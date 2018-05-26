Жареная корюшка со сметаной с зеленью

Вам понадобится:

(на 4 порции)

Корюшка – 400 гр

Темпура – 200 гр

Сметана с зеленью – 200 гр

Темпура:

Мука – 50 гр

Крахмал – 15 гр

Вода газированная – 100 гр

Водка – 30 гр

Соль, перец по вкусу

Сметана с зеленью:

Сметана – 160 гр

Укроп – 10 гр

Петрушка – 10 гр

Хрен – 20 гр

Соль по вкусу

Приготовление:

Темпура: смешать в одной посуде все сухие ингредиенты, влить ледяную газированную воду, постоянно размешивая венчиком, затем влить водку (это сделает темпуру более хрустящей). Слегка посолить и поперчить. Корюшку разделать, убрать потроха и голову, слегка просолить в соляном растворе. Макнуть в темпуру и жарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Обсушить бумажным полотенцем. Сметану пробить блендером с зеленью и хреном, довести до вкуса солью, протереть через сито. Убрать в холодильник на полчаса. Подавать корюшку со сметаной с зеленью и хреном.

Фото: архив ресторана