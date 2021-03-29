14 простых способов улучшить память, которые реально работают
Что такое память и как она работает?
Память - хранилище представлений человека о его предыдущем опыте, снабженное уникальным механизмом запоминания данного опыта, сохранения образов, информации и их воспроизведения в последующем.
Типы памяти:
- кратковременная,
- долговременная,
- оперативная.
В первую очередь, задействована память кратковременная. Вы можете легко повторить фразу, только что вылетевшую из уст вашей подруги, но спустя полчаса уже с трудом вспомните общий смысл всего сказанного, а все потому, что объем кратковременной памяти мал. Кратковременная - это всего лишь временное хранилище и фильтр для пропуска информации в долговременную память.
Информация в памяти долговременной, наоборот, долго хранится, порой всю жизнь, особенно если периодически ее содержимое вспоминать. В идеальном случае, в долговременную память попадать должна лишь важная информация, та, что может в дальнейшем пригодиться.
Промежуточным звеном между долговременной и кратковременной памятью считается память оперативная, в которой информация хранится «до завтра», «до сдачи отчета», а затем она либо забывается (многим, наверное, близко состояние «амнезии» возникающее сразу после сдачи зачета), либо уже надолго запоминается.
Способы развития памяти
Чтобы научиться нужную информацию «переселять» в долговременную память, необходимо постоянно давать полезную нагрузку мозгу. Изучите предложенные нами методы, которые помогут улучшить память и соответственно умственные способности.
Фото: freepik.com
1. Включите воображение
Люди, которые запоминают огромные числа, всегда имеют развитое воображение. Они представляют число в виде растений, животных и неодушевленных предметов, к примеру, двойка - лебедь, восьмерка - матрешка, единица - столб у дороги, шестерка - замок и т. д. Не можете представить картинку сразу в уме - нарисуйте.
2. Двигайтесь
Больше танцуйте, двигайтесь, занимайтесь спортом. Это значительно улучшает кровообращение, в том числе и в головном мозге, активизирует психические процессы, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и переработку информации.
3. Займитесь рукоделием
Не считайте это занятием лишь домохозяек или бабушек. Вышивание крестиком, плетение фенечек, нанизывание бусин - эти действия активизируют память и в целом работу головного мозга.
4. Стимулируйте память запахами
Когда вы готовитесь к выступлению на работе или к экзамену в университете окружайте себя запахами, которые стимулируют процессы запоминания - зажгите аромалампу с эфирными маслами: лимонным, мятным или розмариновым.
5. Сосредоточьтесь на процессе запоминания
Если вы хотите запомнить что-то, сосредоточьтесь на этом процессе. Обдумывайте, слушайте, проводите параллели со своей жизнью или с имеющимися знаниями. Чем больше чувств и мыслей «зацепится» за имеющуюся информацию, тем выше вероятность запомнить действительно что-то важное.
6. Напрягайте память
Если вы что-то забыли: значение слова, цифру из отчета, имя певицы, телефон друга - прежде чем сразу же лезть в словарь, пользоваться Интернетом или телефонной книгой, попытайтесь хотя бы в течение нескольких минут самостоятельно вспомнить забытое.
7. Тренируйтесь
Читайте художественную литературу, после чего вкратце записывайте имена героев и сюжет. Просматривайте время от времени записи и восстанавливайте прочитанное в памяти. Это поможет не просто тренировать память, но и прослыть эрудированной личностью в кругу друзей.
8. Забудьте о зубрежке
Заучивать что-то, не понимая, не видя образы перед глазами, не пересказывая своими словами текст, невыгодно. Зубрежка дальше оперативной памяти не пройдет. Точно не пойдет на пользу учить «до экзамена» или «до завтра». Если вы при запоминании поставите цель «выучить навечно», то победите.
9. Ассоциируйте
Чтобы запомнить имя только что представленного вам человека мысленно ассоциируйте его с известной личностью c таким же именем или со своим знакомым и добавьте обязательно что-то от себя: «Ксения. Как Собчак, только замужем, брюнетка, и не ведет «Дом- 2». А нос, действительно, похож». Поверьте, ваша новая знакомая Ксюша вам на долгое время запомнится.
10. Повторяйте
Повторение - мать учения. Но не стоит повторять полученную информацию по 5 раз подряд, а делайте это по одному разу в день на протяжении пяти дней. И лучше всего делать это на ночь.
11. Правильно питайтесь
Морепродукты, рыба, яйца, злаки, растительное масло и овощи улучшают память. Порой и всего лишь кусочек шоколада может подстегнуть немного уставший мозг.
12. Учите стихи любимых поэтов
Заучивайте по одному небольшому стихотворению каждый день (если тяжело, то достаточно всего четверостишия) и устраивайте в конце недели подругам или своим родственникам поэтические вечера. Уже спустя несколько месяцев вы наверняка заметите, что ваша память улучшилась.
13. Изучайте иностранные языки
Фото: freepik.com
Эффективным средством улучшения памяти является изучение иностранных языков. Кроме того, психологами доказано - изучение языков является отличной профилактикой слабоумия.
14. Читайте специальную литературу
Много дельных советов, как улучшить собственную память, можно получить из книг:
- Васильева Е.Е., Васильев В.Ю. «Суперпамять для всех»;
- Д. Лапп «Улучшаем память в любом возрасте»;
- Н. Грэйс «Улучшение памяти и внимания»;
- Тони Бьюзен «Усовершенствуйте свою память»;
- А.Р. Лурия «Маленькая книжка о большой памяти» и пр.
15. Забудьте о лени
Не ленитесь. Ленивым людям в своих действиях и мыслях, хорошая память никогда не светит.
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Мы будем рады, если благодаря нашим простым советам вы сможете улучшить память и поддерживать её в рабочем состоянии долгие годы. Для этого очень важна регулярность. Начните прямо сейчас! Проверьте память: вспомните первый совет этой статьи!
Фото: freepik.com
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