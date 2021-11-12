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А ваш партнер любит стейки? Ученые рассказали, как связаны мясо и мужественность
Ученые из Канады провели исследование, в котором приняли участие 287 мужчин из нескольких стран. Им задали вопросы, касающиеся собственного восприятия, а также узнали, с какой вероятностью респонденты купили бы мясной стейк с картинки.
Ученые обнаружили, что мужчины, которые любят красное мясо, могут страдать от так называемого «кризиса мужественности». Об этом сообщили в Daily Mail.
Как оказалось, представители сильного пола, воспринимающие себя более мужественными, с меньшей вероятностью закажут себе стейк. «Наши результаты показывают, что мужчины, обеспокоенные своей мужественностью, могут искать возможности увеличить свою мужественность с помощью пищи, которую они потребляют», — сообщила один из авторов исследования Рианнон МакДоннел Меслер из университета Летбриджа.
Фото: freepik.com