Вам понадобится:

морковь 2 штуки

яйцо 2 штуки

мука 300 граммов

сахар 95 граммов

изюм 100 граммов

сметана 100 граммов

разрыхлитель 4 грамма

соль

Приготовление:

Промываем изюм и заливаем горячей водой на 15 минут. Очищаем крупную морковь и натираем на средней терке. Смешиваем сметану с сахаром, солью и яйцами. Добавляем морковь. Перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем. Далее потихоньку высыпаем муку в морковную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем изюм и еще раз перемешиваем. Раскатываем тесто в пласт и вырезаем кружки. Выкладываем печенье на смазанный маслом противень и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке до золотистого цвета.

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