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Кулинарное путешествие: 3 самых ярких блюда мексиканской кухни

В Азии основной продукт питания — рис, а в Мексике таким доминирующим продуктом стал маис. Проще говоря, обычная кукуруза, та самая, которую в 1959 году привез из-за океана Никита Хрущев. Для мексиканцев кукуруза — настоящая царица поле»: хлеб, первые и вторые блюда и напитки, молоко, масло.
Андрей Заварницын,
шеф-повар ресторана Bottoms Up

Да, маис — основной продукт мексиканской кухни, затем идут батат (картошка), помидоры, фасоль и другие бобовые, сыр, кактусы, авокадо и, конечно, острый перец чили, соус сальса, на основе которого мексиканцы готовят самые разные блюда. Из мяса местные повара предпочитают домашнюю птицу и свинину.

Запеченные баклажаны

Вам понадобится:

  • баклажан — 1 шт.
  • соль — по вкусу
  • соус гуакамоле — 50 мл
  • соус васаби — 15 мл
  • соус пико-де-гайо — 50 г
  • микс-салат — 20 г
  • орехи кедровые (обжаренные) — 5 г
  • семена тыквы — 5 г
  • лук жареный сушеный — 12 г
  • масло оливковое — 3 мл

Для гуакамоле:

  • авокадо — 1 шт.
  • лайм — 1/2 шт.
  • кинза — 10 г
  • соль — по вкусу

Для соуса васаби:

  • майонез — 50 г
  • сгущенное молоко — 15 мл
  • лаймовый фреш — 0,5 ч. ложки
  • порошок васаби — 1-2 ч. ложки
  • соль — по вкусу

Приготовление:

У баклажана удалить плодоножку. Разрезать плод вдоль на равные части и замочить в холодной подсоленной воде на 30 минут. Выложить баклажан вниз кожурой на противень с кулинарным пергаментом и запекать 15-20 минут при 180 ℃. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедите его и перелейте в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать.

Кесадилья с курицей

Вам понадобится:

  • тортилья (d=12 см) — 1 шт.
  • куриное филе — 115 г
  • растительное масло — 10 мл
  • сыр чеддер — 13 г
  • сыр сулугуни — 13 г
  • сыр моцарелла — 13 г
  • копченый перец чипотле — по вкусу
  • майонез — 15 мл
  • мексиканская сальса — 40 г
  • соус гуакамоле — 40 г
  • сметана — 40 мл
  • соль — по вкусу
  • чили порошок — по вкусу

Для гуакамоле:

  • авокадо — 1 шт.
  • лайм — 1/2 шт.
  • кинза — 10 г
  • соль — по вкусу

Для сальсы:

  • помидор — 1 шт.
  • белый репчатый лук — 1 шт.
  • лайм — ½ шт.
  • чили свежий жгучий — по вкусу
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль — по вкусу
  • смесь молотых перцев — по вкусу
  • оливковое масло — 1-2 ст. ложек

Приготовление:

Приготовить мексиканскую сальсу. Нарезать помидор мелким кубиком. Мелко нарезать лук. Чеснок раздавить основанием ножа и измельчить. Мелко нарезать чили, убрав семечки (чтобы сделать поострее, семечки можно оставить). Добавить соль, перец, выжать лаймовый сок. Перемешать, добавить оливковое масло. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа. Натереть курицу чили и солью и оставить мариноваться на 10-15 минут. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедить его и перелить в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать. Обжарить куриное филе на растительном масле. Все три сыра натереть на крупной терке и смешать. Жареную курицу нарезать на кусочки. Смешать чипотле с майонезом до подходящего по остроте вкуса. Тортилью смазать чипотле с майонезом, затем гуакамоле. На 1/2 тортильи выложить курицу, сверху выложить сальсу, посыпать смесью сыров. Лепешку закрыть пополам и обжарить с двух сторон на гриле, пока не расплавится сыр. Готовую кесадилью разрезать пополам. Подавать со сметаной.

Тако с конгрио

Вам понадобится:

  • тортилья (d=12 см) — 1 шт.
  • петрушка (листья) — 1 г
  • кинза (листья) — 1 г
  • чеснок — 1 г
  • лук-шалот — 12 г
  • лаймовый фреш — 6 мл
  • сахарный сироп (вода и сахар 1:1) — 6 мл
  • масло растительное — 20 мл
  • филе конгрио на коже — 70 г
  • смесь специй для тунца (розмарин, молотый перец, тимьян, тмин) — 1 г
  • мука пшеничная — 5 г
  • авокадо — 25 г
  • салат айсберг — 10 г
  • перец чили красный — 2 г
  • соус «Хрен» — 5 г
  • кинза свежая (со стеблями) — 1 г

Приготовление:

Приготовить заправку для салата. Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить. Лук-шалот порубить на сегменты со стороной 0,2 см. Влить лаймовый фреш и сахарный сироп, добавить растительное масло (12 мл). Перемешать. Авокадо нарезать соломкой длиной 4-6 см, толщиной 0,6 см. Салат айсберг разрезать поперек полосками шириной 0,5 см. Перец чили нарезать тонкой соломкой длиной 1,5-2 см, толщиной 0,2 см. Лепешку обжарить на электрическом гриле или сковороде-гриль до образования золотистых полос. В миске соединить авокадо, салат айсберг, перец чили и заправку для салата. Аккуратно перемешать. Филе конгрио на коже посыпать смесью специй для тунца и обвалять со всех сторон в муке. Обжарить рыбу в сковороде на разогретом растительном масле до готовности и образования равномерного золотистого колера. Наполнить обжаренную лепешку салатной смесью, поверх выложить обжаренное филе конгрио и полить соусом «Хрен». Украсить тако кинзой.

Фото: архив ресторана, Shutterstock

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