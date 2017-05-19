Многие полагают, что мисо суп, суши и роллы — единственное, чем питаются японцы. Но это вовсе не так. Побывать в Японии и не попробовать рамен, донбури, набе, тяхан или же онигири? Собираетесь посетить Страну восходящего солнца? Passion.ru будет вашим кулинарным гидом.

В Японии питанию уделяют много внимания: здоровая и вкусная пища, культура питания, процесс приготовления, застольный этикет и различные церемонии. Главная особенность заключается в минимальной обработке продуктов питания. Также у японцев в почете морепродукты и сезонные продукты. Самые разнообразные блюда из риса, сои, фасоли и множества растений — это далеко не все, что можно встретить в японской кухне. И, конечно, обязательно стоит обратить внимание на национальную сервировку и оформление блюд.

Сегодня наш эксперт по японской кухне — Аки Накагава, автор и ведущая кулинарного блога и кулинарных мастер-классов в России и Токио.

Аки Накагава Фуд-блогер, эксперт по японской кухне

Вот что говорит Аки-сан об особенностях японской кухни: «У нас всегда оценивается свежесть продуктов. Мы никогда не готовим на завтра, а только для того, чтобы съесть здесь и сейчас. Важно и то, что Япония — страна островов: на каждом — свои сезонные своеобразные продукты и местные блюда».

Обойдемся без обеда?

Вообще в Японии нет обеда. Ежедневный обед для японца — это, как правило, обед в коробке. Называется «обэнто», ланч-сет. А вот обед для гостей — это скорее ужин. На нем не возбраняется есть и супы. Супы в Японии очень разнообразные, но в основном они готовятся на основе мисо супа с добавлением различных ингредиентов.

Кстати, на стол ставится сразу все — «первое, второе, третье и компот». Есть по правилам нужно всего понемногу — рис с разными салатами и овощами, морепродуктами. Такая подача называется кайсеки.

Кстати, про рис и палочки: ни в коем случае не втыкайте их в рис во время еды, обязательно кладите на специальные подставочки — хасиоки. Если их нет, сверните нечто подобное из салфетки. По японской традиции втыкают палочки только в чашку риса для покойников.

Кстати, суп японский не подразумевает наличие ложки! Это все выдумки русских ресторанов. Как же его есть? Сначала с помощью палочек надо съесть гущу — лапшу, овощи, тофу, а потом из пиалы выпить бульон.

Попробуйте приготовить один из самых популярных супов саввани-ван. Рецепт тут.

Еда Haute couture

Есть в Японии понятие «кайсэки-рери» — это трапеза с переменой блюд. Их смена происходит постепенно, а шеф-повар готовит блюда прямо на глазах посетителей. Это связано со старой традицией, когда хозяин ресторана обслуживал гостей до начала чайной церемонии, подавая блюдо за блюдом. В этом случае трапеза превращается в настоящее красочное представление, наполненное соблазнительными ароматами готовящихся продуктов и приправленное мастерством шефа. Кайсэки-рери состоит из 14 или даже более блюд. Нет каких либо правил: каждое меню — это произведение искусства от шефа. Стоит добавить, что такая подача еды — самая дорогая в мире! Рестораны, которые специализируются на кухне кайсэки, предлагают своим гостям приватные обеденные комнаты с татами или стульями. Нередко с видом на японский сад.

Путешествуя по Японии, остановитесь в реканах — это особый вид гостиниц. Там часто предлагают на ужин кайсэки-меню, оно включено в стоимость проживания.

Достаточно часто в меню кайсэки-рери входит приготовление курицы. Аки-сан делится необычайно вкусным рецептом жареной курицы в кляре с дайконом. Вот рецепт.

Чайная церемония

В японской кухне любой прием пищи всегда начинается с чая — и чаем заканчивается. «Путь чая», «Искусство чая» — так называют в этой стране церемонию. Ритуал совместного чаепития появился в Японии еще в средние века — и по сей день культивируется в стране. Чайная церемония — это история для отдельной статьи, однако читателям стоит знать, что изначально она появилась как одна из форм практики медитации монахов-буддистов.

Самый известный и популярный у японцев сорт чая — сэнтя (больше известный нам как сенча). А вообще чаи в Стране восходящего солнца пьют самые разнообразные — в зависимости от сезона. В жару здесь в фаворе зеленый чай со льдом.

Предлагаем вам рецепт традиционного японского десерта к чаю.

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