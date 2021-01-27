Дэвид и Виктория Бекхэм стали самой богатой парой по заработкам в Instagram
Фото: Getty Images
Дэвид и Виктория Бекхэм стали самыми богатыми знаменитостями Великобритании по заработкам в Instagram. Оба они получают 230 тысяч фунтов стерлингов за одну публикацию (23,7 миллиона рублей). Они короли шоу-бизнеса, поэтому их доход в социальной сети — лишь капля в море, пишет издание The Sun.
Фото: Getty Images
45-летний Дэвид получает за одну рекламу 159,4 тысячи фунтов стерлингов, 46-летняя Виктория — 70,6 тысячи. Но даже эти суммы не заставляют ее улыбаться, иронизирует издание.
Фото: Getty Images
Джейсон Стейтэм и Роузи Хантингтон-Уайтли получают за рекламу в Instagram в сумме 92 тысячи фунтов стерлингов. Одна из самых ярких и горячих пар Голливуда владеет состоянием в 88 миллионов долларов, но не отказывается от дополнительных заработков.
33-летняя супермодель часто публикует фото с дизайнерскими вещами и аксессуарами, а 53-летний Джейсон предпочитает рекламировать дорогие автомобили.
Фото: www.instagram.com/zoella/
Британский бьюти-блогер Зои Сагг (Зоелла) и ее бойфренд, YouTube-блогер Алфи Дейс зарабатывают на рекламе в Instagram 31,3 тысячи фунтов стерлингов. У 30-летней Зои — автора книги и владелицы косметического бренда — 9 миллионов подписчиков, у ее 27-летнего парня — 3,7 миллиона.
Фото: www.instagram.com/mollymaehague/
21-летние участники реалити-шоу «Остров любви» Молли Хэйг и Томми Фьюри стали самыми высокооплачиваемыми звездами реалити. За рекламу в сети они берут в совокупности 20,4 тысячи фунтов стерлингов. У Томми 3,2 миллиона подписчиков, а у Молли — 5,1 миллиона. Молли рекламирует конкурсы, дизайнерские сумки и одежду брендов от PrettyLittleThing до Louis Vuitton, а также линейку собственных средств для загара.
Томми продвигает Hellmann's и BoohooMAN.
Фото: Getty Images
Актриса Мишель Киган и ее супруг Марк Райт получают за публикации в своих блогах 16,2 тысячи фунтов стерлингов. Их общее состояние достигает 12 миллионов.
У Марка 1,8 миллиона подписчиков, а у Мишель — 4,8 миллиона.
Фото: Getty Images
Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и его 41-летняя супруга, телеведущая Кристина Лэмпард зарабатывают на рекламе в Сети 12,9 тысячи фунтов стерлингов. У Фрэнка 4,4 миллиона подписчиков, а у Кристины — 581 тысяча. Несколько дней назад Фрэнка уволили с поста тренера, а Кристина объявила о второй беременности. Доход за рекламу поможет им безбедно жить и растить детей.
Фото: www.instagram.com/maurahiggins
Участники шоу «Остров любви» Маура Хиггинс и Крис Тейлор в общем за рекламу в Instagram берут 10,5 тысячи фунтов стерлингов. У Мауры 3,1 миллиона подписчиков, а у Криса — 1,1 миллиона.
Маура сотрудничает с брендами PrettyLittleThing и Boohoo, а Крис славится своими забавными видео.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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