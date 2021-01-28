Когда нужно проверять гормоны, какие анализы сдавать и что делать потом
Что такое гормоны?
Гормоны вырабатываются специализированными клетками, которые располагаются в особых органах — железах внутренней секреции. Работа этих органов четко координирована и имеет несколько уровней эндокринной регуляции:
• Гипоталамус — высший центр контроля гормональной активности. Гипоталамические гормоны посылают сигнал гипофизу, надо ли активировать работу той или иной периферической железы (надпочечников, яичников, щитовидной железы и т.д.).
• Гипофиз — выделяет вещества, которые блокируют либо, наоборот, стимулируют периферические железы.
• Периферические железы — щитовидные и паращитовидные, поджелудочная, надпочечники, яичники у женщин и яички у мужчин.
• Эпифиз — относительно автономный орган, который синтезирует мелатонин, и процесс этот происходит только ночью в полной темноте (поэтому так важно спать без света). Помогает синхронизировать ритмы бодрствования и отдыха.
Варианты обследования
Условно варианты обследования можно разделить на плановые и срочные. Плановое тестирование проводится даже в отсутствие жалоб. Учитывая, что во многих регионах России в воде и пище имеется дефицит йода, который крайне негативно может отразиться на работе щитовидной железы, всем мужчинам и женщинам раз в год рекомендуется определять содержание в крови ТТГ (тиреотропного гормона). Если показатели этого гормона будут выше или ниже нормы, то эндокринолог назначит расширенное обследование щитовидной железы для установления точного диагноза и подбора целенаправленного лечения.
Срочный вариант обследования рекомендован при наличии жалоб. Многие симптомы эндокринных расстройств не всегда очевидны. Стоит обращать внимание на любое изменение самочувствия. Однако особенно тревожными являются следующие проявления:
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• пигментация слизистых, бронзовый оттенок кожи (может указывать на недостаточность надпочечников);
• беспричинное чувство жара или холода;
• появление отеков;
• выпадение волос;
• ломкость ногтей;
• сухость кожи;
• повышенное или пониженное артериальное давление;
• прибавка веса или, наоборот, похудение;
• боли в костях и суставах;
• низкий или слишком высокий рост;
• быстрая утомляемость;
• наличие выделений из груди;
• сонливость или бессонница.
Женщинам стоит проверить гормональный профиль также при нарушениях менструального цикла и невозможности забеременеть. Половые гормоны назначаются и в период перименопаузы (период перед полным прекращением менструации) для своевременного начала менопаузальной гормонотерапии.
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Какие сдавать анализы
Стандартный гормональный скрининг у женщин для выявления нарушений в половой системе включает в себя определение активности тиреотропного, фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормонов, пролактина, эстрадиола, кортизола, тестостерона, ДЭА-С. Во вторую фазу цикла для оценки факта овуляции и функциональной активности желтого тела проводится определение концентрации прогестерона. Для женщин, которые планируют беременность, в т.ч. с помощью ЭКО, важно знать концентрацию еще и антимюллерова гормона. Это вещество позволяет оценить овариальный резерв — количество фолликулов и, соответственно, яйцеклеток, которое осталось в яичниках.
У мужчин с нарушениями в спермограмме и при наличии признаков андрогенной недостаточности проводится определение в крови фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, пролактина и тестостерона (общего и свободного).
Другие гормональные обследования проводятся на основании осмотра эндокринолога. В зависимости от того, какой диагноз предполагается, составляется программа индивидуального обследования. Как мы говорили выше, ТТГ является скрининговым анализом, поэтому рекомендуется всем пациентам даже в отсутствие жалоб. Срок годности гормонального тестирования — 1 год.
Для исключения сахарного диабета, как правило, первым этапом проводится определение концентрации глюкозы в крови. Более прицельным обследованием является глюкозотолерантный тест, который позволяет оценить, насколько поджелудочная железа справляется с углеводным метаболизмом в условиях повышенной нагрузки. Для этого пациент выпивает сладкий раствор, в котором растворено 75 г глюкозы, после чего оценивается содержание сахаров в крови.
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Что делать дальше
После детального гормонального обследования требуется консультация общего эндокринолога. Гинекологическими проблемами занимается гинеколог-эндокринолог, а мужскими — андролог. Врач изучит результаты анализов, определит, на каком уровне имеются нарушения, установит точный диагноз и подберет лечение. Терапия направлена либо на подавление повышенной активности желез, либо, наоборот, на стимуляцию «отдыхающих» гормон-секретирующих клеток. Обычно через 3-6 месяцев требуется повторное прохождение гормонального тестирования для оценки эффективности терапии.
Если же вы проходите самостоятельно плановый скрининг на выявление скрытых патологий щитовидной железы и какие-либо жалобы отсутствуют, то результаты ТТГ можно оценить самостоятельно. Допустимые пределы нормы указываются в бланке анализов. Если показатели выше или ниже референсных значений или находятся на верхней или нижней границе — консультация эндокринолога обязательна.
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