logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Развенчаем 3 самых распространенных мифа о завтраках вместе с диетологом

Завтрак считается едва ли не главным приемом пищи за день – эту информацию мы, кажется, впитали с молоком матери, потому что на протяжении всего детства нас заставляли есть утром, даже если нам этого совсем не хотелось. Но, меж тем, повзрослев, многие из нас столкнулись с потоком противоречивой информации о завтраках. Пришло время разобраться с самыми популярными из них.
Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член национальной ассоциации клинического питания

С утра обязательно нужно плотно позавтракать

Пожалуй, это самый известный стереотип о завтраках, но насколько он правдив? Первый прием пищи за день, безусловно, очень важен. Он помогает организму пробудиться и зарядиться энергией на день. Однако это утверждение сложно подтвердить или опровергнуть, так как у каждого человека свой режим дня. Кому-то необходимо поесть с утра, как только он проснулся – часов в 6 или 7, а кому-то в это же самое время не хочется ничего. В данном случае не стоит мучить себя и есть только лишь потому, что так надо.

Если вам удобнее поздний завтрак часов в 12:00 дня, в этом нет ничего страшного. Люди делятся на жаворонков и сов, и данное деление относится и к питанию.

Жаворонки будут завтракать в раннее время, и, кстати, этому типу людей подходит система «не есть после 18:00», так как засыпают они раньше. А вот совам позавтракать можно и в час дня, и, соответственно, ужин у них будет гораздо позже. Потому определяйте свой режим сами и прислушивайтесь к своему организму, а не насилуйте его!

Чтобы зарядиться бодростью с утра, необходимо выпивать свежевыжатый сок

Классический вариант – море, лежак и апельсиновый фреш или, может быть, даже фруктовый смузи. Что может быть лучше? А лучше отказаться от такого завтрака, так как кислоты и масла, которые содержат фрукты, раздражают слизистую оболочку желудка. Это приводит к выделению соляной кислоты, и в результате можно получить по завершении отпуска боли в животе, изжогу или даже язву.

К тому же такой завтрак – малопитательный, буквально спустя 30 минут, вы снова захотите перекусить. Лучше заменить его на молочный коктейль с добавлением пары ложек сока, с творогом или густым йогуртом или смузи. Это и быстро готовится, и сытно, и вкусно. А также красиво будет смотреться в вашем Instagram.

Французский завтрак – идеальный вариант

К сожалению, хоть завтрак с чашечкой кофе и круассаном – один из самых вкусных и быстрых, но это явно не самый лучший вариант для начала дня.

Когда с утра не успеваешь позавтракать, самым идеальным будет забежать в кофейню взять кофе с собой и какую-нибудь выпечку, чтобы быстро съесть это все на бегу. И тут возникает сразу три «нет»:

Во-первых, от выпечки на голодный желудок вас может мучить газообразование в кишечнике и вздутие в самом начале рабочего дня.

Во-вторых, нельзя пить кофе натощак! Как бы банально это ни звучало, и как бы часто об этом ни говорили, не лишним будет повторить еще раз! Этот «утренний» напиток провоцирует выработку холецистокинина, который запускает пищеварение, а значит, выработку ферментов и желчи. А в желудке перевариваться нечему, и из-за этого появляется изжога и даже признаки гастрита.

Ну, и, в-третьих, еда на бегу. Данные перекусы ни к чему хорошему не приведут. Вы не ощущаете насыщения, так как заглатываете еду крупными кусками, раздражая пищевод. Пища сложнее переваривается, что ведет к проблемам с ЖКТ в последствии.

Лучше спокойно сесть и перекусить, отставив все гаджеты в сторону, и насладиться едой!

Три рецепта вкусных и полезных завтраков

Домашняя гранола с пудингом чиа и свежей клубникой

рецепт от шеф-повара Елены Чуйнышены, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г грецких орехов
  • 38 г овсянки
  • 50 г изюма
  • 50 г меда

Для кокосового чиа-пудинга:

  • 400 мл кокосового молока
  • 40 г сахара
  • 25 г муки
  • 16 г растительного масла
  • 10 г семян чиа

Для клубничного соуса:

  • 500 г клубники
  • 50 г сахара
  • 50 г ряженки 4,5%

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте домашнюю гранолу. Грецкий орех нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с овсянкой и растопленным медом. На противень выстелите пергамент, равномерно распределите получившуюся смесь. Поставьте в духовку выпекаться на 3-4 минуты при 180 градусах.

Шаг 2. Достаньте противень из духовки, перемешайте гранолу и поставьте выпекаться еще на 3-4 минуты. Выпекайте до равномерного золотистого цвета. В еще горячую гранолу добавьте изюм и перемешайте. Остывшую гранолу можно убрать в контейнер. Срок хранения – до 10 дней.

Шаг 3. Приготовьте кокосовый чиа-пудинг. Кокосовое молоко и сахар доведите до кипения в сотейнике. Муку и масло смешайте в миске. Постепенно влейте в получившуюся смесь горячее молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Смесь верните в сотейник, продолжая постоянно помешивать. Варите до кипения, затем варите ее еще 2-3 минуты. Снимите с огня, добавьте чиа.

Шаг 4. Перелейте в стеклянную ёмкость и уберите в холодильник на 3-4 часа, чтобы пудинг загустел.

Шаг 5. Приготовьте клубничный соус. Ягоды проварите с сахаром, пробейте при помощи блендера Для клубничного соуса смешайте 50 г получившегося соуса с 50 г ряженки.

Шаг 6. В тарелку налейте клубничный соус (лучше взять тарелку с высокими краями). Ввыложите сверху гранолу. Сверху, в центре, поместите 1 столовую ложку пудинга.

Омлет с крабом

рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta Tapas Bar

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г сливок
  • 1 яйцо
  • 2 г петрушки
  • 50 г мяса краба
  • 20 г растительного масла
  • 4 г красного чили перца
  • 15 г микс салата
  • 15 г помидоров черри
  • 60 г картофельного пюре
  • 10 г панировочных сухарей
  • 2 г зеленого масла
  • соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Яйцо взбейте со сливками и солью до пышной пены. Добавьте мелкорубленную петрушку.

Шаг 2. Вылейте на сковородку омлет и жарьте на растительном масле.

Шаг 3. Предварительно перевернув омлет, на одну сторону добавьте мясо краба и закройте второй половиной, чтобы краб был внутри. Жарьте еще пару минут.

Шаг 4. Снимите с огня и выложите на тарелку. Украсьте микс салатом, помидорами черри, чили перцем стручковым, нарезанным соломкой.

Шаг 5. Из пюре сделайте шарики и обваляйте в панировочных сухарях и жарьте во фритюре до хрустящей корочки. Выложите три готовых шарика на тарелку к омлету. Перед подачей полить все ароматным зеленым маслом.

Смузи с авокадо и спирулиной

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г авокадо
  • 160 г киви
  • 30 г рукколы
  • 200 г яблочного фреша
  • 10 г меда
  • 80 г огурцов
  • 10 г спирулины

Как приготовить:

Шаг 1. Авокадо, огурец и киви очистите от кожуры.

Шаг 2. Яблочный фреш сделайте из сезонных яблок, какие больше нравятся. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородной массы.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...