл сливок 33 %
- 4 куриных яйца
- ½ ванильной палочки
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте тесто. Замешайте дрожжи, муку, соль, сахар. Добавьте мягкое сливочное масло, яйца и молоко комнатной температуры, замешайте в однородную массу. Дайте тесту «подойти» – оно должно увеличиться в 1,5 раза. Залейте в формы и выдерживайте тесто еще 30 минут. Выпекайте в течение 50 минут при 160 градусах.
Шаг 2. Приготовьте сироп: соедините сахар, ваниль, воду, варите 1 час на среднем огне. Добавьте ром, цедру, сок. Пропитайте сиропом бабу. Снова варите такой же сироп, но с добавлением желатина. Остудите. Глазируйте бабу.
Шаг 3. Приготовьте крем: желтки отделите от белков. Желтки взбейте до однородной массы. Соедините молоко, сахар, сливки, доведите до кипения. Влейте тонкой струйкой желтки и добавьте ваниль. Получившуюся массу поставьте на паровую баню – готовьте в течение 1,5 часов при среднем нагреве. Процедите, остудите. Подавайте вместе с бабой.
Шоколадный торт
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан Kuznya
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 38 г шоколада
- 11 г сливочного масла
- 4 г сиропа глюкозы
- 48 г яиц
- 7 г сахарной пудры
Как приготовить:
Шаг 1. Шоколад растопите и смешайте с глюкозой.
Шаг 2. В отдельной миске взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и растопленный шоколад. Полученную массу выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут (тесто должно оставаться немного влажным).
Пирог из груш
Рецепт от команды онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок»
Фото: архив онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок»
Что нужно:
- 750 г коричневого сахара
- 220 г сливочного масла
- 220 г миндальной муки
- 150 г имбиря
- 4 куриных яйца
- 1 стручок ванили
- 800 мл воды
- 8 груш
Как приготовить:
Шаг 1. Груши разрежьте пополам и удалите сердцевину.
Шаг 2. Корень имбиря нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 3. В кастрюлю или глубокий сотейник влейте 700 мл воды, добавьте имбирь, стручок ванили и 400 граммов коричневого сахара, доведите до кипения.
Шаг 4. Добавьте в кипящий сироп груши. Варите 10-15 минут, пока груши не станут мягкими (время зависит от сорта груш).
Шаг 5. Приготовьте тесто. Для этого взбейте 200 граммов мягкого сливочного масла (комнатной температуры) и 200 граммов коричневого сахара. Добавьте яйца по одному, каждый раз тщательно перемешивая. Затем всыпьте миндальную муку и перемешайте до однородной консистенции без комочков.
Шаг 6. Приготовьте карамель. Для этого смешайте в сковороде 150 граммов коричневого сахара и 100 мл воды, доведите до кипения и варите 10-15 минут, пока карамель не загустеет. В конце приготовления добавьте 20 граммов сливочного масла и перемешайте.
Шаг 7. Дно формы для выпечки застелите пергаментом. Вылейте на него карамель.
Шаг 8. На карамель выложите груши срезом вниз. Залейте груши тестом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35-40 минут.
Шаг 9. Готовый пирог остудите и переверните грушами вверх перед подачей.
Киш лорен с курицей
Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 120 г филе куриной грудки
- 40 г репчатого лука
- 5 яиц
- 100 г спаржи
- 1 упаковка слоеного теста
- 200 г пармезана
- 370 мл сливок 33%
- 25 г мускатного ореха
- 2 ст. л. оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Слоеное тесто присыпьте мукой и раскатайте скалкой до толщины 2-3 мм. Раскатанное тесто выложите в круглую форму для запекания, обрежьте лишнее по краям формы. Слегка прижмите тесто к бортикам.
Шаг 2. Форму с тестом поставьте на противень, внутрь высыпьте фасоль, которая создаст пресс и не позволит тесту подняться при запекании. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 7-8 минут.
Шаг 3. Репчатый лук измельчите в кухонном комбайне или нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите.
Шаг 4. Яйца влейте в чашу миксера, посолите и поперчите, добавьте мускатный орех. Смешайте все миксером, а затем постепенно добавляйте сливки и взбивайте массу. Добавьте тертый пармезан (можно использовать любой другой сыр). Еще раз перемешайте.
