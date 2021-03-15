Как питаться во время беременности: делится опытом доктор Наталья Зубарева

Отдельная речь пойдет о спиртных напитках. Спрашиваю иногда в комментариях в Instagram, и буквально лес рук тех, кто ни-ни, ни до, ни во время, ни после беременности. Начинаешь разговаривать один на один и оказывается, картина несколько иная. Несмотря на огромную просветительскую работу, которую веду не только я, но и мои коллеги, до сих пор есть достаточное количество женщин, которые считают абсолютной нормой 2-3 бокала спиртного несколько раз в неделю. Причем это «несколько» может доходить до 4-5 раз. Слышу оправдания: «да это ж пиво/вино», «я для нервов», «организм просит» и даже «малыш требует». Ага, вы ему туда еще сигару подайте. Я категорически против алкоголя во время планирования и, конечно, в течение самой беременности. Запомните, пожалуйста, «безопасной» дозы нет. Это без лекарства порой человек не может прожить, а вот без спиртного будущая мать обойдется запросто. Кроме потенциального вреда для плода, есть банальный риск нарваться на некачественный алкоголь, вплоть до самых неприятных последствий для здоровья. Оно вам надо?

От каких продуктов рекомендовано воздержаться беременным

Также беременным я рекомендую не рисковать с термически не обработанными морепродуктами и блюдами из них, исключить из рациона блюда из сырого мяса и яиц. Дело в опасных бактериях, которые могут спровоцировать развитие угрожающих беременности заболеваний. Сюда же отнесу лесные грибы. Даже если каждый опенок лично отбирала ваша бабушка, нет гарантии, что среди них не затесалась бледная поганка. Для убедительности погуглите статистику отравлений грибами в вашем регионе.

Будьте осторожнее с аллергенами, незнакомыми и экзотическими продуктами. Реакция организма может быть непредсказуемой.