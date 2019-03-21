Итальянская кухня - особенности, традиции и невероятно вкусные рецепты

Главные особенности итальянской кухни

Итальянская кухня необыкновенно солнечная

Стоит только взглянуть на продукты, и все становится понятно: оливковое масло, переливающееся всеми оттенками золотистого, свежие овощи и фрукты, высушенные на солнце томаты, игристое вино и пицца, символизирующая солнце в миниатюре. Вы уже почувствовали себя на средиземноморском побережье?

Итальянская кухня очень простая

Она значительно легче, например, французской. В ней используются в основном простые ингредиенты, но итальянцы – настоящие волшебники на кухне и умеют их мастерски сочетать: знаменитый салат «Капрезе», состоящий из сыра моцарелла, томатов и веточки базилика, пармская ветчина с кусочками дыни или сыр горгонзола с грушей — ничего сложного, зато какие необыкновенные вкусовые ощущения.

В итальянской кухне используются в основном сезонные продукты

Овощи, рыба и морепродукты, фрукты, ягоды, нежирная свинина или говядина, птица, рис, сыр, а также самые разные пряности, приправы и специи – вот основной набор ингредиентов, характерный для средиземноморской кухни вообще и для итальянской в частности. Причем мясо больше распространено на севере Италии и Тоскане, в то время как на юге предпочитают морепродукты.

Итальянская кухня – очень сбалансированная

Может сложиться впечатление, что она очень калорийная, из-за того что в основе большинства самых известных блюд — тесто, специи и оливковое масло. Однако врачи-диетологи считают ее одной из самых здоровых и сбалансированных, недаром принципы питания итальянцев лежат в основе средиземноморской диеты.