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Сбалансированное питание и не только: где искать источники энергии жителям мегаполиса

Городской человек всегда находится в движении: работа, учеба, пробки, дом. Чаще всего это приводит к накопленной усталости, а уж тем более сейчас, когда с отпусками у многих беда. Где взять силы на все, что хочется сделать? Ведь чем больше человек устает, тем больше времени требуется для выполнения даже самых простых задач. Как выбраться из этого замкнутого круга? Редакция Passion.ru раскрывает все способы психологической разгрузки, которые помогут вернуть потерянную энергию.
Милена Милачич
Тренер сети студий TOPSTRETCHING, мастер спорта по художественной гимнастике, эксперт по растяжке на шпагат и блогер

Сбалансированное питание

Многие процессы в организме зависят от того, что он получает. Когда человек испытывает стресс, он, как говорится, начинает его заедать. От этого происходит не только набор веса, но и различные проблемы с внутренними органами. Внешность портится, человек становится более раздражительным, злым и неуверенным в себе. Поэтому стоит поймать себя на мысли «что я ем?» Возможно, отварная куриная грудка или запеченные овощи станут приятным перекусом, который не перегрузит желудок и не даст испытывать чувство тяжести. Строгие ограничения вводят сознание в ощущение стресса, поэтому лучше отказаться от строгих диет и есть то, что хочется, но в умеренных количествах. Исключить вредную пищу просто необходимо, но если от нее уже появилась зависимость, иногда можно устраивать «праздник живота», постепенно сводя такие дни к минимуму и наслаждаясь здоровой пищей.

Медитация и релаксация

Разумеется, чаще всего при попытке разгрузиться встречается именно этот способ. Почему это важно? Часто организм человека ослабевает именно из-за нервозности и стресса. Отсюда следуют разные болезни. Поэтому нужно давать своему телу просто расслабиться и выкинуть лишние мысли из головы. Так можно понять, чем вызван душевный дискомфорт внутри. Возможно, какие-то внутренние обиды и злость, которые хочется выразить. Главное, не копить все в себе и уметь анализировать свое эмоциональное состояние, которое стоит свободно выражать. Медитации — один из лучших способов восстановить внутреннюю гармонию и услышать себя. В Сети их огромное множество, можно выбрать по душе.

Фото: pexels

Тренировки

Недаром многие используют спорт в качестве психологической разгрузки. Систематические тренировки способствуют выбросу эндорфинов, гормонов счастья, которые, в свою очередь, дают человеку чувство бодрости и легкости. Стоит отметить, что перегружать себя спортом не надо, иначе это превратится в мучение и вызовет еще большую усталость. Возможно, для снятия напряжения кому-то подойдет бассейн, бег на дорожке, йога, стретчинг или бокс. Главное — получать удовольствие от тренировок и не испытывать негативные эмоции. Чаще всего для эмоциональной разгрузки используют именно растяжку, так как порой люди имеют нервно-мышечный блок и не подозревают об этом. Каждая область мышц взаимосвязана с конкретными зонами мозга, блоками нейронов. Зачастую именно из-за них и случаются неврозы. Связь этих вещей не всегда очевидна, но, когда человек от них освобождается, учится слушать свое тело, растягивает связки, энергетические застои тоже уходят. А эластичность тела влияет на гибкость интеллекта, мышление становится более пластичным, что очень важно в нынешние непростые времена.

«Залог успешной и энергичной жизни кроется в гармонии. Чтобы не чувствовать бесконечную рутину и усталость, необходимо поддерживать во всем баланс: в питании, спорте, работе, отдыхе. Также очень важно посвящать время себе и иногда убирать подальше мобильные телефоны».

Смена обстановки

Дом-работа, работа-дом — многие люди живут так изо дня в день. В жизни очень важна смена обстановки, иначе можно впасть в депрессию. Поэтому следует выбираться на природу, экскурсии, походы, ездить в другие города хотя бы на один день. Это очень поможет зарядиться энергией и отдохнуть. Также можно сделать перестановку в своей квартире или поменять что-то на рабочем месте. Новый интерьер уберет из жизни ощущение рутины и застоя.

