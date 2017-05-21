На 4 порции супа вам понадобится:

свинина, нарезанная тонкими ломтиками — 80 г

морковь — 60 г

свежий дайкон — 8 см

лук репчатый — одна маленькая луковица или половинка большой

стручковый молодой горох — 40 г

грибы шиитаке — 2 шт.

соевый соус — 1 ч. ложка

соль — 1 ч. ложка

бульон (как вариант — 4 ст. воды + 1 пакет даси бульона)

Способ приготовления:

Замочите пакет даси в холодной воде на 30 минут. Затем доведите бульон до кипения. Нарезаем тонкой соломкой все овощи и мясо. Добавляем в кипящий бульон ингредиенты вот в такой последовательности: лук, дайкон и морковь. Затем добавляем мясо. Когда бульон снова закипит, нужно снять образовавшуюся пену. Затем, в самом конце, добавляем стручковый горох и грибы. Время варки каждого продукта — минимальное, в таком случае все ингредиенты сохранят свой уникальный вкус и аромат. Варим все вместе до готовности. В идеале овощи должны быть чуть-чуть недоваренными. Этим и отличается японская кухня от европейской. Соль, перец и соевый соус добавляем по вкусу, доводим до кипения и выключаем плиту. Ваш суп готов!

Фото: shutterstock.com