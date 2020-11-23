Продукт недели: шоколад
5 интересных фактов о шоколаде
Когда мы говорили, что шоколад полезнее поцелуев, то не шутили. По информации ученых, которая транслировалась на телеканале ВВС, это лакомство стимулирует мозг вырабатывать гормоны счастья эндорфины гораздо сильнее, нежели крепкие объятия любимого человека.
Если верить данным Смитсоновского университета США, какао-бобы, без которых шоколад не приготовить были сродни золотым монетам. Именно этим продуктом конкистадоры расплачивались с коренным населением Америки. Причем покорители новых земель нередко обманывали индейцев майя и ацтеков, подделывая вкусные бобы, заменяя их на макеты из глины. Кстати, гораздо позднее, уже в XVIII веке некоторые военные тоже получили зарплату шоколадками.
Мы привыкли считать, что существует шоколад горький (он же темный), молочный и белый, однако, строго говоря, если изучить рецептуру, последний не совсем шоколад. Дело в том, что в этом виде лакомства нет какао-порошка, а только не слишком вкусное масло какао. И чтобы сделать белый шоколад более привлекательным для сладкоежек, в него добавляют ваниль, сахара, молочный жир и другие усилители вкуса.
Всем известно, что плитка горького шоколада способна улучшить настроение, однако, согласно исследованиям, регулярное, но умеренное потребление этого продукта снижает риск возникновения сердечного приступа у мужчин на 17%, сокращает вероятность развития слабоумия и продляет жизнь представителям обоих полов, а также положительно сказывается на качестве сексуальной жизни у женщин.
Знаете ли вы, сколько требуется какао-бобов для производства всего 10 шоколадных батончиков? Если вы думаете, что 1-2 килограммов вполне достаточно, то сильно ошибаетесь! Для такого количества шоколадок необходим весь урожай, собранный с одного дерева!
Брауни с малиной и мороженым
Рецепт от Маттео Лаи, ведущего программы «Однажды в Италии» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 1 кг шоколад (70% какао)
- 100 г мороженого
- 150 г малина
- 1 лимон
- 1 стручок ванили
- 260 г муки
- 340 г сливочного масла
- 10 яиц
- 800 г сахара
- 10 г соли
- свежая мята для декора
Как приготовить:
Шаг 1. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте к нему сливочное масло, продолжая периодически помешивать массу и следя за тем, чтобы она не нагревалась больше 45 градусов. В растопленный шоколад добавьте тертую цедру лимона и семена из стручка ванили. Немного посолите и перемешайте.
Шаг 2. Яйца с сахаром взбейте миксером. Муку просейте через сито и поэтапно соединяйте ее с яйцами, постоянно, но неторопливо помешивая.
Шаг 3. Аккуратно добавьте к смеси из яиц и муки растопленную шоколадную массу. Еще раз хорошо перемешайте. Выложите шоколадное тесто на застеленный пергаментом противень, равномерно распределите. Сверху выложите свежую малину и отправьте запекаться в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 4. Готовый брауни разрежьте на порции и подавайте с шариком ванильного мороженого поверх десерта и веточкой мяты для декора.
Фото: depositphotos
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