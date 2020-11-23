Продукт недели: шоколад

Что нужно:

1 кг шоколад (70% какао)

100 г мороженого

150 г малина

1 лимон

1 стручок ванили

260 г муки

340 г сливочного масла

10 яиц

800 г сахара

10 г соли

свежая мята для декора

Как приготовить:

Шаг 1. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте к нему сливочное масло, продолжая периодически помешивать массу и следя за тем, чтобы она не нагревалась больше 45 градусов. В растопленный шоколад добавьте тертую цедру лимона и семена из стручка ванили. Немного посолите и перемешайте.

Шаг 2. Яйца с сахаром взбейте миксером. Муку просейте через сито и поэтапно соединяйте ее с яйцами, постоянно, но неторопливо помешивая.

Шаг 3. Аккуратно добавьте к смеси из яиц и муки растопленную шоколадную массу. Еще раз хорошо перемешайте. Выложите шоколадное тесто на застеленный пергаментом противень, равномерно распределите. Сверху выложите свежую малину и отправьте запекаться в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 4. Готовый брауни разрежьте на порции и подавайте с шариком ванильного мороженого поверх десерта и веточкой мяты для декора.