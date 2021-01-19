Какие 2 доступных всем продукта помогут контролировать уровень сахара в крови
Как сообщила эксперт онлайн-изданию Express, каждому, кто страдает от данной проблемы, необходимо включить в свой рацион томаты и красные апельсины. Первые из них богаты веществом ликопин. Это ценнейший антиоксидант, который необходим для сохранения красоты и здоровья, так как помогает снизить риск сердечного приступа. В составе вторых есть вещества, способствующие секреции инсулина и улучшению толерантности к глюкозе. Кроме того, в них большое количество витамина С, флавоноиды и антоцианидины.
Также Сара Брюэр отметила, что для контроля уровня сахара в крови стоит в целом изменить рацион питания и обратиться к средиземноморской системе питания, которая в целом считается весьма эффективной для профилактики диабета II типа. Эксперт напомнила, что диабет и преддиабет – очень опасные заболевания, которые могут привести к ряду последствий: повреждению нервов, болезням сердца и почек, глаз, а также гангрене.
Фото: pixabay
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