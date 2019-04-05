Чаи для похудения – маркетинговый ход или помощь в борьбе с лишним весом?

Что из себя представляют чаи для похудения?
По сути, это обычные травяные чаи. Но с маленьким «секретным» ингредиентом, который обладает мощным мочегонным или слабительным действием. Такие травяные сборы традиционно включают в себя классические компоненты типа ромашки, мелиссы, перечной мяты или шиповника, а в качестве «секретного» действующего вещества выступают ингредиенты растительного происхождения – сенна, листья крапивы или одуванчик обыкновенный. В более элитных чаях может содержаться еще и кофеин, который, как известно, не только бодрит, но и обладает мочегонным эффектом.
Помогают ли такие чаи похудеть?
Ответ очевиден, если знать состав таких напитков. Вы можете с их помощью сбросить пару-тройку килограммов, но результат этот будет очень недолгим, так как достигается исключительно за счет активизации усиленной работы кишечника и потери большого количества жидкости. При этом ваши проблемные зоны так и останутся при вас, потому что детокс-чаи к сжиганию жира не имеют ровным счетом никакого отношения. А что насчет детокса, спросите вы? Увы, это тоже лишь ловкий рекламный ход, рассчитанный на тех, кто хочет похудеть и оздоровиться, не вставая с дивана. Да, вы сможете почистить кишечник при помощи чая со слабительным эффектом, а напиток с мочегонным эффектом просто-напросто увеличит нагрузку на почки и печень, которые и так прекрасно справляются с выведением токсинов. А чрезмерное увлечение такими чаями и вовсе способно привести к сильному обезвоживанию организма и проблемам в работе ЖКТ.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Могут ли детокс-чаи подорвать здоровье?
Средства с мочегонным или слабительным эффектом, даже если они растительного происхождения, нужно употреблять, только если к этому есть показания, особенно если вы пьете их в больших количествах. Потому что натуральные компоненты – не всегда безопасные. Например, сенна – довольно сильное натуральное слабительное, которое продается в аптеках в виде таблеток и назначается врачами перед операциями или определенными процедурами. Она абсолютно безвредна, если у человека нет на нее аллергии или противопоказаний к применению, но принимать ее в течение долгого времени абсолютно точно не рекомендуется: кишечник может просто перестать работать самостоятельно.
Листья одуванчика также имеют ряд противопоказаний: они способны вызвать обострение заболеваний желудка, привести к образованию камней в почках, а людям, страдающим от диабета, их вообще нельзя употреблять – они способны спровоцировать развитие гликемии.
Среди других побочных эффектов детокс-чаев – диарея, обезвоживание, сильные спазмы в животе. Уменьшающиеся цифры на весах точно не стоят подобных неприятностей со здоровьем.
Как же тогда похудеть?
Не надо надеяться на чудо, все ведь на самом деле просто и уже давно не тайна! Да, хочется не прикладывать усилий, есть, сколько и что хочется, и не толстеть, но волшебных методов похудения еще не изобрели. Спорт, любые виды активности (хотя бы в виде неспешных прогулок на свежем воздухе) и пересмотр рациона питания в сторону более сбалансированного еще никого никогда не подводили. А пить лучше зеленый или обычный травяной чай – это гораздо полезнее и безопаснее для здоровья.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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