Клятвы в любви, пикник: знаменитый шеф-повар Джейми Оливер с женой романтично отметили 20-летие со дня свадьбы
Фото: East News
Известный во всем мире Джейми Оливер с женой Джулс отпраздновали 20-летие со дня свадьбы. Год назад супруги планировали устроить большую вечеринку и перед множеством гостей обновить свои брачные клятвы. Но пандемия коронавируса смешала все планы, и чета Оливер отметила праздник в кругу семьи.
Утром они все же признались друг другу в чувствах, как два десятилетия назад. А после отправились на пикник, который стал для Джулс сюрпризом. Джейми поделился с подписчиками фотографией жены, которую украсил сердечком.
После Джейми опубликовал меню, которое приготовил для семейного отдыха. Перечень блюд он оформил в своем фирменном стиле, с инициалами и с нарисованной корзинкой для пикника.
Фото: Instagram Джейми Оливера
Джулс Оливер призналась мужу в любви. «20 лет замужем сегодня. 20 счастливых, веселых замечательных лет в браке с моим лучшим другом. И 27 лет вместе. Моя первая любовь. Мы родили 5 замечательных детей и потеряли еще 5 наших звездочек. Спасибо, что любишь меня так же сильно, как и я тебя», — написала Джулс в Instagram.
Фото: Instagram Джулс Оливер
Джейми и Джул Оливер познакомились в 1993 году, а еще через 7 лет поженились. У них есть пять детей: 18-летняя Поппи, 17-летняя Дейзи, 11-летняя Петал, 9-летний Бадди и 3-летний Ривер.
Состояние Джейми — повара, ресторатора, автора книг по кулинарии и популяризатора правильного домашнего питания — оценивают в 150 млн фунтов стерлингов.
Фото и видео: Instagram Джейми Оливера и Джулс Оливер, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!