Как помочь домашним питомцам пережить Новый год и зиму
Одежда для животных
Все ли животные нуждаются в одежке, каким породам они необходимы, а кому носить пальтишко не обязательно? Одежда для собак не только защищает от холода, но также от грязи, химических реагентов и мусора. Зимняя одежда необходима короткошерстным и «лысым» собакам для защиты от холода. Не стоит забывать, что многие породы были выведены исключительно в качестве декоративных любимцев: тойтерьеры, чихуа-хуа, йоркширские терьеры. Такие питомцы нуждаются в особом уходе, и одевать зимой их необходимо, даже когда они находятся в помещении, где не очень жарко. Кроме того, одежда нужна для адаптации после стрижки, когда происходит нарушение процессов теплообмена в организме собаки, а также для защиты от ветряной и дождливой погоды.
Сегодня существует одежда для собак на любой вкус и цвет: комбинезоны (осенние и зимние, с рукавами и без), жилеты, плащи, свитера, футболки (с капюшоном и без), платья и многое другое. Выбор действительно огромен. При этом одежда не только модная, но и максимально удобная, выполненная из стопроцентного хлопка высокого качества. А еще некоторым собачкам нужны шапочки. Это актуально для вислоухих пород, с длинными ушами. Для таких пород, а также тем собакам, у кого наблюдаются проблемы с ушами, просто необходимы теплые вязаные шапки или изготовленные из плотного материала. Головной убор поможет предотвратить развитие отита (воспаление среднего уха), вызванного переохлаждением. Сюда же можно добавить модный шарфик. Лучше выбирать ту одежду, на которой есть светоотражающие полосы.
Да будет свет!
Зимой утром и вечером темно. Поэтому многие покупают светящиеся ошейники и кулоны. Пугает ли это собаку? К любому новому предмету необходимо приучать питомца постепенно: сначала достаточно просто показать, дать понюхать, «познакомиться». Далее, находясь дома, одеть на пару минут и постепенно увеличивать временной промежуток. Когда собака спокойно начнет реагировать на кулон, ошейник, то можно использовать его и на улице. Со светящимся кулоном проще контролировать питомца в темное время, если ваша собака привыкла гулять без поводка.
Носочки, тапочки или воск?
Воск не заменяет собаке обувь, он не греет лапы, а лишь их защищает. Любому псу он только на пользу: наносить его необходимо непосредственно перед выходом на улицу вращательными движениями на всю кожу подушечек лап до образования равномерной пленки. А вот от холода спасет только обувь. Для того чтобы приучить к ней собаку, необходимо делать это с раннего возраста: надеть на питомца ботинок, дать любимое угощение, снять и дальше заниматься другими делами. На следующий день проделать ту же процедуру с другой лапой, и так со всеми четырьмя. Угощая питомца лакомством, хозяин помогает выработать у собаки рефлекс «радоваться надеванию обуви» — так как питомец теперь знает, что после этого он получит угощение. Главное — не торопиться и дать собаке время привыкнуть к обновке. При каждом выгуле, если не надевать обувь, просто необходимо смазывать лапы домашнего животного защитными средствами, например воском. Если ими не пользоваться, то после прогулки нужно обязательно хорошо вымыть лапы теплой водой с жидким мылом.
Дождик, мишура и елочные шары
Есть две опасные новогодние штуки для домашних животных — мишура и дождик. При проглатывании украшения цепляются за язык, травмируют его, вызывают воспаления. Кроме того, при попадании в желудок, а оттуда в кишечник существует риск образования разрезов слизистой кишечника и желудка острыми краями фольги. Ни в коем случае нельзя тянуть за кусочек дождика, торчащего сзади! Здесь не над чем смеяться. Если украшение не выходит самостоятельно и у питомца понос или запор, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Разбив стеклянную игрушку, собака или кошка может получить многочисленные порезы, а поедание мелких осколков может привести к травмам полости рта, пищевода, ЖКТ. Если питомец все же съел инородное тело, его следует немедленно отвезти к ветеринару. А перед этим дать ему несколько ложек вазелина и энтеросгеля.
Новому году — салют!
Если животное боится резкого шума и вспышек света, то необходимо перед новогодними праздниками обратиться к специалисту, чтобы он назначил определенные успокоительные препараты. Не нужно брать с собой собаку туда, где планируются шумные мероприятия и запуск фейерверков: питомец может испугаться и убежать, вырвав поводок. Если празднование будет проходить дома, то громкая музыка, хлопки петард и большие шумные компании незнакомых людей могут стать причиной серьезного стресса, особенно у пожилых и больных животных. Чтобы избежать неприятностей, необходимо отвести любимца в тихое место, например в дальнюю комнату, предварительно дав успокоительное. Излишнее внимание, даже со стороны хозяина, может усугубить ситуацию. Нередко захмелевший гость пытается угостить питомца алкоголем. Это категорически запрещено делать! Алкоголь является ядом для любого животного. Таким образом можно серьезно навредить здоровью домашнего любимца, а можно даже и убить.
Как согреть потеряшку
К сожалению, в новогоднюю ночь теряется очень много питомцев из-за несоблюдения хозяином элементарных правил безопасности. Если же вы нашли потеряшку, то первым делом ее нужно согреть, отнести в теплое место. В зависимости от состояния животного, его необходимо завернуть в сухое и теплое одеяло, положив рядом грелку или бутылку с теплой водой (не с горячей)! Обратите внимание на лапы, хвост и уши животного, они наиболее подвержены обморожению. Не нужно давать обезболивающие! Человеческие препараты могут только навредить, потому как препарат и дозировку может назначить только ветеринарный врач. Понятно, что ночь новогодняя, но при первой возможности животного необходимо отвезти в клинику для осмотра и оценки состояния, а также сканирования чипа или тату, по которому можно быстро найти хозяина. Совет хозяину: если у вас нет ни чипа, ни тату, тогда прекрепите к ошейнику адрес с вашим телефоном, но без клички собаки.
Собака-гуляка
Собак без шерсти и комнатных (русский той, чихуа-хуа, йоркширский терьер и т. д.) стоит утеплять, когда температура воздуха опускается ниже +15 градусов, зимой с такими питомцами можно гулять не больше 10-15 минут в самом теплом комбинезоне. Короткошерстных собак (таксы, доги, боксеры, доберманы и т. д.) одевать тепло следует при температуре ниже 0. Главное правило выгуливания питомцев данных пород — их активность. Длинношерстные собаки и жесткошерстные (русские, английские, колли, цвергшнауцеры, ризеншнауцеры) должны гулять в теплой одежде при температуре -10 градусов.
Догхантеры зимой
Работа догхантеров рассчитана на собак-«пылесосов». Если ваш пес ни в какую не хочет носить намордник на прогулке, и вдруг у него началась рвота, пена изо рта, судороги, нарушение координации движений — не теряйтесь, а действуйте, здесь время играет огромную роль. У хозяев есть 30 минут, чтобы доставить собаку к врачу. Сразу после обнаружения отравления необходимо звонить в ближайшую клинику, а в качестве первой помощи можно посоветовать вот что: постараться вызвать рвоту солевым раствором и после этого дать адсорбенты, вколоть большую дозу (6 мл в\м) витамина В6, который должен быть у вас в аптечке всегда, особенно если ваша собака привыкла на улице все тянуть в рот.
Фото: Shutterstock