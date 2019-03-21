Итальянская кухня - особенности, традиции и невероятно вкусные рецепты

Главные особенности итальянской кухни
Итальянская кухня необыкновенно солнечная
Стоит только взглянуть на продукты, и все становится понятно: оливковое масло, переливающееся всеми оттенками золотистого, свежие овощи и фрукты, высушенные на солнце томаты, игристое вино и пицца, символизирующая солнце в миниатюре. Вы уже почувствовали себя на средиземноморском побережье?
Итальянская кухня очень простая
Она значительно легче, например, французской. В ней используются в основном простые ингредиенты, но итальянцы – настоящие волшебники на кухне и умеют их мастерски сочетать: знаменитый салат «Капрезе», состоящий из сыра моцарелла, томатов и веточки базилика, пармская ветчина с кусочками дыни или сыр горгонзола с грушей — ничего сложного, зато какие необыкновенные вкусовые ощущения.
В итальянской кухне используются в основном сезонные продукты
Овощи, рыба и морепродукты, фрукты, ягоды, нежирная свинина или говядина, птица, рис, сыр, а также самые разные пряности, приправы и специи – вот основной набор ингредиентов, характерный для средиземноморской кухни вообще и для итальянской в частности. Причем мясо больше распространено на севере Италии и Тоскане, в то время как на юге предпочитают морепродукты.
Итальянская кухня – очень сбалансированная
Может сложиться впечатление, что она очень калорийная, из-за того что в основе большинства самых известных блюд — тесто, специи и оливковое масло. Однако врачи-диетологи считают ее одной из самых здоровых и сбалансированных, недаром принципы питания итальянцев лежат в основе средиземноморской диеты.
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Пицца и паста – два блюда, которые являются визитной карточкой Италии
Их разновидностей существует огромное количество. Но приготовлены пицца и паста должны быть исключительно из муки твердых сортов пшеницы. К пастам готовятся самые разнообразные соусы и начинки. Однако не стоит забывать и о таких вкусных блюдах, как равиолли, лазанья и ризотто. Холодные закуски и салаты также присутствуют в итальянской кухне, но подаются они небольшими порциями и заправляются непременно оливковым маслом.
Сыр и вино – символы не только Франции
Они – не менее важные составляющие итальянской кухни и ценятся так же, как и паста. Видов сыра в стране огромное количество: горгонзола, пекорино, рикотта, моцарелла, пармезан (который в тертом виде подается в любом ресторане практически ко всем блюдам меню) и многие другие. А к винам у итальянцев вообще особое отношение: традиции виноделия восходят к временам античности, поэтому они умеют делать вино, выбирать его и наслаждаться им.
Кофе – любимый напиток итальянцев
Выпить чашечку кофе после еды — практически обязательное условие завершения трапезы. Итальянцы могут пренебречь десертом, но кофе — никогда. Способов приготовления этого напитка множество: от популярных капучино и эспрессо до коррето (очень крепкий кофе по-турецки, который посыпается корицей и пьется из маленьких чашечек).