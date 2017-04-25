Скоро майские праздники, а это значит, что наступает время первых пикников на природе. Сезону шашлыков — дорогу! А чтобы шашлык вас не разочаровал, чтобы он получился сочным и мягким, учимся правильно выбирать мясо.

Какое мясо выбрать

Вообще это блюдо было принято готовить исключительно из баранины. В идеале — из молодого барашка.

Но сегодня каждый выбирает мясо по своему вкусу. Конечно, осталось много приверженцев классического шашлыка из баранины. Но вот уже много лет фаворит любителей шашлыков — свинина. Это мясо более сочное, мягкое, в нем нет специфического привкуса, присущего баранине. К тому же свинина и стоит дешевле, да и найти, выбрать хорошую «хрюшку» — задача более простая, нежели чем найти хорошую баранину.

Есть и любители приготовить шашлык из говядины. Однако такое мясо, приготовленное на углях, будет значительно более жестким и менее сочным.

Шашлык из курицы — самый недорогой вариант. Но при этом вполне вкусный, сочный, к тому же быстро готовится и легко маринуется.

Как выбрать мясо

Свежесть — главный аргумент в пользу любого мяса. Как определить, насколько оно свежее? Визуально: цвет мяса должен быть светлым (чем темнее мясо, тем старше животное), глянцевым (не матовым), равномерным. Цвет говядины и баранины — ярко-красный (малиновый), цвет телятины и свинины — розовый.

Важно! Обратите внимание на цвет жировых прослоек в мясе. Если жир желтого цвета, не стоит брать это мясо: животное явно было старым. А значит, приготовленное мясо будет жестким.

Выбрали яркий красивый кусочек мяса? Берем его в руки и нюхаем! Если оно свежее, его аромат не должен вызывать никаких негативных эмоций. При любом сомнении воздержитесь от покупки.

Еще один способ проверить свежесть мяса: попробуйте нажать на него пальцем: если поверхность быстро восстанавливается, мясо свежее, если вмятина остается, положите его обратно на полку — оно вам не нужно, в нем явно начались процессы разложения!

Наверное, не нужно говорить о том, что кусок мяса должен быть чистым — без слизи, крови, жидкостей?

Второй аспект выбора — жирность мяса. Из постного куска вкусного шашлыка не выйдет! Мясо для шашлыка обязательно должно иметь вкрапления жира: это о свинине, говядине, баранине. Если говорить о курице, то лучше не использовать для приготовления шашлыка белое мясо (грудка), предпочтите ей куриные бедра, голени, крылья.

Идеальное соотношение жира и мяса — один к четырем: одна часть жира на четыре части мяса. Обычно такое соотношение бывает в корейке, лопатке, окороке, шее. Идеальная часть в свинине — ошеек.

Охлажденное или замороженное

В магазинах нам предлагают разное мясо —парное, охлажденное и замороженное. Какое выбрать?

Многие полагают, что парное мясо идеально для шашлыка. Но это заблуждение: как ни парадоксально, но из парной говядины получится жесткий шашлык.

Откуда эта легенда о том, что замороженное мясо не подходит для шашлыка? Из замороженного мяса можно приготовить великолепный шашлык. Единственное условие: мясо не должно было подвергаться повторной заморозке. Определить это можно, нажав на кусок мяса пальцем: если остался след, можно брать, если следа не осталось — это мясо явно подвергалось повторной заморозке.

Идеальный вариант? Конечно, охлажденное мясо. Из него ваш шашлык получится сочным и вкусным!

Сколько вешать в граммах

Выбрали идеальное мясо для шашлыка, но вот вопрос: сколько брать? Сколько нужно брать мяса из расчета на одного человека? Тут многое зависит от того, какая еще будет еда. Предусмотрены ли еще холодные закуски, салаты, лаваш? После обильного употребления холодных блюд и хлеба, скорее всего, шашлыка много не влезет.

И все же в среднем расчет такой (в зависимости от комплекции): по 350-500 г на детей и женщин, по 600-800 г на мужчин. Многовато? Ну, во-первых, на природе аппетит всегда отменный, а во-вторых, вы же наверняка выехали на целый день.

Лайфхак: в Интернете есть специальные калькуляторы расчета мяса для больших компаний — попробуйте воспользоваться и сравнить результаты, сделав надлежащие выводы.

Итак, к пикнику вы готовы! Выбирайте мясо внимательно, готовьте с удовольствием, отдыхайте от души!

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