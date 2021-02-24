Какие продукты повышают гемоглобин и почему: отвечают эксперты

Как понять, сколько железа человек получает в день

Основной источник поступления железа — это питание. Чтобы понять, достаточно ли вы его получаете из своего рациона, можно сделать следующее:

найдите любой онлайн-калькулятор подсчета калорий;

в течение недели вносите в приложение все потребляемые продукты;

проанализируйте питание за неделю;

данные по железу суммируйте и поделите на 7.

Таким образом вы получите свои среднесуточные показатели. Норма из продуктов питания — около 8-10 мг в день. У женщин потребность в железе выше, так как они теряют его регулярно, начиная с пубертатного созревания, когда начинается менструальный цикл, и до климактерического возраста.