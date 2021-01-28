Когда нужно проверять гормоны, какие анализы сдавать и что делать потом

Что такое гормоны?

Гормоны вырабатываются специализированными клетками, которые располагаются в особых органах — железах внутренней секреции. Работа этих органов четко координирована и имеет несколько уровней эндокринной регуляции:

• Гипоталамус — высший центр контроля гормональной активности. Гипоталамические гормоны посылают сигнал гипофизу, надо ли активировать работу той или иной периферической железы (надпочечников, яичников, щитовидной железы и т.д.).

• Гипофиз — выделяет вещества, которые блокируют либо, наоборот, стимулируют периферические железы.

• Периферические железы — щитовидные и паращитовидные, поджелудочная, надпочечники, яичники у женщин и яички у мужчин.

• Эпифиз — относительно автономный орган, который синтезирует мелатонин, и процесс этот происходит только ночью в полной темноте (поэтому так важно спать без света). Помогает синхронизировать ритмы бодрствования и отдыха.

Варианты обследования

Условно варианты обследования можно разделить на плановые и срочные. Плановое тестирование проводится даже в отсутствие жалоб. Учитывая, что во многих регионах России в воде и пище имеется дефицит йода, который крайне негативно может отразиться на работе щитовидной железы, всем мужчинам и женщинам раз в год рекомендуется определять содержание в крови ТТГ (тиреотропного гормона). Если показатели этого гормона будут выше или ниже нормы, то эндокринолог назначит расширенное обследование щитовидной железы для установления точного диагноза и подбора целенаправленного лечения.

Срочный вариант обследования рекомендован при наличии жалоб. Многие симптомы эндокринных расстройств не всегда очевидны. Стоит обращать внимание на любое изменение самочувствия. Однако особенно тревожными являются следующие проявления: