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Жареная корюшка со сметаной с зеленью

Сейчас в Питере идет фестиваль корюшки. Эту маленьькую рыбку многие обожают за ее необычный вкус огурца. Не пробовали? Самое время. Вот рецепт от ресторан «Кококо», шеф-повара Игоря Гришечкина.

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Корюшка – 400 гр
  • Темпура – 200 гр
  • Сметана с зеленью – 200 гр

Темпура:

  • Мука – 50 гр
  • Крахмал – 15 гр
  • Вода газированная – 100 гр
  • Водка – 30 гр
  • Соль, перец по вкусу

Сметана с зеленью:

  • Сметана – 160 гр
  • Укроп – 10 гр
  • Петрушка – 10 гр
  • Хрен – 20 гр
  • Соль по вкусу

Приготовление:

Темпура: смешать в одной посуде все сухие ингредиенты, влить ледяную газированную воду, постоянно размешивая венчиком, затем влить водку (это сделает темпуру более хрустящей). Слегка посолить и поперчить. Корюшку разделать, убрать потроха и голову, слегка просолить в соляном растворе. Макнуть в темпуру и жарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Обсушить бумажным полотенцем. Сметану пробить блендером с зеленью и хреном, довести до вкуса солью, протереть через сито. Убрать в холодильник на полчаса. Подавать корюшку со сметаной с зеленью и хреном.

Фото: архив ресторана

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