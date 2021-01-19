Какие 2 доступных всем продукта помогут контролировать уровень сахара в крови

Также Сара Брюэр отметила, что для контроля уровня сахара в крови стоит в целом изменить рацион питания и обратиться к средиземноморской системе питания, которая в целом считается весьма эффективной для профилактики диабета II типа. Эксперт напомнила, что диабет и преддиабет – очень опасные заболевания, которые могут привести к ряду последствий: повреждению нервов, болезням сердца и почек, глаз, а также гангрене.

Фото: pixabay

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