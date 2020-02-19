## Жирная рыба Мужчинам необходимо употреблять в пищу жирную рыбу, такую как лосось, нерка, скумбрия, сельдь и сардина. Мясо этих рыб содержит кальций, селен, витамины группы В и магний. Кроме того, рыба богата жирными кислотами омега-3 и белком. В рационе рыба должна быть не менее трех раз в неделю по 200–250 грамм. При таком питании повышается иммунитет, улучшается настроение, активизируется умственная деятельность, снижается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также предотвращается депрессия. ## Икра Полезно употреблять в пищу икру и молоки рыб жирных пород. Эти субпродукты положительно влияют на фертильные функции мужчин, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов. Согласитесь, немаловажный факт за то, чтобы купить баночку икры.## Мясо, особенно постная говядина Говядина богата железом, которое участвует в синтезе гемоглобина, необходимого для снабжения мышц кислородом. А еще она содержит белок, являющийся субстратом для построения мышц. В мужском меню нежирная говядина должна быть не менее трех раз в неделю. ## Устрицы Этот морепродукт богат цинком, который жизненно необходим для сохранения здоровой сердечно-сосудистой системы, правильной работы мышц и репродуктивной системы. Для мужчин и их мужской силы это продукт номер один. ## Орехи Орехи содержат витамин молодости E, который замедляет апоптоз (медленную гибель клеток), считается прекрасным антиоксидантом, ангиопротектором, улучшает реологию тромбов. Орехи, как стимулятор потенции и нервной деятельности рекомендуют мужчинам врачи-андрологи. Мужчина должен ежедневно съедать 30–40 грамм орехов, можно с медом. Лучше всего использовать фундук, пекан, макадамию, грецкие и кедровые орешки. ## Овощи, в частности томаты Помидоры в любом виде рекомендуются онкологами и андрологами из-за высокого содержания в них ликопина – антиоксиданта, который обладает антиканцерогенными свойствами, снижает риск развития рака простаты, поджелудочной железы, а также помогает справиться с мужским бесплодием.Фрукты, в частности гранат Гранат содержит витамин В1 (тиамин), много марганца, селена, триптофана, белка и магния. Плод благотворно влияет на потенцию – не зря гранат называют растительной виагрой. Кроме того, он очень полезен для работы предстательной железы, выступает в качестве профилактического средства от аденомы и рака простаты.Даже от половинки граната укрепляется иммунитет, потому что активируются белые кровяные тельца, которые поглощают токсины, уничтожают вирусы и бактерии и заживляют поврежденные ткани. Понижается уровень сахара в крови, уменьшается уровень холестерина.Помимо правильных продуктов, важно соблюдать следующие рекомендации:Чтобы пища принесла пользу организму, ее необходимо употреблять в отварном или тушеном виде, а также приготовленной в духовке. Жареные продукты не только негативно влияют на вес человека, но и уменьшают сексуальное желание при частом употреблении.При индивидуальной непереносимости компонентов или же при аллергических реакциях рекомендуется заменить определенный продукт другой не менее полезной пищей. Перед употреблением любых продуктов и блюд с ними в основе, необходимо обязательно изучить противопоказания. Например, от частого употребления рыбы рекомендуется отказаться тем, кто имеет заболевания пищеварительной системы.## Лосось с фруктовой сальсой рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура Еды» Что нужно:Для лосося:180 г филе лосося 20 г соевого соуса20 г куриного бульона20 г сливочного масла1 г листа лайма 5 г кинзыДля риса: -250 г риса басмати15 г лемонграсса 15 г чили перца 15 г имбиря15 г чеснока200 г кокосового молока25 г кунжутного маслаДля сальсы:1 апельсин1 лимон1 яблоко ½ анго250 г ананаса1 ранатДля соус «Маракуйя»: 500 г пюре маракуйи100 г сливочного масла100 г сахара15 г кинзы15 г чили перцаКак приготовить:Шаг 1. Готовим лосось. Все ингредиенты заложите в мешок и вакуумируйте. Варите в су-вид при температуре 75 градусов 12 минут. В домашних условиях, если у вас нет су-вида, можно приготовить лосось в духовке (запечь в фольге, например). Шаг 2. Овощи слегка обжарьте, затем добавьте в них рис, отваренный до полуготовности и кокосовое молоко. Доваривайте до готовности еще минут 5. Шаг 3. Чтобы приготовить сальсу, все ингредиенты, кроме граната, для нее нарубите мелким кубиком.Шаг 4. Пюре варите с чили, кинзой и сахаром на медленном огне до тех пор, пока не останется половина массы. Затем процедите и затяните сливочным маслом.Шаг 5. На лосось сверху выложите фруктовую сальсу и полейте все соусом маракуйи, рядом выложите рис. Подавайте с бланшированным стручковым горошком и фасолью (по желанию). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!