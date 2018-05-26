Жареная корюшка со сметаной с зеленью

Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Корюшка – 400 гр
- Темпура – 200 гр
- Сметана с зеленью – 200 гр
Темпура:
- Мука – 50 гр
- Крахмал – 15 гр
- Вода газированная – 100 гр
- Водка – 30 гр
- Соль, перец по вкусу
Сметана с зеленью:
- Сметана – 160 гр
- Укроп – 10 гр
- Петрушка – 10 гр
- Хрен – 20 гр
- Соль по вкусу
Приготовление:
Темпура: смешать в одной посуде все сухие ингредиенты, влить ледяную газированную воду, постоянно размешивая венчиком, затем влить водку (это сделает темпуру более хрустящей). Слегка посолить и поперчить. Корюшку разделать, убрать потроха и голову, слегка просолить в соляном растворе. Макнуть в темпуру и жарить в раскаленном масле до золотистого цвета. Обсушить бумажным полотенцем. Сметану пробить блендером с зеленью и хреном, довести до вкуса солью, протереть через сито. Убрать в холодильник на полчаса. Подавать корюшку со сметаной с зеленью и хреном.
Фото: архив ресторана