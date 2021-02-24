Какие продукты повышают гемоглобин и почему: отвечают эксперты
Зачем нужен гемоглобин
Основная функция гемоглобина — транспортировка кислорода к клеткам тела и ко всем его органам и тканям. Если у человека этот показатель низкий, организм находится в состоянии кислородного голодания — гипоксии. Ключевые функции органов и систем организма, в которых участвует железо, — синтез ДНК, детоксикация организма, правильная работа щитовидной железы и иммунной системы, метаболизм. К примеру, если у человека дефицит этого микроэлемента, скорее всего, он будет часто болеть, легко простужаться, а восстановление после недугов займет больше времени.
Как понять, сколько железа человек получает в день
Основной источник поступления железа — это питание. Чтобы понять, достаточно ли вы его получаете из своего рациона, можно сделать следующее:
найдите любой онлайн-калькулятор подсчета калорий;
в течение недели вносите в приложение все потребляемые продукты;
проанализируйте питание за неделю;
данные по железу суммируйте и поделите на 7.
Таким образом вы получите свои среднесуточные показатели. Норма из продуктов питания — около 8-10 мг в день. У женщин потребность в железе выше, так как они теряют его регулярно, начиная с пубертатного созревания, когда начинается менструальный цикл, и до климактерического возраста.
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Как скорректировать рацион питания, чтобы повысить гемоглобин
Выделяют 2 вида железа, поступающего к нам из рациона:
гемовое. Его получают из продуктов животного происхождения (мясо, субпродукты, птица, рыба), у него достаточно высокая усвояемость — около 30%. В рационе количество таких продуктов должно составлять 15–20%.
негемовое, оно должно составлять 80-85% рациона, так как у растительных продуктов питания более низкая усвояемость железа — около 10%.
Какие продукты помогают повысить гемоглобин в крови
Стоит обратить внимание на растительные продукты с максимальным содержанием железа в составе:
- Хлопья овсяные — до 30 мг железа на 100 г продукта
- Морская капуста — 25 мг железа на 100 г продукта
- Соевые бобы — 16 мг железа на 100 г продукта
- Чечевица — 12 мг железа на 100 г продукта
- Фасоль — 10 мг железа на 100 г продукта
- Кунжут — 9 мг железа на 100 г продукта
- Гречка — 8 мг железа на 100 г продукта
- Ягоды Годжи — 6,8 мг железа на 100 г продукта
- Фундук, миндаль, фисташки — 5 мг железа на 100 г продукта
- Темный 90% шоколад — 4 мг железа на 100 г продукта
- Шпинат и любая другая темная зелень — 4 мг железа на 100 г продукта
- Айва, груши, хурма — 2-3 мг железа на 100 г продукта
Для людей с низким уровнем гемоглобина очень важно включить в рацион продукты, богатые полноценным белком, — это животные продукты. Особенно хочется выделить яйца и мясо: они содержат железо, большое количество сбалансированного легкоусвояемого белка и витамины группы В. Из рыбы и морепродуктов можно отметить скумбрию, тунец, моллюсков и любую икру, в них не только много железа, но и омега-3 жирные кислоты. Не менее ценны и субпродукты (например, говяжья или куриная печень) — помимо железа, они содержат витамины группы В, которые способствуют его усвоению.
Фото: depositphotos
Кроме того, важно помнить, что так необходимое для повышения уровня гемоглобина железо не может полноценно усваиваться без определенных факторов. Например, для его всасывания в желудочно-кишечном тракте и синтеза гемоглобина необходимы витамин С, витамины группы В (особенно фолиевая кислота), омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты.
На усвоение железа также влияет состояние системы пищеварения. Микроэлемент всасывается в двенадцатиперстной кишке, но только при условии, что ваш кишечник здоров. Различные болезни органов пищеварения снижают биодоступность железа. Также снизить усвоение железа могут танины из чая, кофе, какао; различные препараты для снижения кислотности желудочного сока; непосредственно низкая кислотность желудочного сока. Дополнительно улучшить ситуацию с всасыванием железа может включение в меню фруктов, активизирующих всасывание железа и содержащих витамин C. Наиболее полезными окажутся все цитрусовые, дыня, ананас, кислые яблоки.
Кому обязательно стоит следить за уровнем гемоглобина в крови
Основная группа риска по железодефициту — это дети, беременные и кормящие женщины, девушки-подростки с начавшимся менструальным циклом, и люди, интенсивно и регулярно занимающиеся спортом. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день около 2,3 миллиарда людей (практически треть населения планеты) имеет дефицит железа. Эта глобальная проблема приводит и к другим нарушениям в работе организма. Чтобы узнать свой уровень гемоглобина и выявить дефицит, надо сдать анализы и определить следующие показатели:
- гемоглобин (норма для женщин от 130 г/л, для мужчин от 140 г/л);
Фото: depositphotos
- сывороточное железо в крови (должно быть в середине референсных значений лаборатории, у различных лабораторий они могут отличаться);
общий уровень белка (норма для мужчин и женщин одинакова — 75-80 г/л);
ферритин — белок, который отображает истинное наличие железа в организме (для женщин норма от 50 до 70 мкг/л., для мужчин от 70 до 100 мкг/л.).
На основании этих показателей врач определяет диагноз и назначит терапию. Если в организме есть серьезный дефицит железа, только из продуктов восполнить его невозможно, в этом случае пациенту понадобится поддерживать его уровень с помощью специальных препаратов и тех кофакторов, которые перечислены выше.
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