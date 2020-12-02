13 полезных продуктов, которые не стоит есть на пустой желудок

Благодаря рекламе, пропагандирующей, что идеальное утро начинается именно с чашечки этого ароматного напитка, многие из нас и помыслить не могут, что это не самое верное решение с точки зрения сохранения хорошего самочувствия. А между тем кофе натощак усиливает секрецию соляной кислоты, поэтому регулярное повторение «ритуала» может привести к появлению дискомфорта, изжоги, синдрома раздраженного кишечника и даже язвы. А если постоянно вместо завтрака пить кофе, то у вас может развиться дефицит серотонина, что, в свою очередь, приведет к подавленности в течение всего рабочего дня.

Сырые овощи

Эта категория продуктов очень полезна, поэтому нужно обязательно включать ее в свой рацион, но только не натощак. Органические кислоты, содержащиеся в сырых овощах (особенно дубильная кислота), повышают кислотность желудочного сока. Последствия этого — гастриты, панкреатиты и язвы. Кроме этого, съеденные на завтрак, они могут вызвать изжогу, метеоризм и боли в животе. Больше всего дубильной кислоты содержится в помидорах, хурме и сладком картофеле. Соединяясь с соляной кислотой в желудке, это вещество «разъедает» его слизистую и, кроме того, способствует «закислению» организма в целом.