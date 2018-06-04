Кулинарное путешествие: 3 самых ярких блюда мексиканской кухни

Да, маис — основной продукт мексиканской кухни, затем идут батат (картошка), помидоры, фасоль и другие бобовые, сыр, кактусы, авокадо и, конечно, острый перец чили, соус сальса, на основе которого мексиканцы готовят самые разные блюда. Из мяса местные повара предпочитают домашнюю птицу и свинину.
Запеченные баклажаны
Вам понадобится:
- баклажан — 1 шт.
- соль — по вкусу
- соус гуакамоле — 50 мл
- соус васаби — 15 мл
- соус пико-де-гайо — 50 г
- микс-салат — 20 г
- орехи кедровые (обжаренные) — 5 г
- семена тыквы — 5 г
- лук жареный сушеный — 12 г
- масло оливковое — 3 мл
Для гуакамоле:
- авокадо — 1 шт.
- лайм — 1/2 шт.
- кинза — 10 г
- соль — по вкусу
Для соуса васаби:
- майонез — 50 г
- сгущенное молоко — 15 мл
- лаймовый фреш — 0,5 ч. ложки
- порошок васаби — 1-2 ч. ложки
- соль — по вкусу
Приготовление:
У баклажана удалить плодоножку. Разрезать плод вдоль на равные части и замочить в холодной подсоленной воде на 30 минут. Выложить баклажан вниз кожурой на противень с кулинарным пергаментом и запекать 15-20 минут при 180 ℃. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедите его и перелейте в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать.
Кесадилья с курицей
Вам понадобится:
- тортилья (d=12 см) — 1 шт.
- куриное филе — 115 г
- растительное масло — 10 мл
- сыр чеддер — 13 г
- сыр сулугуни — 13 г
- сыр моцарелла — 13 г
- копченый перец чипотле — по вкусу
- майонез — 15 мл
- мексиканская сальса — 40 г
- соус гуакамоле — 40 г
- сметана — 40 мл
- соль — по вкусу
- чили порошок — по вкусу
Для гуакамоле:
- авокадо — 1 шт.
- лайм — 1/2 шт.
- кинза — 10 г
- соль — по вкусу
Для сальсы:
- помидор — 1 шт.
- белый репчатый лук — 1 шт.
- лайм — ½ шт.
- чили свежий жгучий — по вкусу
- чеснок — 2 зубчика
- соль — по вкусу
- смесь молотых перцев — по вкусу
- оливковое масло — 1-2 ст. ложек
Приготовление:
Приготовить мексиканскую сальсу. Нарезать помидор мелким кубиком. Мелко нарезать лук. Чеснок раздавить основанием ножа и измельчить. Мелко нарезать чили, убрав семечки (чтобы сделать поострее, семечки можно оставить). Добавить соль, перец, выжать лаймовый сок. Перемешать, добавить оливковое масло. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа. Натереть курицу чили и солью и оставить мариноваться на 10-15 минут. Приготовить гуакамоле. Авокадо разрезать пополам вдоль. Удалить косточку. Чайной ложкой извлечь из авокадо мякоть и тщательно размять ее вилкой. Мелко порубить ножом кинзу. Выдавить сок из лайма, процедить и добавить к авокадо и зелени. Процедить его и перелить в миску, где находятся мякоть авокадо и зелень. Посолить, перемешать. Обжарить куриное филе на растительном масле. Все три сыра натереть на крупной терке и смешать. Жареную курицу нарезать на кусочки. Смешать чипотле с майонезом до подходящего по остроте вкуса. Тортилью смазать чипотле с майонезом, затем гуакамоле. На 1/2 тортильи выложить курицу, сверху выложить сальсу, посыпать смесью сыров. Лепешку закрыть пополам и обжарить с двух сторон на гриле, пока не расплавится сыр. Готовую кесадилью разрезать пополам. Подавать со сметаной.
Тако с конгрио
Вам понадобится:
- тортилья (d=12 см) — 1 шт.
- петрушка (листья) — 1 г
- кинза (листья) — 1 г
- чеснок — 1 г
- лук-шалот — 12 г
- лаймовый фреш — 6 мл
- сахарный сироп (вода и сахар 1:1) — 6 мл
- масло растительное — 20 мл
- филе конгрио на коже — 70 г
- смесь специй для тунца (розмарин, молотый перец, тимьян, тмин) — 1 г
- мука пшеничная — 5 г
- авокадо — 25 г
- салат айсберг — 10 г
- перец чили красный — 2 г
- соус «Хрен» — 5 г
- кинза свежая (со стеблями) — 1 г
Приготовление:
Приготовить заправку для салата. Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить. Лук-шалот порубить на сегменты со стороной 0,2 см. Влить лаймовый фреш и сахарный сироп, добавить растительное масло (12 мл). Перемешать. Авокадо нарезать соломкой длиной 4-6 см, толщиной 0,6 см. Салат айсберг разрезать поперек полосками шириной 0,5 см. Перец чили нарезать тонкой соломкой длиной 1,5-2 см, толщиной 0,2 см. Лепешку обжарить на электрическом гриле или сковороде-гриль до образования золотистых полос. В миске соединить авокадо, салат айсберг, перец чили и заправку для салата. Аккуратно перемешать. Филе конгрио на коже посыпать смесью специй для тунца и обвалять со всех сторон в муке. Обжарить рыбу в сковороде на разогретом растительном масле до готовности и образования равномерного золотистого колера. Наполнить обжаренную лепешку салатной смесью, поверх выложить обжаренное филе конгрио и полить соусом «Хрен». Украсить тако кинзой.
Фото: архив ресторана, Shutterstock