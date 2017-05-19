Ингредиенты:

курица (бедро без костей) 400 г;

яйцо 1 шт.;

крахмал картофельный 2 ст. ложки;

мука 2 ст. ложки;

соевый соус;

имбирь;

чеснок;

сливовое вино (саке/мирин или умэсю) 1-2 ст. ложки;

растительное масло 800 мл;

дайкон 10 см;

зеленый лук немного;

соус *пондзу (можно приготовить самостоятельно: соевый соус + сок «юдзу» + сахар).

Способ приготовления

Тщательно перемешиваем яйцо с соевым соусом, сливовым вином, добавляем в смесь тертый имбирь и чеснок. Далее замачиваем в полученном соусе нарезанную небольшими кусочками курицу на 30 минут.

Делаем соус «Пондзу»: смешиваем сок Юдзу (японский лимон) с соевым соусом и добавляем немного сахара. Натираем на мелкой терке дайкон, нарезаем мелко зеленый лук. Затем в глубокой кастрюле или сковородке-вок разогреваем масло. Пока разогревается масло, добавляем в замаринованную ранее курицу муку и крахмал, тщательно размешиваем. Крахмал можно немного добавить и при жарке, тогда ваше блюдо получится хрустящим.

Аккуратно опускаем курицу в масло и обжариваем до золотой корочки. Затем вынимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Ваша курица готова!

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