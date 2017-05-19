Ингредиенты:
- курица (бедро без костей) 400 г;
- яйцо 1 шт.;
- крахмал картофельный 2 ст. ложки;
- мука 2 ст. ложки;
- соевый соус;
- имбирь;
- чеснок;
- сливовое вино (саке/мирин или умэсю) 1-2 ст. ложки;
- растительное масло 800 мл;
- дайкон 10 см;
- зеленый лук немного;
- соус *пондзу (можно приготовить самостоятельно: соевый соус + сок «юдзу» + сахар).
Способ приготовления
Тщательно перемешиваем яйцо с соевым соусом, сливовым вином, добавляем в смесь тертый имбирь и чеснок. Далее замачиваем в полученном соусе нарезанную небольшими кусочками курицу на 30 минут.
Делаем соус «Пондзу»: смешиваем сок Юдзу (японский лимон) с соевым соусом и добавляем немного сахара. Натираем на мелкой терке дайкон, нарезаем мелко зеленый лук. Затем в глубокой кастрюле или сковородке-вок разогреваем масло. Пока разогревается масло, добавляем в замаринованную ранее курицу муку и крахмал, тщательно размешиваем. Крахмал можно немного добавить и при жарке, тогда ваше блюдо получится хрустящим.
Аккуратно опускаем курицу в масло и обжариваем до золотой корочки. Затем вынимаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Ваша курица готова!
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