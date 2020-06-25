Клятвы в любви, пикник: знаменитый шеф-повар Джейми Оливер с женой романтично отметили 20-летие со дня свадьбы

Известный во всем мире Джейми Оливер с женой Джулс отпраздновали 20-летие со дня свадьбы. Год назад супруги планировали устроить большую вечеринку и перед множеством гостей обновить свои брачные клятвы. Но пандемия коронавируса смешала все планы, и чета Оливер отметила праздник в кругу семьи.

Утром они все же признались друг другу в чувствах, как два десятилетия назад. А после отправились на пикник, который стал для Джулс сюрпризом. Джейми поделился с подписчиками фотографией жены, которую украсил сердечком.