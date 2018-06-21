Наши любимые продукты, которые вы не найдете в других странах

Древние свидетельства употребления гречки человеком в пищу найдены только в одном месте - на Алтае. Там окаменелых зерен гречки в захоронениях и на стоянках полным-полно. Видимо, именно оттуда гречка распространилась по Азии, но без особого успеха. Любят и чтят ее только у нас. В книге известного кулинара Похлебкина «История важнейших пищевых продуктов» гречка названа «символом русского своеобразия». За дешевизну, универсальность и простоту в приготовлении эта крупа и сегодня пользуется огромной популярностью. В странах Европы, в Израиле и других ее продают в основном зеленую, непрожаренную, иногда продают в магазинах полезных органических продуктов, но огромным спросом она не пользуется. Диетологи полагают: тут все дело в том, что к гречке надо привыкать с малолетства. Взрослый человек, впервые пробуя гречневую кашу, будет чувствовать горечь и химический привкус.

Березовый сок