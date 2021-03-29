14 простых способов улучшить память, которые реально работают

Что такое память и как она работает?

Память - хранилище представлений человека о его предыдущем опыте, снабженное уникальным механизмом запоминания данного опыта, сохранения образов, информации и их воспроизведения в последующем.

Типы памяти:

кратковременная,

долговременная,

оперативная.

В первую очередь, задействована память кратковременная. Вы можете легко повторить фразу, только что вылетевшую из уст вашей подруги, но спустя полчаса уже с трудом вспомните общий смысл всего сказанного, а все потому, что объем кратковременной памяти мал. Кратковременная - это всего лишь временное хранилище и фильтр для пропуска информации в долговременную память.

Информация в памяти долговременной, наоборот, долго хранится, порой всю жизнь, особенно если периодически ее содержимое вспоминать. В идеальном случае, в долговременную память попадать должна лишь важная информация, та, что может в дальнейшем пригодиться.

Промежуточным звеном между долговременной и кратковременной памятью считается память оперативная, в которой информация хранится «до завтра», «до сдачи отчета», а затем она либо забывается (многим, наверное, близко состояние «амнезии» возникающее сразу после сдачи зачета), либо уже надолго запоминается.

Способы развития памяти

Чтобы научиться нужную информацию «переселять» в долговременную память, необходимо постоянно давать полезную нагрузку мозгу. Изучите предложенные нами методы, которые помогут улучшить память и соответственно умственные способности.