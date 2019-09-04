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Орехи, яйца и еще 4 продукта, которые помогут вам восстановиться после физических нагрузок

Кто хорошо тренируется, тот хорошо ест. Это закон. Действительно, от питания напрямую зависят не только качество и состав тела, но и показатели силы, выносливости и скорости. Улучшить их вполне реально с помощью правильно подобранного рациона. Так какие же продукты надо включить в свое меню? Passion.ru узнал ответ на этот вопрос.
Екатерина Кольцова
Врач-диетолог X-Fit Чистые пруды

Орехи

Фото: vostock-photo

Этот продукт – источник белка и правильных омега-жиров, которые нормализуют уровень холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза и улучшают эластичность сосудов. Они также питают кожу, волосы, ногти и помогают в похудении. Орехи обязательно употреблять в нежареном виде, их можно использовать в качестве перекуса или дополнения к блюдам для придания им новых оттенков вкуса.

Так, миндаль, например, восполняет дефицит цинка и магния, кедровые орехи снижают аппетит и являются рекордсменами по содержанию белка среди орехов, а грецкие лидируют по содержанию омега-жирных кислот. Орехи содержат аргинин – аминокислоту, которая стимулирует кровообращение, питает мышцы и повышает секрецию гормона роста.

Рыба и морепродукты

Фото: vostock-photo

Это кладезь не только полноценного белка, который необходим мышцам, но и полезных жиров. Последние препятствуют развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Постарайтесь включить в рацион жирные сорта белой или красной рыбы, минимум два раза в неделю употребляйте морепродукты.

Творог

Фото: vostock-photo

Один из лучших продуктов не только для достижения фитнес-целей, но и для улучшения здоровья в целом. Легко усваиваемый белок в твороге близок к идеальному по аминокислотам и при этом практически не содержит лактозу (молочный сахар). Этот кисломолочный продукт хорошо насыщает и питает мышцы после тренировки, помогая им восстановиться.

Каши

Фото: vostock-photo

Основа основ питания при физических нагрузках. Они обеспечивают организм энергией, максимально насыщают питательными веществами, витаминами и микроэлементами, столь необходимыми для строительства мышечной ткани. Крупы содержат растительный белок и улучшают пищеварение. Гречка и вовсе является лидером по содержанию белка и железа, за что была прозвана «царицей круп». Овсянка улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и способствует развитию мышечной и костной системы, а рис помогает в выведении излишков соли и воды и в наборе мышечной массы.

Фрукты и овощи

Фото: vostock-photo

Это источник природных сахаров, структурированной воды и клетчатки. Лидером среди фруктов для тренирующихся является банан: он помогает быстро насытиться, восполняет энергию и способствует выработке эндорфинов. Желающим похудеть стоит налегать на яблоки – они содержат тартроновую кислоту, которая нормализует жировой обмен. Овощи также входят в основу правильного сбалансированного питания. Они отлично помогают контролировать голод и улучшают пищеварение.

Яйца

Фото: vostock-photo

Незаменимый продукт для занимающихся. Яичный белок называют «золотым стандартом белка», так как он содержит все незаменимые аминокислоты и очень легко усваивается. Желток является источником жирных кислот и содержит лецитин – фосфолипид, который улучшает проведение нервного импульса и помогает в работе печени.

Не забывайте, что идеальное тело и отличные показатели создаются не только в тренажерном зале, но и на кухне. Потому питание должно быть максимально разнообразным – не стоит налегать на один вид продукта в надежде получить от этого максимальную выгоду и пользу.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

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