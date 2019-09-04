Орехи, яйца и еще 4 продукта, которые помогут вам восстановиться после физических нагрузок

Этот продукт – источник белка и правильных омега-жиров, которые нормализуют уровень холестерина в крови, препятствуют развитию атеросклероза и улучшают эластичность сосудов. Они также питают кожу, волосы, ногти и помогают в похудении. Орехи обязательно употреблять в нежареном виде, их можно использовать в качестве перекуса или дополнения к блюдам для придания им новых оттенков вкуса.

Так, миндаль, например, восполняет дефицит цинка и магния, кедровые орехи снижают аппетит и являются рекордсменами по содержанию белка среди орехов, а грецкие лидируют по содержанию омега-жирных кислот. Орехи содержат аргинин – аминокислоту, которая стимулирует кровообращение, питает мышцы и повышает секрецию гормона роста.

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