Развенчаем 3 самых распространенных мифа о завтраках вместе с диетологом

С утра обязательно нужно плотно позавтракать
Пожалуй, это самый известный стереотип о завтраках, но насколько он правдив? Первый прием пищи за день, безусловно, очень важен. Он помогает организму пробудиться и зарядиться энергией на день. Однако это утверждение сложно подтвердить или опровергнуть, так как у каждого человека свой режим дня. Кому-то необходимо поесть с утра, как только он проснулся – часов в 6 или 7, а кому-то в это же самое время не хочется ничего. В данном случае не стоит мучить себя и есть только лишь потому, что так надо.
Если вам удобнее поздний завтрак часов в 12:00 дня, в этом нет ничего страшного. Люди делятся на жаворонков и сов, и данное деление относится и к питанию.
Жаворонки будут завтракать в раннее время, и, кстати, этому типу людей подходит система «не есть после 18:00», так как засыпают они раньше. А вот совам позавтракать можно и в час дня, и, соответственно, ужин у них будет гораздо позже. Потому определяйте свой режим сами и прислушивайтесь к своему организму, а не насилуйте его!
Чтобы зарядиться бодростью с утра, необходимо выпивать свежевыжатый сок
Классический вариант – море, лежак и апельсиновый фреш или, может быть, даже фруктовый смузи. Что может быть лучше? А лучше отказаться от такого завтрака, так как кислоты и масла, которые содержат фрукты, раздражают слизистую оболочку желудка. Это приводит к выделению соляной кислоты, и в результате можно получить по завершении отпуска боли в животе, изжогу или даже язву.
К тому же такой завтрак – малопитательный, буквально спустя 30 минут, вы снова захотите перекусить. Лучше заменить его на молочный коктейль с добавлением пары ложек сока, с творогом или густым йогуртом или смузи. Это и быстро готовится, и сытно, и вкусно. А также красиво будет смотреться в вашем Instagram.
Французский завтрак – идеальный вариант
К сожалению, хоть завтрак с чашечкой кофе и круассаном – один из самых вкусных и быстрых, но это явно не самый лучший вариант для начала дня.
Когда с утра не успеваешь позавтракать, самым идеальным будет забежать в кофейню взять кофе с собой и какую-нибудь выпечку, чтобы быстро съесть это все на бегу. И тут возникает сразу три «нет»:
Во-первых, от выпечки на голодный желудок вас может мучить газообразование в кишечнике и вздутие в самом начале рабочего дня.
Во-вторых, нельзя пить кофе натощак! Как бы банально это ни звучало, и как бы часто об этом ни говорили, не лишним будет повторить еще раз! Этот «утренний» напиток провоцирует выработку холецистокинина, который запускает пищеварение, а значит, выработку ферментов и желчи. А в желудке перевариваться нечему, и из-за этого появляется изжога и даже признаки гастрита.
Ну, и, в-третьих, еда на бегу. Данные перекусы ни к чему хорошему не приведут. Вы не ощущаете насыщения, так как заглатываете еду крупными кусками, раздражая пищевод. Пища сложнее переваривается, что ведет к проблемам с ЖКТ в последствии.
Лучше спокойно сесть и перекусить, отставив все гаджеты в сторону, и насладиться едой!
Три рецепта вкусных и полезных завтраков
Домашняя гранола с пудингом чиа и свежей клубникой
рецепт от шеф-повара Елены Чуйнышены, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г грецких орехов
- 38 г овсянки
- 50 г изюма
- 50 г меда
Для кокосового чиа-пудинга:
- 400 мл кокосового молока
- 40 г сахара
- 25 г муки
- 16 г растительного масла
- 10 г семян чиа
Для клубничного соуса:
- 500 г клубники
- 50 г сахара
- 50 г ряженки 4,5%
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте домашнюю гранолу. Грецкий орех нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с овсянкой и растопленным медом. На противень выстелите пергамент, равномерно распределите получившуюся смесь. Поставьте в духовку выпекаться на 3-4 минуты при 180 градусах.
Шаг 2. Достаньте противень из духовки, перемешайте гранолу и поставьте выпекаться еще на 3-4 минуты. Выпекайте до равномерного золотистого цвета. В еще горячую гранолу добавьте изюм и перемешайте. Остывшую гранолу можно убрать в контейнер. Срок хранения – до 10 дней.
Шаг 3. Приготовьте кокосовый чиа-пудинг. Кокосовое молоко и сахар доведите до кипения в сотейнике. Муку и масло смешайте в миске. Постепенно влейте в получившуюся смесь горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Смесь верните в сотейник, продолжая постоянно помешивать. Варите до кипения, затем варите ее еще 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте чиа.
Шаг 4. Перелейте в стеклянную ёмкость и уберите в холодильник на 3-4 часа, чтобы пудинг загустел.
Шаг 5. Приготовьте клубничный соус. Ягоды проварите с сахаром, пробейте при помощи блендера Для клубничного соуса смешайте 50 г получившегося соуса с 50 г ряженки.
Шаг 6. В тарелку налейте клубничный соус (лучше взять тарелку с высокими краями). Ввыложите сверху гранолу. Сверху, в центре, поместите 1 столовую ложку пудинга.
Омлет с крабом
рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г сливок
- 1 яйцо
- 2 г петрушки
- 50 г мяса краба
- 20 г растительного масла
- 4 г красного чили перца
- 15 г микс салата
- 15 г помидоров черри
- 60 г картофельного пюре
- 10 г панировочных сухарей
- 2 г зеленого масла
- соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Яйцо взбейте со сливками и солью до пышной пены. Добавьте мелкорубленную петрушку.
Шаг 2. Вылейте на сковородку омлет и жарьте на растительном масле.
Шаг 3. Предварительно перевернув омлет, на одну сторону добавьте мясо краба и закройте второй половиной, чтобы краб был внутри. Жарьте еще пару минут.
Шаг 4. Снимите с огня и выложите на тарелку. Украсьте микс салатом, помидорами черри, чили перцем стручковым, нарезанным соломкой.
Шаг 5. Из пюре сделайте шарики и обваляйте в панировочных сухарях и жарьте во фритюре до хрустящей корочки. Выложите три готовых шарика на тарелку к омлету. Перед подачей полить все ароматным зеленым маслом.
Смузи с авокадо и спирулиной
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г авокадо
- 160 г киви
- 30 г рукколы
- 200 г яблочного фреша
- 10 г меда
- 80 г огурцов
- 10 г спирулины
Как приготовить:
Шаг 1. Авокадо, огурец и киви очистите от кожуры.
Шаг 2. Яблочный фреш сделайте из сезонных яблок, какие больше нравятся. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородной массы.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов
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