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Массажи и спа-дни

Массаж просто необходим любому человеку для физического и психологического здоровья. Во время этой процедуры в организме выделяются гормоны хорошего настроения и удовольствия: серотонин и допамин, а уровень кортизола — гормона стресса — уменьшается. Расслабление и наслаждение становится отличной перезагрузкой. Чтобы устроить себе спа-день, не обязательно тратиться на дорогостоящие салоны, ванна с пеной, аромамаслами, самодельные маски из фруктов и свечи погружают в невероятную атмосферу в домашней ванной комнате.

София Брянцева
Ведущий нутрициолог ООО «Нестле Россия», эксперт бренда Maggi

Ограничение количества информации

Просмотр соцсетей и чтение новостей забирают много ресурсов. Если вы не можете совсем отказаться от этой рутины, выделите специальное время для пролистывания ленты. Решите, сколько времени вы готовы тратить на новости, и ограничьте себя таймером. В остальное время берите телефон в руки только для связи или решения рабочих вопросов.

Следите за режимом

Первым делом определите, сколько вам нужно времени для полноценного отдыха. Старайтесь ложиться и вставать в одно время. Если вы чутко спите — выключайте звук на всех девайсах и закрывайте на ночь окна шторами. Чтобы утро было приятнее, возьмите в привычку начинать его с заботы о себе: запланируйте минимум час и потратьте его на медленный завтрак, чтение или зарядку. Никаких домашних дел и решения вопросов. Это успокоит вас и задаст тон всему дню.

Продумайте рацион

Ваш организм — сложная машина, для работы он должен получать достаточно топлива лучшего качества. Ограничьте потребление простых углеводов — фастфуда, газированных напитков, сладкого. При составлении рациона старайтесь придерживаться правила «тарелки правильного питания». Половину приема пищи должны составлять овощи и фрукты (преимущественно овощи), четверть — источники углеводов (цельные злаки, крупы и продукты из них, картофель), еще четверть — источники белка (мясо, птица, рыба, бобовые, молочные продукты). Помните, что в рационе должно быть правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Рекомендуемое соотношение БЖУ (белков/жиров/углеводов) — 1:1:4.

Какие продукты подарят заряд энергии

Бананы

Хотите быстро взбодриться? Ничто не поможет вам лучше бананов. В них много клетчатки и быстрых углеводов, которые буквально впрыскивают энергию в кровь. Именно поэтому их так любят спортсмены.

Яйца

В этом продукте сосредоточены большие запасы животного белка, но не только! В составе яиц еще и много минералов, ценных витаминов и органических кислот. Это отличный продукт для силы и бодрости.

Фото: pexels

Проростки

Витамины Е и группы В, магний, кальций и железо, содержащиеся в этом продукте, благотворно сказываются на работе мозга и нервной системы — это вам все сторонники вегетарианства подтвердят. Причем достаточно всего горсти.

Бобы

На нашем сайте мы неоднократно писали о том, почему так важно включить бобовые в свой рацион. Но стоит и повторить. Помимо того, что это ценный источник растительного белка, медленных углеводов, витаминов и клетчатки, они еще и бодрят нереально. В борьбе с усталостью одинаково хороши и горох, и бобы, и чечевица.

Орехи

Еще один замечательный и вкусный источник энергии, который стимулирует работу мозга и отлично заряжает энергией на весь день. А еще в орехах много омега-3 жирных кислот и белка.

Апельсины

Думаете, американцы просто так пьют апельсиновый сок утром? Вовсе нет! Даже сам аромат этих фруктов бодрит посильнее кофе. Все благодаря витамину С, который работает как натуральный энергетик.

Фото: Pexels.com, depositphotos

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