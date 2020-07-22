Сбалансированное питание и не только: где искать источники энергии жителям мегаполиса
Сбалансированное питание
Многие процессы в организме зависят от того, что он получает. Когда человек испытывает стресс, он, как говорится, начинает его заедать. От этого происходит не только набор веса, но и различные проблемы с внутренними органами. Внешность портится, человек становится более раздражительным, злым и неуверенным в себе. Поэтому стоит поймать себя на мысли «что я ем?» Возможно, отварная куриная грудка или запеченные овощи станут приятным перекусом, который не перегрузит желудок и не даст испытывать чувство тяжести. Строгие ограничения вводят сознание в ощущение стресса, поэтому лучше отказаться от строгих диет и есть то, что хочется, но в умеренных количествах. Исключить вредную пищу просто необходимо, но если от нее уже появилась зависимость, иногда можно устраивать «праздник живота», постепенно сводя такие дни к минимуму и наслаждаясь здоровой пищей.
Медитация и релаксация
Разумеется, чаще всего при попытке разгрузиться встречается именно этот способ. Почему это важно? Часто организм человека ослабевает именно из-за нервозности и стресса. Отсюда следуют разные болезни. Поэтому нужно давать своему телу просто расслабиться и выкинуть лишние мысли из головы. Так можно понять, чем вызван душевный дискомфорт внутри. Возможно, какие-то внутренние обиды и злость, которые хочется выразить. Главное, не копить все в себе и уметь анализировать свое эмоциональное состояние, которое стоит свободно выражать. Медитации — один из лучших способов восстановить внутреннюю гармонию и услышать себя. В Сети их огромное множество, можно выбрать по душе.
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Тренировки
Недаром многие используют спорт в качестве психологической разгрузки. Систематические тренировки способствуют выбросу эндорфинов, гормонов счастья, которые, в свою очередь, дают человеку чувство бодрости и легкости. Стоит отметить, что перегружать себя спортом не надо, иначе это превратится в мучение и вызовет еще большую усталость. Возможно, для снятия напряжения кому-то подойдет бассейн, бег на дорожке, йога, стретчинг или бокс. Главное — получать удовольствие от тренировок и не испытывать негативные эмоции. Чаще всего для эмоциональной разгрузки используют именно растяжку, так как порой люди имеют нервно-мышечный блок и не подозревают об этом. Каждая область мышц взаимосвязана с конкретными зонами мозга, блоками нейронов. Зачастую именно из-за них и случаются неврозы. Связь этих вещей не всегда очевидна, но, когда человек от них освобождается, учится слушать свое тело, растягивает связки, энергетические застои тоже уходят. А эластичность тела влияет на гибкость интеллекта, мышление становится более пластичным, что очень важно в нынешние непростые времена.
«Залог успешной и энергичной жизни кроется в гармонии. Чтобы не чувствовать бесконечную рутину и усталость, необходимо поддерживать во всем баланс: в питании, спорте, работе, отдыхе. Также очень важно посвящать время себе и иногда убирать подальше мобильные телефоны».
Смена обстановки
Дом-работа, работа-дом — многие люди живут так изо дня в день. В жизни очень важна смена обстановки, иначе можно впасть в депрессию. Поэтому следует выбираться на природу, экскурсии, походы, ездить в другие города хотя бы на один день. Это очень поможет зарядиться энергией и отдохнуть. Также можно сделать перестановку в своей квартире или поменять что-то на рабочем месте. Новый интерьер уберет из жизни ощущение рутины и застоя.
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Массажи и спа-дни
Массаж просто необходим любому человеку для физического и психологического здоровья. Во время этой процедуры в организме выделяются гормоны хорошего настроения и удовольствия: серотонин и допамин, а уровень кортизола — гормона стресса — уменьшается. Расслабление и наслаждение становится отличной перезагрузкой. Чтобы устроить себе спа-день, не обязательно тратиться на дорогостоящие салоны, ванна с пеной, аромамаслами, самодельные маски из фруктов и свечи погружают в невероятную атмосферу в домашней ванной комнате.
Ограничение количества информации
Просмотр соцсетей и чтение новостей забирают много ресурсов. Если вы не можете совсем отказаться от этой рутины, выделите специальное время для пролистывания ленты. Решите, сколько времени вы готовы тратить на новости, и ограничьте себя таймером. В остальное время берите телефон в руки только для связи или решения рабочих вопросов.
Следите за режимом
Первым делом определите, сколько вам нужно времени для полноценного отдыха. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Если вы чутко спите — выключайте звук на всех девайсах и закрывайте на ночь окна шторами. Чтобы утро было приятнее, возьмите в привычку начинать его с заботы о себе: запланируйте минимум час и потратьте его на медленный завтрак, чтение или зарядку. Никаких домашних дел и решения вопросов. Это успокоит вас и задаст тон всему дню.
Продумайте рацион
Ваш организм — сложная машина, для работы он должен получать достаточно топлива лучшего качества. Ограничьте потребление простых углеводов — фастфуда, газированных напитков, сладкого. При составлении рациона старайтесь придерживаться правила «тарелки правильного питания». Половину приема пищи должны составлять овощи и фрукты (преимущественно овощи), четверть — источники углеводов (цельные злаки, крупы и продукты из них, картофель), еще четверть — источники белка (мясо, птица, рыба, бобовые, молочные продукты). Помните, что в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Рекомендуемое соотношение БЖУ (белков/жиров/углеводов) — 1:1:4.
Какие продукты подарят заряд энергии
Бананы
Хотите быстро взбодриться? Ничто не поможет вам лучше бананов. В них много клетчатки и быстрых углеводов, которые буквально впрыскивают энергию в кровь. Именно поэтому их так любят спортсмены.
Яйца
В этом продукте сосредоточены большие запасы животного белка, но не только! В составе яиц еще и много минералов, ценных витаминов и органических кислот. Это отличный продукт для силы и бодрости.
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Проростки
Витамины Е и группы В, магний, кальций и железо, содержащиеся в этом продукте, благотворно сказываются на работе мозга и нервной системы — это вам все сторонники вегетарианства подтвердят. Причем достаточно всего горсти.
Бобы
На нашем сайте мы неоднократно писали о том, почему так важно включить бобовые в свой рацион. Но стоит и повторить. Помимо того, что это ценный источник растительного белка, медленных углеводов, витаминов и клетчатки, они еще и бодрят нереально. В борьбе с усталостью одинаково хороши и горох, и бобы, и чечевица.
Орехи
Еще один замечательный и вкусный источник энергии, который стимулирует работу мозга и отлично заряжает энергией на весь день. А еще в орехах много омега-3 жирных кислот и белка.
Апельсины
Думаете, американцы просто так пьют апельсиновый сок утром? Вовсе нет! Даже сам аромат этих фруктов бодрит посильнее кофе. Все благодаря витамину С, который работает как натуральный энергетик.
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