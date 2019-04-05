Чаи для похудения – маркетинговый ход или помощь в борьбе с лишним весом?

Могут ли детокс-чаи подорвать здоровье?

Средства с мочегонным или слабительным эффектом, даже если они растительного происхождения, нужно употреблять, только если к этому есть показания, особенно если вы пьете их в больших количествах. Потому что натуральные компоненты – не всегда безопасные. Например, сенна – довольно сильное натуральное слабительное, которое продается в аптеках в виде таблеток и назначается врачами перед операциями или определенными процедурами. Она абсолютно безвредна, если у человека нет на нее аллергии или противопоказаний к применению, но принимать ее в течение долгого времени абсолютно точно не рекомендуется: кишечник может просто перестать работать самостоятельно.

Листья одуванчика также имеют ряд противопоказаний: они способны вызвать обострение заболеваний желудка, привести к образованию камней в почках, а людям, страдающим от диабета, их вообще нельзя употреблять – они способны спровоцировать развитие гликемии.

Среди других побочных эффектов детокс-чаев – диарея, обезвоживание, сильные спазмы в животе. Уменьшающиеся цифры на весах точно не стоят подобных неприятностей со здоровьем.

Как же тогда похудеть?

Не надо надеяться на чудо, все ведь на самом деле просто и уже давно не тайна! Да, хочется не прикладывать усилий, есть, сколько и что хочется, и не толстеть, но волшебных методов похудения еще не изобрели. Спорт, любые виды активности (хотя бы в виде неспешных прогулок на свежем воздухе) и пересмотр рациона питания в сторону более сбалансированного еще никого никогда не подводили. А пить лучше зеленый или обычный травяной чай – это гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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