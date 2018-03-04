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Изюм, как известно, сушеный виноград. Он хорошо и долго хранится, и является для многих изысканным лакомством. В отличие от сахара, он снабжает организм человека не только углеводами, но и витаминами, минеральными веществами, например, калием, магнием. Выясняем, чем еще полезен изюм.

5 интересных фактов

  1. Сушеный виноград полезен для укрепления сердца и сердечно-сосудистой системы. Он достаточно калориен: порядка 300 ккал на сто граммов продукта. Зато совершенно не содержит холестерина.
  2. Благодаря олеиновой кислоте изюм улучшает состояние кожи. А высокое содержание кальция, позволяет избежать остеопороза, представляющего реальную опасность для женщин после сорока пяти лет.
  3. Изюм бывает белого, черного и синего цвета - в зависимости от того, какой виноград засушивали. Белый, например, богат глюкозой и фруктозой, а в черном содержится максимальная концентрация антиоксидантов, в синем - витамины и микроэлементы. Наиболее полезными считаются темные сорта изюма.
  4. Изюм - первое средство при отравлении. Также он устраняет отечность, усиливает выделение мочи и выводит из организма токсины.
  5. Отвары из изюма полезны при заболеваниях легких и горла, при кашле и насморке. А при выпадении волос поможет маска с изюмом. Сушеный виноград широко используется в кулинарии для приготовления различных десертов.

Морковное печенье с изюмом

Вам понадобится:

  • морковь 2 штуки
  • яйцо 2 штуки
  • мука 300 граммов
  • сахар 95 граммов
  • изюм 100 граммов
  • сметана 100 граммов
  • разрыхлитель 4 грамма
  • соль

Приготовление:

Промываем изюм и заливаем горячей водой на 15 минут. Очищаем крупную морковь и натираем на средней терке. Смешиваем сметану с сахаром, солью и яйцами. Добавляем морковь. Перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем. Далее потихоньку высыпаем муку в морковную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем изюм и еще раз перемешиваем. Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружки. Выкладываем печенье на смазанный маслом противень и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке до золотистого цвета.

Фото: shutterstock.com

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