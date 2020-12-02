13 полезных продуктов, которые не стоит есть на пустой желудок
Залог хорошего и продуктивного дня — полноценный и полезный завтрак. Чтобы не мучиться на работе коликами и изжогой, в утреннее меню необходимо включать только максимально полезные и щадящие продукты. Поэтому в первую очередь стоит быть осторожнее с продуктами, раздражающими слизистую желудка и приводящими к гиперпродукции желудочного сока и повышению его кислотности. На всякий случай напомним, что не стоит начинать свой день с консервов и копченостей — обилие соли и консервантов в них сильно раздражает стенки желудка, что может привести к гастроспазму. Таким же образом действуют и эфирные масла, содержащиеся в луке и чесноке, но их на завтрак вы вряд ли будете есть, если не хотите, чтобы окружающие шарахались от вас.
Кофе
Благодаря рекламе, пропагандирующей, что идеальное утро начинается именно с чашечки этого ароматного напитка, многие из нас и помыслить не могут, что это не самое верное решение с точки зрения сохранения хорошего самочувствия. А между тем кофе натощак усиливает секрецию соляной кислоты, поэтому регулярное повторение «ритуала» может привести к появлению дискомфорта, изжоги, синдрома раздраженного кишечника и даже язвы. А если постоянно вместо завтрака пить кофе, то у вас может развиться дефицит серотонина, что, в свою очередь, приведет к подавленности в течение всего рабочего дня.
Сырые овощи
Эта категория продуктов очень полезна, поэтому нужно обязательно включать ее в свой рацион, но только не натощак. Органические кислоты, содержащиеся в сырых овощах (особенно дубильная кислота), повышают кислотность желудочного сока. Последствия этого — гастриты, панкреатиты и язвы. Кроме этого, съеденные на завтрак, они могут вызвать изжогу, метеоризм и боли в животе. Больше всего дубильной кислоты содержится в помидорах, хурме и сладком картофеле. Соединяясь с соляной кислотой в желудке, это вещество «разъедает» его слизистую и, кроме того, способствует «закислению» организма в целом.
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Цитрусовые
Они содержат много фруктовых кислот, которые при попадании в пустой желудок вызывают изжогу и способствуют развитию гастрита и язвы. Поэтому натощак апельсины, лимоны, грейпфруты, как и соки из них, употреблять не стоит, а вот через час после еды можно. Если вы еще не убеждены, учтите, что аллергены, которыми богаты цитрусы, будут быстрее всасываться в пустом кишечнике, повышая риск появления сильных реакций.
Груши
На завтрак следует избегать и употребления груш, богатых трудноперевариваемой клетчаткой. Эти волокна прекрасно очищают желудок и кишечник от шлаков, но могут вызвать раздражение и травмировать слизистую.
Помимо этого, существуют продукты, употребление которых на пустой желудок, опасно нарушениями гомеостаза (постоянства внутренней среды организма).
Бананы
Например, если есть бананы натощак, то в крови резко повышается уровень магния, что может негативно сказаться на работе сердца. Кроме того, съеденный на пустой желудок банан может нарушить баланс калия и магния, и мы целый день будем вялыми.
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Сладости
Любые сладости, даже полезные сухофрукты, съеденные натощак, приведут к быстрому попаданию содержащихся в них простых углеводов в кровь и резкому скачку уровня глюкозы, а все еще «сонная» поджелудочная железа не способна секретировать необходимое количество инсулина для его нормализации. В результате сдвигается кислотно-щелочной баланс, и вы чувствуете слабость и апатию вместо бодрости и энергичности. А когда, наконец, нужное количество инсулина поступает, уровень глюкозы в крови резко падает, и вы снова хотите есть — происходит это буквально через полтора-два часа.
Дрожжевая выпечка
Сдоба также содержит простые углеводы, требующие производства большого количества инсулина, а микроорганизмы в ее составе агрессивно воздействуют на слизистую пустого желудка, вызывая колики и метеоризм.
«Часто многие задумываются о том, что съесть на завтрак, но выбор правильного напитка не менее важен! Так, практически все пьют кофе по утрам, и многие — на голодный желудок. Кофеин способствует выработке желудочного сока, который в отсутствие пищи может разъедать слизистую желудка, так и до гастрита недалеко. А если еще добавить молока, то вкупе с белками образуются соединения, которые потом остаются в почках, тем самым провоцируют появление камней. Газированные напитки травмируют слизистую и ухудшают кровообращение в желудке, что ведет к тяжелому и долгому перевариванию дальнейшей пиши. Привет, тяжесть в животе!».
Холодная вода
Для того чтобы запустить пищеварение, диетологи очень часто рекомендуют пить воду с утра, но необходимо, чтобы эта вода была теплой (комнатной температуры) или горячей (40-50⁰), так как холодная и уж тем более ледяная вызывают спазмирование стенок желудка. Лучше выпить стакан воды за 20-30 минут до приема пищи.
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Свежевыжатые соки (фреши)
В этом случае организм человека получает огромный «сахарный удар». Мы переработали фрукт и лишили его клетчатки, которая в норме притормаживает всасывание фруктозы и, соответственно, повышение уровня сахара крови, что ведет к резкому выбросу гормона инсулина, который вырабатывается компенсаторно в ответ на поступление большого объема глюкозы.
Злоупотребление соками на голодный желудок чревато развитием инсулинорезистентности и сахарного диабета II типа.
Острые специи
Перец, чеснок, имбирь стимулируют аппетит. За счет активной стимуляции выработки соляной кислоты образуется избыточное количество желудочного сока. О последствиях уже неоднократно говорилось выше.
Сладкая газированная вода
Это в принципе не очень полезный продукт, но если вы его все же употребляете, исключите его из своего рациона до приема пищи. Газировка натощак оказывает на организм такое же воздействие, как фреши, фрукты и сладости. Кроме того, такой напиток раздражает слизистую желудка за счет содержания в ней большого количества консервантов.
Фото: pixabay
Минеральная вода
Минеральную воду, даже самую полезную, также крайне не рекомендуется пить натощак, так как углекислый газ раздражает слизистую желудка, что впоследствии может привести к гастриту и прочим заболеваниям ЖКТ. Исключением будет показания гастроэнтеролога к приему этой воды в определенное время и в определенных количествах.
Обезжиренные йогурт и творог
Вся кисломолочная продукция с массовой долей жира ниже 2% вообще не самый лучший вариант для любого приема пищи. Во-первых, при отсутствии жира организм не усваивает из йогурта или творога кальций и витамин D. Во-вторых, эти продукты по природе своей кислые, и когда мы едим их натощак, это стимулирует повышение кислотности желудочного сока. В-третьих, эта продукция имеет высокий гликемический индекс, а значит, ведет к росту уровня инсулина в крови.
Фото: depositphotos
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