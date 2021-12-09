Шеф-повар Маттео Лаи: «В Италии думают, что в России всегда холодно и снег лежит круглый год»

Про профессию

Passion.ru: Маттео, как вы пришли в поварскую профессию?

Маттео Лаи: Я родился в кулинарной семье. Мои бабушка, мама и сестра — профессиональные повара, у них свой семейный ресторанчик в 15 километрах от Болоньи. В возрасте десяти лет, в четвертом классе, я начал свою профессиональную карьеру. Начинал с простого: чистил картошку, нарезал салат. Потом посложнее — мне доверили варить пасту. Пять лет я учился в обычной поварской школе, где нас отправляли на стажировки в разные рестораны. Затем прошел дополнительный курс кондитеров в Институте кулинарных искусств ETOILE рядом с Венецией. Моими преподавателями были такие имена, как, например, Марко Лагги и Массимо Валла. Каждый преподаватель вел отдельный тематический курс: один — мороженое, другой — выпечку, третий — торты. Шло глубокое обучение. Так что я еще дипломированный кондитер.

Passion.ru: С каким ингредиентом любите работать больше всего?

Маттео Лаи: Шоколад для меня как наркотик. Могу есть его бесконечно. Обожаю горький, где более 70% содержания какао. Работа с шоколадом — плитки, конфеты и десерты — требует терпения. Вообще, это самое главное качество любого повара. Особенно в кондитерском искусстве, где надо понимать температуры, граммовки и так далее. Терпение — это очень важно.

Passion.ru: Получается, идеальный повар — это терпеливый повар?

Маттео Лаи: Да. Надо любить эту работу. Она очень тяжелая. Я всегда напоминаю: когда все отдыхают, повара работают. А представь, если кто-то заболел, ушел в отпуск или просто не вышел. И на кухне, на которой обычно работают 16-17 человек, находится четыре или пять. К концу таких безумных дней голова лопается. Плюс условия на кухне не всегда комфортные. Например, летом бывает невыносимо жарко.

Passion.ru: Максимум сколько клиентов в день вы обслуживали?

Маттео Лаи: 2500 посадок. Во Франции. Я работал в кейтеринговой компании в Ницце, и мы обслуживали очень большое мероприятие.