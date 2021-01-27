Дэвид и Виктория Бекхэм стали самой богатой парой по заработкам в Instagram

Джейсон Стейтэм и Роузи Хантингтон-Уайтли получают за рекламу в Instagram в сумме 92 тысячи фунтов стерлингов. Одна из самых ярких и горячих пар Голливуда владеет состоянием в 88 миллионов долларов, но не отказывается от дополнительных заработков.

33-летняя супермодель часто публикует фото с дизайнерскими вещами и аксессуарами, а 53-летний Джейсон предпочитает рекламировать дорогие автомобили.