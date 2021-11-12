А ваш партнер любит стейки? Ученые рассказали, как связаны мясо и мужественность

Ученые обнаружили, что мужчины, которые любят красное мясо, могут страдать от так называемого «кризиса мужественности». Об этом сообщили в Daily Mail.

Как оказалось, представители сильного пола, воспринимающие себя более мужественными, с меньшей вероятностью закажут себе стейк. «Наши результаты показывают, что мужчины, обеспокоенные своей мужественностью, могут искать возможности увеличить свою мужественность с помощью пищи, которую они потребляют», — сообщила один из авторов исследования Рианнон МакДоннел Меслер из университета Летбриджа.