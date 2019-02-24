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Продукт недели: банан

Многик относят бананы к категории ягод. Но это не так. Они произрастают на высоком кустарнике, у которого листья плотно прилегают друг к другу. Бананы славятся своим богатым химическим составом, поэтому многие интересуются пользой и вредом плодов. Сегодня мы "познакомим" вам с бананом подближе.

5 интересныъ фактов

  1. Бананы крайне питательные и энергетически ценные плоды. Спелая мякоть включает натуральные сахариды, клетчатку, белок, углеводы, пектин, крахмал, эфиры, макро- и микроэлементы, витамины различных групп. Банан - отличный перекус.
  2. Ценными веществами, которыми славится банан, считаются магний и калий. Они необходимы для полноценной работы сердечной мышцы, мозга, деятельности сосудистой системы. Ежесуточное употребление 2 бананов восполнит нехватку недостающих элементов.
  3. Калорийность бананов зависит от их спелости. Зелёные включают всего 88 Ккал. У зрелых бананов калорийность составляет 119—121 Ккал. Если употреблять переспелые фрукты, вы насытите организм 178 Ккал.
  4. Бананы не относятся к продуктам диетического типа. Однако их включают в повседневное меню тех, кто следит за фигурой. Подобная особенность достигается за счёт питательности продуктов и их большого химического состава.
  5. Макро- и микроэлементы, входящие в состав банана, особенно магний с калием, помогают работе головного мозга и сердцу. Их полезно употреблять для нормализации артериального давления. Продукт снижает возможное проявление инсульта и инфаркта.

Панкейки с бананами

от шеф-повара ресторана Meatless Андрея Заварницина

Вам понадобится:

  • Молоко (3,2%) — 170 мл
  • Дрожжи живые — 4 г
  • Яйца — 1 шт.
  • Сливочное масло — 45 г
  • Мука пшеничная — 120 г
  • Сахар — 50 г
  • Соль — 2,5 г
  • Разрыхлитель для теста — 1,5 г
  • Растительное масло — 8 мл
  • Бананы очищенные — 400 г
  • Паста Nutella — 210 г
  • Сахарная пудра — 2 г

Приготовление:

Молоко (10 мл) прогреть, добавить дрожжи и перемешать до полного их растворения. Муку просеять, добавить разрыхлитель, соль и сахар. Перемешать. В чашу миксера влить оставшееся молоко, добавить яйца и молоко с дрожжами. Перемешать венчиком до однородного состояния. Добавить растопленное негорячее сливочное масло (35 г от общего количества). Постепенно добавить в чашу подготовленную муку, постоянно перемешивая массу миксером. Полученное тесто оставить в теплом месте на 10 минут. Сковороду диаметром 12 см смазать смесью сливочного и растительного масел. В половник набрать 70 мл теста, вылить на раскаленную сковороду. Одновременно рядом на плите поставить на огонь сковороду большего диаметра и смазать ее маслом. После того как блин обжарится с одной стороны на первой сковороде, его надо перевернуть на вторую подготовленную сковороду и обжарить до готовности. Испечь 6 панкейков (по 3 шт. на порцию). Смазать сковороду-гриль растительным маслом (6 мл) и прогреть на ней панкейки до образования решетки от гриля. Смазать блины сливочным маслом (10 г).

Бананы нарезать колечками толщиной 0,5–0,7 см (по 10 г). Затем эти кружочки опалить горелкой. На деревянную доску положить коричневый пергамент, на него выложить панкейк. Равномерно смазать поверхность блина пастой Nutella (35 г), сверху положить кружки банана (50 г), накрыть вторым блином. Смазать второй блин Nutella, положить банан, накрыть третьим блином. Третий блин также смазать пастой, разложить на нее кружки банана и посыпать их сахарной пудрой (1 г). Выложить вторую порцию на отдельной доске по той же схеме. Приятного аппетита!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: архив ресторана

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