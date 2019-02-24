Продукт недели: банан

Приготовление:

Молоко (10 мл) прогреть, добавить дрожжи и перемешать до полного их растворения. Муку просеять, добавить разрыхлитель, соль и сахар. Перемешать. В чашу миксера влить оставшееся молоко, добавить яйца и молоко с дрожжами. Перемешать венчиком до однородного состояния. Добавить растопленное негорячее сливочное масло (35 г от общего количества). Постепенно добавить в чашу подготовленную муку, постоянно перемешивая массу миксером. Полученное тесто оставить в теплом месте на 10 минут. Сковороду диаметром 12 см смазать смесью сливочного и растительного масел. В половник набрать 70 мл теста, вылить на раскаленную сковороду. Одновременно рядом на плите поставить на огонь сковороду большего диаметра и смазать ее маслом. После того как блин обжарится с одной стороны на первой сковороде, его надо перевернуть на вторую подготовленную сковороду и обжарить до готовности. Испечь 6 панкейков (по 3 шт. на порцию). Смазать сковороду-гриль растительным маслом (6 мл) и прогреть на ней панкейки до образования решетки от гриля. Смазать блины сливочным маслом (10 г).

Бананы нарезать колечками толщиной 0,5–0,7 см (по 10 г). Затем эти кружочки опалить горелкой. На деревянную доску положить коричневый пергамент, на него выложить панкейк. Равномерно смазать поверхность блина пастой Nutella (35 г), сверху положить кружки банана (50 г), накрыть вторым блином. Смазать второй блин Nutella, положить банан, накрыть третьим блином. Третий блин также смазать пастой, разложить на нее кружки банана и посыпать их сахарной пудрой (1 г). Выложить вторую порцию на отдельной доске по той же схеме. Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторана

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