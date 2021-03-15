Как питаться во время беременности: делится опытом доктор Наталья Зубарева
«Недавно я родила младшего сына и теперь по горячим следам готова рассказать о правильном питании во время беременности — не только как практикующий доктор, но и как женщина, которая трижды умудрилась не набрать лишнего за девять месяцев в ожидании чуда.
Какие категории продуктов точно стоит исключить беременным
Итак, начнем с того, что беременность хоть и особое, требующее к себе внимания, но все же нормальное для женщины фертильного возраста состояние. То есть и питаться вы должны как обычно, а не в стиле «за двоих», «малыш просит» и «я беременная, мне все можно». Но вопрос в том, что понятие нормы у всех различается, как жизнь папуаса в Новой Гвинее и голливудской звезды в дорогом особняке.
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Давайте разберемся сначала с тем, что такое «не норма»: фастфуд, обилие быстрых углеводов, пища с трансжирами, консервантами, красителями, нездоровыми подсластителями и прочими «улучшайзерами» — я категорически не рекомендую и в «нормальном» режиме есть все это даже здоровой женщине. Исключите или, по крайней мере, сведите к минимуму в своем рационе жирное, жареное, острое, копченое — все эти продукты негативно влияют на пищеварение, особенно с учетом того, что у беременных особенно велика тенденция к застою желчи в желчном пузыре. А если вам этого мало, возможно, поможет аргумент, что такое меню приведет к быстрому набору лишнего веса и формированию отеков.
В моем списке «запрещенки» также сахар, включая продукты со скрытыми сахарами (например, газировка), мучные изделия. Конечно, раз в неделю можно полакомиться чем-то не совсем правильным и здоровым, но главное, чтобы вы этим не увлекались. Иначе 20-30 лишних кг после родов плюс нарушенный обмен веществ станут вашей новой реальностью. Именно по такому сценарию набрали вес многие мои пациентки, которые после родов приходят ко мне с кучей проблем: избыток массы тела влияет не только на эстетику, но и на здоровье, что страшнее.
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Отдельная речь пойдет о спиртных напитках. Спрашиваю иногда в комментариях в Instagram, и буквально лес рук тех, кто ни-ни, ни до, ни во время, ни после беременности. Начинаешь разговаривать один на один и оказывается, картина несколько иная. Несмотря на огромную просветительскую работу, которую веду не только я, но и мои коллеги, до сих пор есть достаточное количество женщин, которые считают абсолютной нормой 2-3 бокала спиртного несколько раз в неделю. Причем это «несколько» может доходить до 4-5 раз. Слышу оправдания: «да это ж пиво/вино», «я для нервов», «организм просит» и даже «малыш требует». Ага, вы ему туда еще сигару подайте. Я категорически против алкоголя во время планирования и, конечно, в течение самой беременности. Запомните, пожалуйста, «безопасной» дозы нет. Это без лекарства порой человек не может прожить, а вот без спиртного будущая мать обойдется запросто. Кроме потенциального вреда для плода, есть банальный риск нарваться на некачественный алкоголь, вплоть до самых неприятных последствий для здоровья. Оно вам надо?
От каких продуктов рекомендовано воздержаться беременным
Также беременным я рекомендую не рисковать с термически не обработанными морепродуктами и блюдами из них, исключить из рациона блюда из сырого мяса и яиц. Дело в опасных бактериях, которые могут спровоцировать развитие угрожающих беременности заболеваний. Сюда же отнесу лесные грибы. Даже если каждый опенок лично отбирала ваша бабушка, нет гарантии, что среди них не затесалась бледная поганка. Для убедительности погуглите статистику отравлений грибами в вашем регионе.
Будьте осторожнее с аллергенами, незнакомыми и экзотическими продуктами. Реакция организма может быть непредсказуемой.
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Отдельно хочу сказать о травяных настоях и чаях: их беременным без особой рекомендации врача категорически нельзя. Любимые «травки» совершенно не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Например, вербена, розмарин, петрушка, календула, душица, шалфей обладают ярко выраженными абортивными свойствами.
А что же можно есть
На самом деле, выбор у беременных более чем богат: это и клетчатка, так необходимая для нормальной работы ЖКТ, и телятина/говядина хорошего качества, а также печень, фасоль, шпинат, кешью для ликвидации железодефицита, плюс ко всему жирная морская рыба, фрукты, ягоды, орехи, злаки, кисломолочная продукция.
Очень важно, чтобы вы позаботились о достаточном количестве клетчатки, чтобы не страдать от запоров — это частая проблема у беременных, и ее нужно решать, так как это доставляет дискомфорт будущей маме, и способствует значительному ухудшению кровообращения в органах малого таза. Последнее плохо уже для ребенка, которому в таком случае банально не хватает кислорода.
Если вы вегетарианка, подумайте дважды, а лучше трижды, прежде чем оставлять свой рацион в прежнем виде, а ребенка — без всего, что необходимо ему для полноценного развития. Питайтесь правильно, не забывая о водном балансе и о достаточном движении, ведь это гораздо легче, чем пить слабительные, не все из которых, к слову, беременным разрешены.
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Какой должна быть калорийность рациона беременной женщины
Что касается калорийности рациона, арифметика здесь простая: в первом триместре сохраняем норму, если, конечно, до этого вы не сидели на диетах, во втором триместре добавляем около 340 ккал в день с последующим увеличением примерно до 450 ккал в третьем триместре. И не забывайте следить за балансом КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Применяйте мои рекомендации, и пусть ваша беременность будет легкой, а восстановление после родов быстрым».
Фото: pexels
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