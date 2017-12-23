Как известно, Новый год — праздник семейный, следовательно, его отмечают все домочадцы, в том числе хвостатые. Как пережить холода и бурное празднование соседей, прогулки по зимнему парку? Об этом и многом другом читательницам расскажет наш постоянный эксперт.

Мария Олеговна Игнатьева, ветеринарный врач Petshop.ru

Одежда для животных Все ли животные нуждаются в одежке, каким породам они необходимы, а кому носить пальтишко не обязательно? Одежда для собак не только защищает от холода, но также от грязи, химических реагентов и мусора. Зимняя одежда необходима короткошерстным и «лысым» собакам для защиты от холода. Не стоит забывать, что многие породы были выведены исключительно в качестве декоративных любимцев: тойтерьеры, чихуа-хуа, йоркширские терьеры. Такие питомцы нуждаются в особом уходе, и одевать зимой их необходимо, даже когда они находятся в помещении, где не очень жарко. Кроме того, одежда нужна для адаптации после стрижки, когда происходит нарушение процессов теплообмена в организме собаки, а также для защиты от ветряной и дождливой погоды.

Сегодня существует одежда для собак на любой вкус и цвет: комбинезоны (осенние и зимние, с рукавами и без), жилеты, плащи, свитера, футболки (с капюшоном и без), платья и многое другое. Выбор действительно огромен. При этом одежда не только модная, но и максимально удобная, выполненная из стопроцентного хлопка высокого качества. А еще некоторым собачкам нужны шапочки. Это актуально для вислоухих пород, с длинными ушами. Для таких пород, а также тем собакам, у кого наблюдаются проблемы с ушами, просто необходимы теплые вязаные шапки или изготовленные из плотного материала. Головной убор поможет предотвратить развитие отита (воспаление среднего уха), вызванного переохлаждением. Сюда же можно добавить модный шарфик. Лучше выбирать ту одежду, на которой есть светоотражающие полосы.

Да будет свет! Зимой утром и вечером темно. Поэтому многие покупают светящиеся ошейники и кулоны. Пугает ли это собаку? К любому новому предмету необходимо приучать питомца постепенно: сначала достаточно просто показать, дать понюхать, «познакомиться». Далее, находясь дома, одеть на пару минут и постепенно увеличивать временной промежуток. Когда собака спокойно начнет реагировать на кулон, ошейник, то можно использовать его и на улице. Со светящимся кулоном проще контролировать питомца в темное время, если ваша собака привыкла гулять без поводка. Носочки, тапочки или воск?

Воск не заменяет собаке обувь, он не греет лапы, а лишь их защищает. Любому псу он только на пользу: наносить его необходимо непосредственно перед выходом на улицу вращательными движениями на всю кожу подушечек лап до образования равномерной пленки. А вот от холода спасет только обувь. Для того чтобы приучить к ней собаку, необходимо делать это с раннего возраста: надеть на питомца ботинок, дать любимое угощение, снять и дальше заниматься другими делами. На следующий день проделать ту же процедуру с другой лапой, и так со всеми четырьмя. Угощая питомца лакомством, хозяин помогает выработать у собаки рефлекс «радоваться надеванию обуви» — так как питомец теперь знает, что после этого он получит угощение. Главное — не торопиться и дать собаке время привыкнуть к обновке. При каждом выгуле, если не надевать обувь, просто необходимо смазывать лапы домашнего животного защитными средствами, например воском. Если ими не пользоваться, то после прогулки нужно обязательно хорошо вымыть лапы теплой водой с жидким мылом.

Дождик, мишура и елочные шары Есть две опасные новогодние штуки для домашних животных — мишура и дождик. При проглатывании украшения цепляются за язык, травмируют его, вызывают воспаления. Кроме того, при попадании в желудок, а оттуда в кишечник существует риск образования разрезов слизистой кишечника и желудка острыми краями фольги. Ни в коем случае нельзя тянуть за кусочек дождика, торчащего сзади! Здесь не над чем смеяться. Если украшение не выходит самостоятельно и у питомца понос или запор, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Разбив стеклянную игрушку, собака или кошка может получить многочисленные порезы, а поедание мелких осколков может привести к травмам полости рта, пищевода, ЖКТ. Если питомец все же съел инородное тело, его следует немедленно отвезти к ветеринару. А перед этим дать ему несколько ложек вазелина и энтеросгеля. Новому году — салют!

Если животное боится резкого шума и вспышек света, то необходимо перед новогодними праздниками обратиться к специалисту, чтобы он назначил определенные успокоительные препараты. Не нужно брать с собой собаку туда, где планируются шумные мероприятия и запуск фейерверков: питомец может испугаться и убежать, вырвав поводок. Если празднование будет проходить дома, то громкая музыка, хлопки петард и большие шумные компании незнакомых людей могут стать причиной серьезного стресса, особенно у пожилых и больных животных. Чтобы избежать неприятностей, необходимо отвести любимца в тихое место, например в дальнюю комнату, предварительно дав успокоительное. Излишнее внимание, даже со стороны хозяина, может усугубить ситуацию. Нередко захмелевший гость пытается угостить питомца алкоголем. Это категорически запрещено делать! Алкоголь является ядом для любого животного. Таким образом можно серьезно навредить здоровью домашнего любимца, а можно даже и убить. Как согреть потеряшку