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Чаи для похудения – маркетинговый ход или помощь в борьбе с лишним весом?

Способов похудеть сегодня очень много: в распоряжении желающих прийти в форму многочисленные спортивные тренировки, диеты, программы похудения, услуги эстетической медицины, но некоторым кажется этого недостаточно, и они ищут дополнительные варианты. Один из таких – чаи для похудения, они же детокс-чаи, обещающие чудодейственные результаты в кратчайшие сроки. Однако стоит ли верить написанному на упаковке?

Что из себя представляют чаи для похудения?

По сути, это обычные травяные чаи. Но с маленьким «секретным» ингредиентом, который обладает мощным мочегонным или слабительным действием. Такие травяные сборы традиционно включают в себя классические компоненты типа ромашки, мелиссы, перечной мяты или шиповника, а в качестве «секретного» действующего вещества выступают ингредиенты растительного происхождения – сенна, листья крапивы или одуванчик обыкновенный. В более элитных чаях может содержаться еще и кофеин, который, как известно, не только бодрит, но и обладает мочегонным эффектом.

Помогают ли такие чаи похудеть?

Ответ очевиден, если знать состав таких напитков. Вы можете с их помощью сбросить пару-тройку килограммов, но результат этот будет очень недолгим, так как достигается исключительно за счет активизации усиленной работы кишечника и потери большого количества жидкости. При этом ваши проблемные зоны так и останутся при вас, потому что детокс-чаи к сжиганию жира не имеют ровным счетом никакого отношения. А что насчет детокса, спросите вы? Увы, это тоже лишь ловкий рекламный ход, рассчитанный на тех, кто хочет похудеть и оздоровиться, не вставая с дивана. Да, вы сможете почистить кишечник при помощи чая со слабительным эффектом, а напиток с мочегонным эффектом просто-напросто увеличит нагрузку на почки и печень, которые и так прекрасно справляются с выведением токсинов. А чрезмерное увлечение такими чаями и вовсе способно привести к сильному обезвоживанию организма и проблемам в работе ЖКТ.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Могут ли детокс-чаи подорвать здоровье?

Средства с мочегонным или слабительным эффектом, даже если они растительного происхождения, нужно употреблять, только если к этому есть показания, особенно если вы пьете их в больших количествах. Потому что натуральные компоненты – не всегда безопасные. Например, сенна – довольно сильное натуральное слабительное, которое продается в аптеках в виде таблеток и назначается врачами перед операциями или определенными процедурами. Она абсолютно безвредна, если у человека нет на нее аллергии или противопоказаний к применению, но принимать ее в течение долгого времени абсолютно точно не рекомендуется: кишечник может просто перестать работать самостоятельно.

Листья одуванчика также имеют ряд противопоказаний: они способны вызвать обострение заболеваний желудка, привести к образованию камней в почках, а людям, страдающим от диабета, их вообще нельзя употреблять – они способны спровоцировать развитие гликемии.

Среди других побочных эффектов детокс-чаев – диарея, обезвоживание, сильные спазмы в животе. Уменьшающиеся цифры на весах точно не стоят подобных неприятностей со здоровьем.

Как же тогда похудеть?

Не надо надеяться на чудо, все ведь на самом деле просто и уже давно не тайна! Да, хочется не прикладывать усилий, есть, сколько и что хочется, и не толстеть, но волшебных методов похудения еще не изобрели. Спорт, любые виды активности (хотя бы в виде неспешных прогулок на свежем воздухе) и пересмотр рациона питания в сторону более сбалансированного еще никого никогда не подводили. А пить лучше зеленый или обычный травяной чай – это гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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