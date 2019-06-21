Развенчаем 3 самых распространенных мифа о завтраках вместе с диетологом

С утра обязательно нужно плотно позавтракать

Пожалуй, это самый известный стереотип о завтраках, но насколько он правдив? Первый прием пищи за день, безусловно, очень важен. Он помогает организму пробудиться и зарядиться энергией на день. Однако это утверждение сложно подтвердить или опровергнуть, так как у каждого человека свой режим дня. Кому-то необходимо поесть с утра, как только он проснулся – часов в 6 или 7, а кому-то в это же самое время не хочется ничего. В данном случае не стоит мучить себя и есть только лишь потому, что так надо.

Если вам удобнее поздний завтрак часов в 12:00 дня, в этом нет ничего страшного. Люди делятся на жаворонков и сов, и данное деление относится и к питанию.

Жаворонки будут завтракать в раннее время, и, кстати, этому типу людей подходит система «не есть после 18:00», так как засыпают они раньше. А вот совам позавтракать можно и в час дня, и, соответственно, ужин у них будет гораздо позже. Потому определяйте свой режим сами и прислушивайтесь к своему организму, а не насилуйте его!

Чтобы зарядиться бодростью с утра, необходимо выпивать свежевыжатый сок

Классический вариант – море, лежак и апельсиновый фреш или, может быть, даже фруктовый смузи. Что может быть лучше? А лучше отказаться от такого завтрака, так как кислоты и масла, которые содержат фрукты, раздражают слизистую оболочку желудка. Это приводит к выделению соляной кислоты, и в результате можно получить по завершении отпуска боли в животе, изжогу или даже язву.

К тому же такой завтрак – малопитательный, буквально спустя 30 минут, вы снова захотите перекусить. Лучше заменить его на молочный коктейль с добавлением пары ложек сока, с творогом или густым йогуртом или смузи. Это и быстро готовится, и сытно, и вкусно. А также красиво будет смотреться в вашем Instagram.

Французский завтрак – идеальный вариант

К сожалению, хоть завтрак с чашечкой кофе и круассаном – один из самых вкусных и быстрых, но это явно не самый лучший вариант для начала дня.

Когда с утра не успеваешь позавтракать, самым идеальным будет забежать в кофейню взять кофе с собой и какую-нибудь выпечку, чтобы быстро съесть это все на бегу. И тут возникает сразу три «нет»:

Во-первых, от выпечки на голодный желудок вас может мучить газообразование в кишечнике и вздутие в самом начале рабочего дня.

Во-вторых, нельзя пить кофе натощак! Как бы банально это ни звучало, и как бы часто об этом ни говорили, не лишним будет повторить еще раз! Этот «утренний» напиток провоцирует выработку холецистокинина, который запускает пищеварение, а значит, выработку ферментов и желчи. А в желудке перевариваться нечему, и из-за этого появляется изжога и даже признаки гастрита.

Ну, и, в-третьих, еда на бегу. Данные перекусы ни к чему хорошему не приведут. Вы не ощущаете насыщения, так как заглатываете еду крупными кусками, раздражая пищевод. Пища сложнее переваривается, что ведет к проблемам с ЖКТ в последствии.

Лучше спокойно сесть и перекусить, отставив все гаджеты в сторону, и насладиться едой!

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