Мы, как «Контрольная закупка» с Первого канала, периодически тестируем какие-то сервисы и программы, процедуры. Разница лишь в том, что к нам можно обращаться. И мы напишем чистую правду. Плюсы и минусы, польза и комфорт или неудобство — все изучим и расскажем читательницам Passion.ru.

Два мнения В этот раз мы решили протестировать Delivery Club — службу доставки еды из ресторанов. Но не только ее удобство, а посмотреть, что дает свободное от готовки время женщине. Приступим? А для чистоты эксперимента мы взяли две семьи. Точнее, девушку, прекрасного редактора моды на нашем сайте, которая живет одна, и семью из четырех человек, чья мама пишет для вас регулярно в рубрике «Кулинария». И, прежде чем начать, один нюанс: служба отличается от подобных тем, что привозит еду из ресторанов, что есть в вашем конкретном районе. То есть она априори будет горячей.

Начнем с Дианы Ее семью пока только составляет она сама и ее прекрасный кот. Главное удобство сервиса, по ее мнению, заключается в том, что можно ввести свой адрес и тут же увидеть ассортимент всех ресторанов, которые расположены недалеко от вас. Выбрать тот, который находится поблизости, и заказать то, что приглянулось или к чему лежит душа. Одно «но»: Диана — сторонница ЗОЖ, и рядом с ее домом не оказалось достаточно заведений, откуда привозили бы не фастфуд: пиццу, роллы, бургеры, — а нормальную еду (ЗОЖ-блюда). К сожалению, в спальных районах преобладают именно кафешки с быстрым питанием. Заказывать из какого-нибудь сетевого заведения не очень хотелось. И все же наш редактор — не зря же она журналист — нашла парочку ресторанов возле дома, где кухня соответствовала ее требованиям. И, конечно же, Диана надеется, что в ближайшее время выбор качественных ресторанов в спальных районах станет шире. Заказывала она еду с приложения в трамвае или в метро по дороге домой (там, кстати, есть различные скидки и промокоды). Приехала — и звонок в дверь: курьер с вкусно пахнущей едой. Кстати, все очень милые, всегда есть сдача, и с чувством юмора хорошо.

Обед в офисе Диана не была бы журналистом, если бы не решила сменить дислокацию и перенести заказ в офис. Там, кстати, вокруг оказалось немало ресторанов с нормальным питанием, но девушка с подругой выбрала роллы, и да, она реально представляла сумму, которую могла потратить на еду, и ее 1500 рублей легко хватало иной раз на двоих. Если на эту сумму заказывать на одного человека, то можно уложиться и в обед, и в ужин. Приятные и неприятные мелочи Самый вкусный заказ был из «ДжонДжоли» и UDC. Еще заказывала в «Двух палочках», и тут возникла сложность. У них не оказалось одной позиции, а на ее замену оператор ресторана не смог ничего предложить. Пришлось отменить заказ и искать заново — это потраченное время. Расстроил заказ в офис из «Ваби-Саби»: там были теплые роллы, а к нам они попали холодными — остыли, пока их везли. Поэтому всегда обращайте внимание на время, за которое ресторан обещает доставить заказ. В Delivery Club оно указано рядом с названием заведения. Также можно воспользоваться доставкой самого сервиса Delivery Express, которая обещает привезти заказ за 45 минут. Если вы заказывали теплые роллы, вы должны их получить. Tasty THAI — самый первый заказ. Привезли даже быстрее чем за 40 минут. К упаковкам претензий у Дианы никаких — в офисе ела прямо из них, дома перекладывала в посуду. Горячие блюда дополнительно укладывались в термопакеты. Время на себя

Диана приезжала домой и могла не приступать к готовке или перекусывать по дороге домой, что чревато отравлением, а сразу же ужинать. А еще не тратить время на готовку обеда в офис: оставалось от ужина. В результате образовался приличный запас времени на себя и, конечно, домашнего любимца, который наслаждался вниманием Дианы целую неделю. Кот был приятно удивлен и обрадован. Вот бы так всегда. Ну и, конечно, появилось время на книги, Диана даже взяла пару уроков по скайпу, чтобы освежить свой английский. В общем и целом наш редактор осталась довольна. Еда и много домочадцев Целую неделю сервисом пользовалась и семья редактора рубрики «Кулинария», и я, Юлия. Тут чистота эксперимента, как говорится, налицо, и это притом что я очень люблю готовить. Семь дней я ничего не готовила, но главное… да, я и вся моя семья ели из одноразовых тарелок, в которых блюда «подавали», и я не мыла их! Ненавижу мыть посуду. Это, конечно, обязанность детей, но… Сами понимаете, проще сделать это мне, чем дозваться деточек. Так вот, рестораны, которые нас окружали, предлагали, я бы сказала, домашнюю еду в ассортименте. Поэтому все неделю я заказывала здоровую и легкую пищу. А ведь плюс большой семьи еще в чем (и минус в то же время)?.. Один хочет одно, другой — совершенно другое… И если я иду на поводу, то это оборачивается массой затраченного времени и горами грязной посуды. Поэтому одно то, что я не готовила неделю вообще (завтрак — йогурты, обед — школа, институт, работа), а все ели то, что хотели, — красота! У нас не было накладок с доставкой или заказами: все точно, как часы. Курьеры — молодые приятные парни, что удивительно (я люблю разговаривать с людьми), многие учатся на журналистов, филологов, были даже художники, фотографы.

Конечно, мы заказывали еду и раньше, но обычно только по одной опции, иногда на троих, кроме сына, так как часто это была японская кухня, и я всегда думала, что заказать ужин на четырех человек дорого. Удивительное дело, мы ни разу не превысили лимит в 3500 рублей за ужин на четверых. Обычно даже до трех тысяч выходил полноценный семейный ужин. Конечно, не каждый день, но, думаю, это вполне реально позволять себе, чтобы почувствовать, что, как это говорится в рекламе, «ты женщина, а не посудомойка». Для меня действительно это было большой обузой, и сервис больше всего обрадовал меня этим. Это даже не время — радость ничегонеделания! Зато я много читала, просто лежа в постели или в ванне, пока няня гуляла с ребенком и делала уроки. И даже пару раз сходили с мужем в кино на неделе — невероятно! В ресторан-то нам зачем?! Он нас ждал дома. А еще я один раз отпустила няню и сама сделала с сыном уроки — с удовольствием! Ну и напоследок: та-дам! — я гуляла по вечерам (почти каждый день) в парке с собакой.