Шаг 5. Оставшийся пармезан нарежьте кубиками. Куриное филе нарежьте небольшим слайсами. Спаржу также порежьте на брусочки средней длины, нижнюю часть стеблей удалите.
Шаг 6. Достаньте тесто из духовки, спустите воздух, если необходимо. Уберите фасоль. Влейте в форму с тестом взбитые яйца со сливками, выложите обжаренный лук, кусочки филе, спаржу и кубики сыра. Отправьте киш лорен запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Шаг 7. Готовый пирог достаньте из духовки, аккуратно извлеките из формы и выложите на сервировочную тарелку.
Яблочный пирог
Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кг яблок
- 6 яиц
- 300 г сахара
- 300 г муки
- 100 мл молока
- 100 г сливочного масла
- 40 г мед
- 1 лимон
- щепотка соли
- щепотка разрыхлителя теста
- 1 ванильная палочка
- сахарная пудра (для декора)
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину. Затем каждую дольку нарежьте на слайсы толщиной примерно 3-4 мм с помощью ножа или специальной насадки миксера. Пару яблок нарежьте слайсами и отложите для декора.
Шаг 2. Яйца с сахаром взбейте миксером. Из палочки ванили извлеките семена и добавьте их в чашу миксера. Добавьте мед, щепотку соли и тертую цедру лимона. Взбивайте до пышной белой консистенции.
Шаг 3. Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте в чашу миксера и перемешайте все до однородной консистенции на средней скорости.
Шаг 4. В муку добавьте разрыхлитель теста. Аккуратно, в три этапа, добавляйте муку в миксер, продолжая размешивать тесто. Когда мука полностью смешается, постепенно влейте в тесто молоко, перемешайте. В готовое тесто выложите нарезанные яблоки.
Шаг 5. Форму для пирога застелите пергаментом для запекания. Влейте тесто с яблоками, равномерно распределите. Сверху выложите слайсы яблок для декора. Отправьте запекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
Шаг 6. Готовый пирог нарежьте на порции, выложите на сервировочную тарелку, украсьте сахарной пудрой.
Кофейный напиток с темным шоколадом
Рецепт от команды Nespresso
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 40 мл кофе Torta di Nocciole Flavour Variation из коллекции Variations Italia для системы Original
- 30 г темного шоколада
- 160 мл холодных сливок
- 20 мл холодного молока средней жирности
- Молотый фундук
- Какао-порошок
- Капучинатор
Как приготовить:
В капучинатор поместите дольки шоколада, 60 мл сливок и 20 мл молока, запустите в режиме «Hot Chocolate». Разлейте шоколадную смесь по двум бокалам. Добавьте эспрессо. В чистый капучинатор налейте 100 мл сливок и приготовьте пену в режиме «Espresso Con Panna». Перелейте ее в бокалы и посыпьте тертым фундуком и какао.
Домашний хлеб с зеленью
Рецепт от команды онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок»
Фото: архив онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок»
Что нужно:
- 500 г пшеничной муки
- 125 г спаржи
- 125 г кабачков
- 100 г оливок без косточек
- 50 г твердого сыра
- 7 г сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 куриное яйцо
- 4 ст. л. оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте муку, дрожжи и соль. В центре сделайте небольшое углубление и влейте туда 300 мл теплой воды и 3 ст. л. масла. Перемешайте и замесите тесто. Переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и вымешивайте тесто 10 минут. Сформируйте из него шар, положите в миску, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час.
Шаг 2. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. оливкового масла и обжарьте крупно нарезанную спаржу в течение 2 минут. Потрите кабачок, выложите его в сковородку и готовьте 2-3 минуты. Переложите в миску и отставьте в сторону, чтобы овощи полностью остыли. Затем добавьте порезанные пополам оливки и 35 грамм тертого сыра.
Шаг 3. Выложите тесто на рабочую поверхность и пару раз ударьте по нему кулаком.
Шаг 4. Раскатайте тесто в прямоугольник и распределите начинку ровным слоем. Заверните правый и левый края, а затем скатайте плотный рулет.
Шаг 5. Положите рулет на противень, застеленный бумагой для выпечки. Накройте пищевой пленкой, смазанной маслом и оставьте в теплом месте на 1 час. В это время разогрейте духовку до 220 градусов.
Шаг 6. Смажьте рулет взбитым яйцом и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 35-40 минут.
Фото: depositphotos
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