Вам понадобится:

страусиное яйцо — 1 шт.

шампиньоны — 7-10 шт.

помидоры — 2 шт.

кабачок — 1/2 шт.

молоко — 1 стакан.

сыр тертый — 2 ст. ложки

масло растительное

специи и соль — по вкусу

зелень — по вкусу

Приготовление:

Моем и режем шампиньоны. Раскаляем сковороду и обжариваем на растительм масле грибы. Моем и режем тонкими кружками кабачок, помидоры нарезаем ломтиками. По очереди добавляем к грибам, когда они немного поджарятся. Пока овощи тушатся на маленьком огне, вскрываем яйцо, выливаем в глубокую посуду и добавляем молоко, соль и специи, тщательно взбиваем блендером. Выливаем в сковороду и немного увеличиваем огонь. Измельчаем сыр на крупной терке и посыпаем им омлет, который уже прихватился. Уменьшаем огонь до минимума и накрываем крышкой, даем пропечься омлету и расплавиться сыру. Моем и режем зелень. Подаем омлет, посыпав зеленью.

Фото: shutterstock.com

А это видео о том, как расколоть страусиное яйцо и приготовить еще один омлет: