5 интересных фактов
- В некоторых мифах яйцо — это символ мироздания, а согласно древнегреческим легендам из яйца «вышла» Елена Троянская — роковая красавица, спровоцировавшая войну.
- Яйца употребляли в пищу еще в глубокой древности — люди разоряли гнезда птиц и собирали кладки рептилий. Сейчас же мы преимущественно едим куриные, страусиные и перепелиные яйца, в некоторых странах популярностью пользуются черепаховые и утиные. Многие блюда из яиц готовятся практически мгновенно, а на приготовление других требуется два-три месяца.
- Из одного страусиного яйца можно приготовить яичницу для десяти человек. Правда, чтобы добраться до содержимого, скорлупу надо вскрывать дрелью, молотком или пилой.
- В Китае куриные яйца 100 дней выдерживают в смеси из соли, обожженной древесины дуба, воды, чая и карбоната калия. В результате белок получается темно-коричневым, а желток — мраморно-черным. Называют это блюдо «Тысячелетнее яйцо».
- Знаменитая японская диета предписывает каждый день на завтрак съедать по одному вареному яйцу, а все потому, что этот продукт содержит огромное количество веществ, необходимых для правильного функционирования организма.
Омлет из страусиного яйца с шаминьонами и кабачками
Вам понадобится:
- страусиное яйцо — 1 шт.
- шампиньоны — 7-10 шт.
- помидоры — 2 шт.
- кабачок — 1/2 шт.
- молоко — 1 стакан.
- сыр тертый — 2 ст. ложки
- масло растительное
- специи и соль — по вкусу
- зелень — по вкусу
Приготовление:
Моем и режем шампиньоны. Раскаляем сковороду и обжариваем на растительм масле грибы. Моем и режем тонкими кружками кабачок, помидоры нарезаем ломтиками. По очереди добавляем к грибам, когда они немного поджарятся. Пока овощи тушатся на маленьком огне, вскрываем яйцо, выливаем в глубокую посуду и добавляем молоко, соль и специи, тщательно взбиваем блендером. Выливаем в сковороду и немного увеличиваем огонь. Измельчаем сыр на крупной терке и посыпаем им омлет, который уже прихватился. Уменьшаем огонь до минимума и накрываем крышкой, даем пропечься омлету и расплавиться сыру. Моем и режем зелень. Подаем омлет, посыпав зеленью.
Фото: shutterstock.com
А это видео о том, как расколоть страусиное яйцо и приготовить еще один омлет: