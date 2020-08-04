Тест: узнайте, каких витаминов не хватает вашему организму

В случае с витаминами мы часто занимаемся самолечением. Приходим в аптеку и покупает мультикомплексы, решая убить всех зайцев разом. В этом кроется ошибка - принимать нужны витамины, дефицит которых есть в организме. Лишнего точно не надо! Наш тест позволит с долей вероятности сказать, чего именно вам не хватает. Но последнее слово за врачом-эндокринологом. Он направит вас на клинический анализ крови и тесты на витаминный статус. По итогам картина станет предельно четкой.