Не всегда полезный дар моря: 13 видов рыбы, которую лучше исключить из рациона

Макрель

Долгое время макрель считалась одним из самых полезных видов рыбы. Однако сегодня мнение ученых о ней изменилось. Эксперты установили, что в тканях макрели содержится ртуть, которая не выводится из организма человека и нередко становится причиной многих болезней. Употребление этой рыбы детьми и женщинами считается крайне опасным, поэтому мы настоятельно рекомендуем исключить макрель из рациона.

Угорь

Для угря характерно высокое содержание жировой ткани, которая легко абсорбирует химикаты и отходы, находящиеся в воде. Этот вид также подвергается серьезному заражению большими дозами ртути, причем наиболее высокий уровень интоксикации замечается у американских особей. Кроме того, врачи не рекомендуют есть угорь людям, страдающим астмой, избыточным весом, хроническим гастритом и заболеваниями желчного пузыря и печени.

Кафельник

Кафельник — еще один морепродукт с высоким содержанием ртути. Однако это не единственная причина, по которой употреблять эту рыбу небезопасно. Из-за превышения дозволенного уровня добычи кафельник вылавливают без соблюдения санитарных норм. Это провоцирует риск заражения и порчи рыбы, а значит, ее не стоит использовать при приготовлении пищи. В крайнем случае можно приобрести кафельник, выловленный более безопасным образом в Атлантике.