Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за строгой диеты

Об этом сообщает английское издание The Sun. И на что только не пойдут женщины ради достижения желаемого веса и красоты. И даже икона красоты и секс-символ Виктория Бекхэм не является исключением.

Страшное отравление произошло с Викторией после того, как она села на строгую диету, которая предполагала собой рыбное и овощное питание. Из-за этого звезда чаще всего ела рыбу-меч. Скорее всего, именно она стала причиной отравления жены бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма. В мясе этой рыбы содержится ядовитое соединение-метилртуть.

По информации источника издания, как только знаменитая брюнетка почувствовала недомогание, она обратилась за помощью к врачам. Те сделали ей промывку печени, чтобы избавить ее организм от токсичных веществ. Сейчас Виктория прекрасно себя чувствует, добавил он. Знаменитость вместе с детьми готовится к наступающему Новому году. Теперь она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

А на каких диетах сидели вы? Делитесь своими историями и опытом в комментариях!