Сбалансированное питание и не только: где искать источники энергии жителям мегаполиса

Ограничение количества информации

Просмотр соцсетей и чтение новостей забирают много ресурсов. Если вы не можете совсем отказаться от этой рутины, выделите специальное время для пролистывания ленты. Решите, сколько времени вы готовы тратить на новости, и ограничьте себя таймером. В остальное время берите телефон в руки только для связи или решения рабочих вопросов.

Следите за режимом

Первым делом определите, сколько вам нужно времени для полноценного отдыха. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Если вы чутко спите — выключайте звук на всех девайсах и закрывайте на ночь окна шторами. Чтобы утро было приятнее, возьмите в привычку начинать его с заботы о себе: запланируйте минимум час и потратьте его на медленный завтрак, чтение или зарядку. Никаких домашних дел и решения вопросов. Это успокоит вас и задаст тон всему дню.

Продумайте рацион

Ваш организм — сложная машина, для работы он должен получать достаточно топлива лучшего качества. Ограничьте потребление простых углеводов — фастфуда, газированных напитков, сладкого. При составлении рациона старайтесь придерживаться правила «тарелки правильного питания». Половину приема пищи должны составлять овощи и фрукты (преимущественно овощи), четверть — источники углеводов (цельные злаки, крупы и продукты из них, картофель), еще четверть — источники белка (мясо, птица, рыба, бобовые, молочные продукты). Помните, что в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Рекомендуемое соотношение БЖУ (белков/жиров/углеводов) — 1:1:4.

Какие продукты подарят заряд энергии

Бананы

Хотите быстро взбодриться? Ничто не поможет вам лучше бананов. В них много клетчатки и быстрых углеводов, которые буквально впрыскивают энергию в кровь. Именно поэтому их так любят спортсмены.

Яйца

В этом продукте сосредоточены большие запасы животного белка, но не только! В составе яиц еще и много минералов, ценных витаминов и органических кислот. Это отличный продукт для силы и бодрости.