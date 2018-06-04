Кулинарное путешествие: 3 самых ярких блюда мексиканской кухни

Вам понадобится:

тортилья (d=12 см) — 1 шт.

куриное филе — 115 г

растительное масло — 10 мл

сыр чеддер — 13 г

сыр сулугуни — 13 г

сыр моцарелла — 13 г

копченый перец чипотле — по вкусу

майонез — 15 мл

мексиканская сальса — 40 г

соус гуакамоле — 40 г

сметана — 40 мл

соль — по вкусу

чили порошок — по вкусу

Для гуакамоле:

авокадо — 1 шт.

лайм — 1/2 шт.

кинза — 10 г

соль — по вкусу

Для сальсы:

помидор — 1 шт.

белый репчатый лук — 1 шт.

лайм — ½ шт.

чили свежий жгучий — по вкусу

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

смесь молотых перцев — по вкусу

оливковое масло — 1-2 ст. ложек

Приготовление:

Приготовить мексиканскую сальсу. Нарезать помидор мелким кубиком. Мелко нарезать лук. Чеснок раздавить основанием ножа и измельчить. Мелко нарезать чили, убрав семечки (чтобы сделать поострее, семечки можно оставить). Добавить соль, перец, выжать лаймовый сок. Перемешать, добавить оливковое масло. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа. Натереть курицу чили и солью и оставить мариноваться на 10-15 минут. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедить его и перелить в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать. Обжарить куриное филе на растительном масле. Все три сыра натереть на крупной терке и смешать. Жареную курицу нарезать на кусочки. Смешать чипотле с майонезом до подходящего по остроте вкуса. Тортилью смазать чипотле с майонезом, затем гуакамоле. На 1/2 тортильи выложить курицу, сверху выложить сальсу, посыпать смесью сыров. Лепешку закрыть пополам и обжарить с двух сторон на гриле, пока не расплавится сыр. Готовую кесадилью разрезать пополам. Подавать со сметаной.

Тако с конгрио